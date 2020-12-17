Çiftçi icra ve hacizleri ertelendi

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz yaptığı açıklamada, COVID-19 un yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla borç ve haciz işlemlerinin 31 Mart tarihine kadar ertelendiğini bildirdi.

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediği görülmektedir.

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, COVID-19 salgınının tarım sektöründe yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, 31.03.2021 tarihine kadar kurumumuzun kredi alacaklarının tahsili için yürütülmekte olan tüm haciz işlemleri ve icra takipleri durdurulacaktır.”

Borcu olan binlerce çiftçinin yapılandırma açıklaması beklediği bildiriliyor.