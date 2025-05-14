Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru’dan buğday için fiyat çağrısı: 16 TL olmalı

Ziya İPEK

Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, buğday hasadının Adana’daki kıraç arazilerde başladığını, bu yıl yaklaşık 7,3 milyon hektarda iyimser tahminlere göre 18 milyon tonun biraz üzerinde rekolte beklendiğini kaydetti. İthal buğdayın Türkiye’ye maliyetinin kilogram fiyatının 12.90 TL’yi bulduğunu kaydeden Doğru, şu anda erken biçilen buğdayların piyasada peşin kilogram fiyatı 13 TL’den alıcı bulduğunu, hasadın hızlanmasının ardından rekoltenin düşük çıkmasıyla piyasada yükselme beklentisi olduğunu aktardı.

Dekar başına buğday maliyeti 11,85 TL

Doğru, 2025 yılı buğday maliyetlerine ilişkin kapsamlı bir tablo yayımlayarak çiftçilerin karşı karşıya kaldığı maliyetleri ve beklenen fiyat aralığını açıkladı. Hazırlanan maliyet analizine göre, bir dekarda buğday üretim maliyeti toplamda 5.083,26 TL olarak hesaplandı. Bu maliyetin içinde tohum, gübre, ilaçlama, işçilik, mazot, tarla kirası, hasat ve nakliye gibi kalemler yer alıyor. Yapılan hesaplamalar neticesinde, 2025 yılı temel destek ödemesi, planlı üretim desteği ve saman satış gelirleri düşüldüğünde, bir dekarda net maliyet 4.148,86 TL olarak belirlendi. Doğru, 350 kg verim üzerinden yapılan hesaplamada, 1 kg buğdayın maliyetinin 11,85 TL olduğunu, yüzde 35 çiftçi karı eklenerek prim dahil beklenen buğday fiyatının 16 TL olması gerektiğini kaydetti.

“Ödemeler peşin yapılmalı”

Mutlu Doğru, piyasaların bir süre izlenerek gerek görüldüğünde açıklanacak müdahale alım fiyatı ile birlikte ödemelerin peşin yapılmasını, piyasalara göre belirlenecek buğday fiyat fark desteklerinin en geç 1 Kasım tarihine kadar ödenmesini, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında olanlar da dahil buğday ithalatının 31 Ekim tarihine kadar kısıtlanmasını, ayrıca temmuz ve ağustos aylarındaki alım fiyatına aylık enflasyon oranında fark konulması gibi şartların da alım politikası ile birlikte açıklanmasının doğru olacağını sözlerine ekledi.