Çiftçi yatırımı durdurdu, iki teker furyası hız kesti

Motorlu taşıtlar piya­sasında fren sertleş­ti. Türkiye İstatis­tik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2026’da 182 bin 34 adet motorlu taşıtın trafiğe kay­dı yapıldı. Geçen aya göre artış gerçekleşse de önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşandı. Asıl dramatik gerileme ise motosik­let ve traktör satışlarında görül­dü. Pandemi sonrası dönemde kredi genişlemesi, enflasyon­dan korunma eğilimi ve mobili­te ihtiyacının etkisiyle hızlanan taşıt pazarı, 2026’da belirgin şekilde yavaşladı.

TÜİK verile­rine göre 2025’in ilk dört ayın­da 690 bin 209 olan toplam taşıt kaydı, bu yılın aynı döneminde 608 bin 376’ya geriledi. Bireysel tüketicinin bu dönemde motor­lu taşıt alımında daha temkin­li davrandığı görülürken, yük­sek kredi maliyetleri, artan araç fiyatları ve işletme giderleri de talebin yönünü aşağı çekti. Tab­lo böyle olunca daralma da ka­çınılmaz oldu. Toplam pazarda küçülme yüzde 12’ye ulaştı.

Traktör satışları sert düştü

Bu dönemde çiftçilerin de ya­tırım iştahını kaybettiği görül­dü. TÜİK verilerinin en dikkat çekici bölümü traktör satışları oldu. Burada düşüş oldukça sert hisse­dilirken, ortaya çıkan tablonun sade­ce otomotiv sektörünü değil, tarım ekonomisini de doğrudan ilgilendirdiği gö­rüldü. 2025’in ilk dört ayında 17 bin 790 adet olan traktör kaydı, 2026’nın aynı döneminde 9 bin 814’e düştü. Bunu en çok etki­leyen nedenlerin başında çift­çinin finansmana erişimde ya­şadığı sorunlar geldi. Aynı za­manda üretim beklentisinin yavaşlamasıyla birlikte çiftçi­nin yatırım iştahındaki düşüş, pazardaki daralmanın önemli göstergelerinden biri oldu. Ar­tan finansman maliyetleriyle birlikte çiftçilerin mevcut ekip­man kullanım sürelerini uzattı­ğı görülürken, yeni yatırım ka­rarlarının da şimdilik ertelen­diği verilerle ortaya çıktı.

Finansman sorunu motosikleti de vurdu

Motosiklet pazarı son dö­nemde Türkiye’de iki önem­li bariyerle karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri, tüm otomotiv sektöründe yaşandığı gibi fi­nansman sorunu oldu. Moto­siklet kredilerindeki maliyetler tüketiciyi zorlamaya başlarken, finansmana erişimin kısıtlı ol­ması da talebi sınırladı. Ayrı­ca pandemi sonrasında zorun­lu ulaşım çözümü haline gelen motosiklete yönelen büyük bir kitlenin alımını tamamlaması da büyüme hızını düşürdü. Bu­nun yanında sigorta maliyet­leri, ekipman giderleri, bakım masrafları ve ikinci el piyasa­sındaki yavaşlama da tüketiciyi daha temkinli hale getirdi.

Otomobilde daralma yüzde 12’yi buldu

Motosiklet ve traktördeki sert düşüşün yanında otomo­bil pazarında da vites düşür­me sinyalleri devam ediyor. TÜİK verilerine göre, otomo­bil kayıtları Ocak-Nisan 2026 döneminde 348 bin 374 adet­ten 306 bin 830 adede gerile­yerek yüzde 12 seviyesinde da­raldı. Otomotiv Distribütörle­ri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre de sıfır otomo­bil satışlarında aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 5,9’luk düşüş gerçekleşti. TÜİK veri­leriyle birlikte tablonun daha da derinleştiği ortaya çıktı. Bu dönemde özellikle artan araç fiyatları, vergi yükü ve krediye erişimin zorlaşması otomobi­le erişimi sınırlandırdı. Özel­likle orta gelir grubunun yeni otomobil sahibi olması gittikçe zorlaştı. Sıfır araca erişemeyen kullanıcılar bu nedenle ikinci el araçlarını elde tutmaya başladı ve araç yenileme süreleri uzadı.

Ticari araçlar bu dönemde oldukça dirençli

TÜİK verilerine göre; otomo­bil, motosiklet ve traktör kayıt­larında yaşanan düşüşe rağmen ticari araç satışlarının güç­lü kalması dikkat çekti. Geçen yılın ilk dört ayında 73 bin 226 adet olan kamyonet satışları, bu yıl 78 bin 178 adede çıkarak yüzde 6,8 arttı. Kamyon tarafın­da da artış sınırlı da olsa sürdü. 13 bin 753 adet olan kayıt sayısı yüzde 1,2 yükselişle 13 bin 930’a ulaştı. Otobüs kaydı da 3 3 bin 401’e çıkarken, minibüs gerile­di. Ticari, ekonomik aktivitenin etkisiyle bireysele göre daha di­rençli bir görünüm sergiledi.

Motosiklet pazarında ilk ciddi fren

Son dönemin yıldız segmentlerinden biri olan motosiklette de daralma derinleşti. Pandemi sonrası dönemde Türkiye’de motosiklet pazarı adeta patlama yaşamıştı. Ancak TÜİK verileri, bu büyümenin hız kaybettiğine işaret etti. 2025’in ilk dört ayında 226 bin 617 olan motosiklet kaydı, bu yılın aynı döneminde 189 bin 578’e düştü. Daralma yüzde 16,3 seviyesine ulaştı. Ortaya çıkan bu veri, son yıllarda agresif büyüyen motosiklet pazarındaki ilk ciddi fren sinyallerinden biri oldu.

Araç parkı hızla yaşlanmaya devam ediyor

Türkiye’de motorlu araç pazarı artık yüksek büyüme döneminden çıktı. Veriler bireysel talebin zayıfladığına dikkat çekerken, yatırım iştahının gerilediğini ve araç parkının yaşlandığını ortaya koydu. TÜİK’in motorlu kara taşıtları verileri sadece yeni kayıtları değil, trafikten çıkan araçları da kapsıyor. Kaydı silinen araç sayısındaki yüzde 29’luk artış dikkat çekici bir değişime işaret etti.

Ocak- Nisan 2026 döneminde toplam kaydı silinen taşıt sayısı geçen yıla göre 14 bin 570’ten 18 bin 755’e yükselerek yüzde 28,7 arttı. Özellikle otomobilde kayıt silme oranındaki artış, Türkiye’de araç parkının yaşlandığına yönelik verileri güçlendirdi. Plakalanan genç araç sayısı düşerken, trafikten çıkan yaşlı araç sayısı artıyor. Yüksek maliyetler ise mevcut araçların kullanım süresini her geçen gün daha da uzatıyor.