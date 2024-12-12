Ciciobello’dan sonra Hello Kitty ve Winx de Türkiye’ye gelecek

Hayati ARIGAN

Farklı çocuklar adına Bir Dilek Tut Derneği ile de bu yıl işbirliğine giden firma, 2025'te Hello Kitty’nin ve Winx Kızları’nın farklı oyuncaklarını da Türk çocukları ile buluşturacak. 1978’de İtalya’da kurulan Giochi Preziosi, 2009’da Türkiye pazarına “Cicciobello Çok Hastayım” oyuncağı ile giriş yaptı. Marka, bugün 30 alt markasıyla Türkiye oyuncak pazarında yer alıyor.

“Yatırımlara devam edeceğiz”

15. yıla özel düzenlenen basın toplantısında konuşan Giochi Preziosi Yunanistan ve Türkiye CEO’su Fotini Karageorgi, “Cicciobello sadece bir oyuncak değil; aynı zamanda çocukların hayatında önemli bir arkadaş. Türkiye’de gördüğü sevgi, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu sevgiyi sürdürecek yatırımlara devam edeceğiz” dedi. Toplantıda markanın kuruluşundan bugüne uzanan başarı hikayesini anlatan Preziosi Türkiye Genel Müdürü İdil Bayar ise, “15 yılda çocukların mutluluğuna dokunmuş olmak bizim için büyük bir onur. Gelecekte de onların hayal dünyalarını renklendirmeye devam edeceğiz.

Hedefim daha uzun yıllar çocukların Giochi Preziosi tarafından Türkiye’de satışa sunulacak oyuncaklar ile oynarken güzel anılar biriktirmeleri” dedi. Farklı çocuklara da dokunabilmek onların hayallerini gerçekleştirebilmek adına Bir Dilek Tut Derneği ile de bu yıl işbirliğine gittiklerini anlatan Bayar, “Derneğin düzenli sponsoru olduk. Hem katkı veriyoruz hem de çocuklara oyuncaklar hediye ediyoruz” diye konuştu. Bayar, 2025'te Hello Kitty’nin ve Winx Kızları’nın farklı oyuncaklarını da Türk çocukları ile buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Kız çocukları da mavi sever

Cicciobello, oyuncak zincir mağazalarının geri bildirimlerinde , 10 yıldır kategorisinde ilk sıralarda yer alıyor. Ciciobello'nun çocukların doktor ziyareti sırasındaki stresi yenmeyi deneyimledikleri ürün olduğunu belirten İdil Bayar, başarısının arkasında bu faktörün olduğunu söyledi. Bayar, pembe ambalaj içerisindeki et bebeklerden farklı olarak Cicciobello’nun paketinin mavi olduğunu, kız çocuklarının da mavi sevdiğinin unutulmaması gerektiğini hatırlattı.