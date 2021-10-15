'Çiftçi gübre sıkıntısı yaşıyor'

ADANA/DÜNYA

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada, dünya ile paralel olarak ham madde ve lojistik zorluklar nedeniyle fiyatların aşırı miktarda arttığını, şimdi de gübre tedarikinde sıkıntılar başladığını belirtti. Doğru, Ticaret Bakanlığı’nın gübre ihracatını kayıt altına alarak ihracatına kısıtlama önlemi getirmesinin doğru bir adım olduğunu, ancak tek başına yetersiz kalacağını ifade etti. Kimyevi gübre ve ham maddesinde Türkiye’nin yüzde 96 oranında yurt dışına bağımlı olduğunu vurgulayan Doğru, “Vakit bu kadar daralmışken hiç olmazsa yaklaşan buğday ve arpa ekilişi için yeterli miktarda gübre ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılarak makul fiyatlarda hasat vadeli olarak çiftçimize acilen dağıtılmalıdır.” dedi. Yem maliyetlerini düşürmek için arpa ve mısır ithalatı yaparak daha düşük fiyata piyasada satan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yaptığı gibi piyasalara gübre ithalatı yapılarak müdahale edilmesi gerektiğini savunan Doğru, “Çiftçimiz gübresiz bırakılmamalı, doğanın bekleyemeyeceği, tohumun toprakla buluşmasının bir zamanı olduğu unutulmamalıdır.” uyarısında bulundu.

Doğru, ülkemizin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği için büyük devlet olmanın gereği yapılarak, ileride daha büyük faturalarla karşılaşmamak için buğday ve arpa üreticilerine destek olunmasını beklediklerini sözlerine ekledi.