Çiftlik Muhasebe Veri Ağı’na katılan işletmelere destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ise yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ, sistemin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2022 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA Sistemi’ne dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve bu ekonomik ve fiziki verileri ÇMVA Sistemi’ne kaydedilen tarımsal işletmelere yapılacak