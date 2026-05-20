Çiftçi yatırımı durdurdu, iki teker furyası hız kesti
Motorlu taşıtlarda fren gittikçe sertleşiyor. TÜİK verilerine göre, 2026 yılında sert bir yavaşlama kaydeden motorlu taşıt satışları; yüksek faiz, finansman sorunu ve artan maliyetlere takıldı. Ticari taraf buna daha fazla direnç gösterirken, asıl dramatik daralma traktör ve motosiklette gerçekleşti. Traktör kaydı yüzde 45 düştü, motosiklette büyüme durdu.
Motorlu taşıtlar piyasasında fren sertleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2026’da 182 bin 34 adet motorlu taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Geçen aya göre artış gerçekleşse de önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşandı. Asıl dramatik gerileme ise motosiklet ve traktör satışlarında görüldü. Pandemi sonrası dönemde kredi genişlemesi, enflasyondan korunma eğilimi ve mobilite ihtiyacının etkisiyle hızlanan taşıt pazarı, 2026’da belirgin şekilde yavaşladı.
TÜİK verilerine göre 2025’in ilk dört ayında 690 bin 209 olan toplam taşıt kaydı, bu yılın aynı döneminde 608 bin 376’ya geriledi. Bireysel tüketicinin bu dönemde motorlu taşıt alımında daha temkinli davrandığı görülürken, yüksek kredi maliyetleri, artan araç fiyatları ve işletme giderleri de talebin yönünü aşağı çekti. Tablo böyle olunca daralma da kaçınılmaz oldu. Toplam pazarda küçülme yüzde 12’ye ulaştı.
Traktör satışları sert düştü
Bu dönemde çiftçilerin de yatırım iştahını kaybettiği görüldü. TÜİK verilerinin en dikkat çekici bölümü traktör satışları oldu. Burada düşüş oldukça sert hissedilirken, ortaya çıkan tablonun sadece otomotiv sektörünü değil, tarım ekonomisini de doğrudan ilgilendirdiği görüldü. 2025’in ilk dört ayında 17 bin 790 adet olan traktör kaydı, 2026’nın aynı döneminde 9 bin 814’e düştü. Bunu en çok etkileyen nedenlerin başında çiftçinin finansmana erişimde yaşadığı sorunlar geldi. Aynı zamanda üretim beklentisinin yavaşlamasıyla birlikte çiftçinin yatırım iştahındaki düşüş, pazardaki daralmanın önemli göstergelerinden biri oldu. Artan finansman maliyetleriyle birlikte çiftçilerin mevcut ekipman kullanım sürelerini uzattığı görülürken, yeni yatırım kararlarının da şimdilik ertelendiği verilerle ortaya çıktı.
Finansman sorunu motosikleti de vurdu
Motosiklet pazarı son dönemde Türkiye’de iki önemli bariyerle karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri, tüm otomotiv sektöründe yaşandığı gibi finansman sorunu oldu. Motosiklet kredilerindeki maliyetler tüketiciyi zorlamaya başlarken, finansmana erişimin kısıtlı olması da talebi sınırladı. Ayrıca pandemi sonrasında zorunlu ulaşım çözümü haline gelen motosiklete yönelen büyük bir kitlenin alımını tamamlaması da büyüme hızını düşürdü. Bunun yanında sigorta maliyetleri, ekipman giderleri, bakım masrafları ve ikinci el piyasasındaki yavaşlama da tüketiciyi daha temkinli hale getirdi.
Otomobilde daralma yüzde 12’yi buldu
Motosiklet ve traktördeki sert düşüşün yanında otomobil pazarında da vites düşürme sinyalleri devam ediyor. TÜİK verilerine göre, otomobil kayıtları Ocak-Nisan 2026 döneminde 348 bin 374 adetten 306 bin 830 adede gerileyerek yüzde 12 seviyesinde daraldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre de sıfır otomobil satışlarında aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 5,9’luk düşüş gerçekleşti. TÜİK verileriyle birlikte tablonun daha da derinleştiği ortaya çıktı. Bu dönemde özellikle artan araç fiyatları, vergi yükü ve krediye erişimin zorlaşması otomobile erişimi sınırlandırdı. Özellikle orta gelir grubunun yeni otomobil sahibi olması gittikçe zorlaştı. Sıfır araca erişemeyen kullanıcılar bu nedenle ikinci el araçlarını elde tutmaya başladı ve araç yenileme süreleri uzadı.
Ticari araçlar bu dönemde oldukça dirençli
TÜİK verilerine göre; otomobil, motosiklet ve traktör kayıtlarında yaşanan düşüşe rağmen ticari araç satışlarının güçlü kalması dikkat çekti. Geçen yılın ilk dört ayında 73 bin 226 adet olan kamyonet satışları, bu yıl 78 bin 178 adede çıkarak yüzde 6,8 arttı. Kamyon tarafında da artış sınırlı da olsa sürdü. 13 bin 753 adet olan kayıt sayısı yüzde 1,2 yükselişle 13 bin 930’a ulaştı. Otobüs kaydı da 3 3 bin 401’e çıkarken, minibüs geriledi. Ticari, ekonomik aktivitenin etkisiyle bireysele göre daha dirençli bir görünüm sergiledi.
Motosiklet pazarında ilk ciddi fren
Son dönemin yıldız segmentlerinden biri olan motosiklette de daralma derinleşti. Pandemi sonrası dönemde Türkiye’de motosiklet pazarı adeta patlama yaşamıştı. Ancak TÜİK verileri, bu büyümenin hız kaybettiğine işaret etti. 2025’in ilk dört ayında 226 bin 617 olan motosiklet kaydı, bu yılın aynı döneminde 189 bin 578’e düştü. Daralma yüzde 16,3 seviyesine ulaştı. Ortaya çıkan bu veri, son yıllarda agresif büyüyen motosiklet pazarındaki ilk ciddi fren sinyallerinden biri oldu.
Araç parkı hızla yaşlanmaya devam ediyor
Türkiye’de motorlu araç pazarı artık yüksek büyüme döneminden çıktı. Veriler bireysel talebin zayıfladığına dikkat çekerken, yatırım iştahının gerilediğini ve araç parkının yaşlandığını ortaya koydu. TÜİK’in motorlu kara taşıtları verileri sadece yeni kayıtları değil, trafikten çıkan araçları da kapsıyor. Kaydı silinen araç sayısındaki yüzde 29’luk artış dikkat çekici bir değişime işaret etti.
Ocak- Nisan 2026 döneminde toplam kaydı silinen taşıt sayısı geçen yıla göre 14 bin 570’ten 18 bin 755’e yükselerek yüzde 28,7 arttı. Özellikle otomobilde kayıt silme oranındaki artış, Türkiye’de araç parkının yaşlandığına yönelik verileri güçlendirdi. Plakalanan genç araç sayısı düşerken, trafikten çıkan yaşlı araç sayısı artıyor. Yüksek maliyetler ise mevcut araçların kullanım süresini her geçen gün daha da uzatıyor.