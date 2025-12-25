Çikolatada tat yetmedi, tüketici hikaye arıyor

Mehmet H. GÜLEL

Tüketiciler, çikolata tüketiminde sorum­lu üretim ve sade içe­rikli ürünlere yöneldi. Tür­kiye çikolata pazarı yaklaşık 3,2 milyar dolar büyüklüğün­de ve yılda 250 bin ile 300 bin ton tüketim gerçekleşiyor. Nestlé Çikolata ve Şekerle­me İş Birimi Genel Müdürü Esin Tanık, Türkiye çikolata pazarının son yıllarda yalnız­ca ekonomik göstergeler açı­sından değil, tüketici değer­leri ve beklentileri bakımın­dan da önemli bir dönüşüm içinde olduğunu söyledi.

Ta­nık, “Tüketiciler artık sade­ce lezzet odaklı karar vermi­yor; ürünün hammaddesinin kaynağından üretim sürecine, çevresel etkilerinden etik il­kelere kadar pek çok unsuru dikkate alıyor. Bu eğilim, sek­törde sürdürülebilir kaynak kullanımı, sorumlu üretim ve sade içerikli ürünlere yönelik talebi giderek artırıyor” dedi.

Pazar büyüklüğü 3,2 milyar dolar

Nestlé olarak kendilerinin bu dönüşümün merkezinde konumlandırdıklarını, tüm çikolata üretimlerini sorum­lu tedarik zincirleri ve çevre dostu uygulamalar üzerine in­şa ettiklerini ifade eden Tanık, “Özellikle kakao tedarikinde sürdürülebilirlik standartla­rımızı uygularken, ambalaj­dan üretim süreçlerine kadar her aşamada karbon ayak izi­mizi azaltmayı hedefleyen bir yaklaşım benimsiyoruz.

Bu­gün 39 milyar dolarlık hızlı tü­ketim ürünleri pazarı içinde (tütün ve alkol hariç) en büyük payı 9 milyar dolar ile atıştır­malık kategorisi oluşturuyor. Atıştırmalık grubunun içinde çikolatalı ürünler (tablet çi­kolata, gofret, bar, hediyelik ve sürme çikolata dahil) yakla­şık 3,2 milyar dolar değerinde ve tüketimin 250–300 bin ton seviyesinde olduğu öngörülü­yor” diye konuştu.

Kişi başı tüketim 3 kiloya dayandı

Türkiye’de kişi başı yıllık çi­kolata tüketiminin yaklaşık 3 kilogram ile Avrupa ortala­masının altında seyrettiğini ve yüzde 100 penetrasyona sa­hip bir ürün olduğuna dikkat çeken Tanık, artık sadece bü­yüklüğün değil, büyümenin ni­teliğinin de önem kazanmaya başladığını iletti. “Etik değer­lere dayanan, çevresel etkile­ri minimize eden bir büyüme dönemine adım atmış durum­dayız” diyen Tanık, bu dönüşü­mün kendileri için hem önemli bir sorumluluk hem de gelece­ğe yönelik güçlü bir fırsat alanı yarattığını vurguladı.

Son dönemde kakao fiyat­larındaki sert dalgalanmala­rının iklim değişikliğinin ta­rımsal üretim üzerindeki et­kilerini ortaya koyduğuna vurgu yapan Tanık, “Kakao üretiminde yaşanan verim dü­şüşleri ve iklim kaynaklı ha­sarlar, tüm sektör için yapısal bir dönüşüm gerekliliğini be­raberinde getiriyor. Bu tablo Nestlé çatısı altında uzun va­deli bir sürdürülebilirlik stra­tejisiyle ele alınıyor.

Kakao te­darik zincirimizin tamamında sürdürülebilir üretim uygula­malarını teşvik ediyor, çiftçi­lere verimliliği artıran ve iklim dostu yöntemleri öğretmek üzere saha destek program­ları yürütüyoruz. Bu çabalar, yalnızca hammadde arzını gü­vence altına almakla kalmıyor; aynı zamanda üretici toplu­luklarının refahını da yüksel­tiyor” açıklamasında bulundu.

TEMA ile verimliliği 2,5 kat artırdı

Damak’ın Nestlé’nin en bü­yük çikolata markası konu­munda bulunduğunu ve Nest­lé Türkiye’nin çikolata ciro­sunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu aktaran Tanık, dünyanın dört bir yanına ih­raç edilen bir marka olduğu­nu iletti.

Bu yıl Damak marka­larıyla ihracatlarının toplam tonajın yaklaşık yüzde 25’ine ulaştığı bilgisini veren Tanık, şöyle devam etti: “Fabrika­mızdaki kapasite artırımlarıy­la özellikle Avrupa pazarında Damak ihracatını iki katına çı­karmayı hedefliyoruz. Damak, köklü geçmişi ve yerli üretim gücüyle yalnızca bir çikolata değil; sürdürülebilir tarımın ve yerel değerlerin sembolü olan bir marka. Nestlé’nin kü­resel uzmanlığını, Antep fıs­tığının eşsiz lezzetiyle buluş­tururken, hammaddenin kay­nağından üretim süreçlerine kadar çevreye duyarlı bir anla­yışla hareket ediyoruz.

Bu yak­laşımın en somut örneklerin­den biri, TEMA Vakfı iş birli­ğiyle 14 yıldır sürdürdüğümüz ‘Fıstığımız Bol Olsun’ projesi. Proje kapsamında bugüne ka­dar 2 bin 500’den fazla çiftçi­ye eğitim vererek Antep fıstığı verimliliğini 2,5 kat artırdık. Bu çalışmalarla, sürdürülebi­lir üretimi desteklerken bölge­deki ekonomik refahın artma­sına katkı sağlıyor; Antep fıstı­ğının hem bölgesel hem ulusal düzeyde ekonomik değerini güçlendiriyoruz.”

Türk çikolatası uluslararası pazarlarda ilgi görüyor

2025 yılının Damak için hem mirasın güçlendiği hem de yeniliklerin hızlandığı bir dönem olduğunu belirten Ta­nık, çikolata pazarında yaşa­nan dalgalanmalara rağmen, istikrarlı büyümelerini sür­dürdüklerini kaydetti. Da­mak’ın Nestlé’nin en büyük çikolata markası olduğunu ifade eden Tanık, şunları kay­detti: “Bugün Damak markası, toplam Nestlé Türkiye çiko­lata cirosunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.

Öte yan­dan, ihracat performansımız­da önemli artışlar elde ettik. Türk çikolatasının uluslara­rası pazarlarda gördüğü ilgi, Damak markasının global bir değer olarak konumlanması­nı da güçlendirdi. 2025 yılın­da Damak ihracatımız toplam tonajımızın yaklaşık yüzde 25’ine ulaştı. Fabrikadaki ka­pasite artışlarımızı sağlaya­rak, özellikle Avrupa’daki Da­mak ihracatımızı iki katına çı­kartmayı hedefliyoruz.”

Türkiye'de en çok sütlü çikolata tüketiliyor

Türkiye’de yaklaşık yüzde 60 oranında sütlü çikolata tercih edildiğini bildiren Esin Tanık, sütlü sade çikolatadan sonra, en çok Antep fıstıklı çikolata tüketildiğini aktardı. Bitter çikolatanın Avrupa’ya kıyasla daha az tercih edildiğini, ancak artan bir trende sahip olduğunu belirten Tanık, “Tüketiciler artık çikolatayı sadece bir atıştırmalık olarak değil, deneyimle özdeşleşen bir keyif alanı olarak görüyor. Tüketim sıklığı artarken, tercihlerde kalite, içerik sadeliği ve yerli üretim unsurları öne çıkıyor. Özellikle genç kuşak, etik değerlere sahip markaları tercih etme eğilimi gösteriyor. Bununla birlikte sosyal medyanın etkisiyle trendlerin çok hızlı değiştiği bir dönemdeyiz” açıklamasında bulundu.

İlk 10 ayda çikolata ihracatı %81,5 arttı

Bu yılın ilk 10 ayında çikolata ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 81,5 artış gösterdiğini aktaran Esin Tanık, “Bu gelişme, Türkiye’nin üretim gücünün ve Türk çikolatasına olan uluslararası talebin giderek arttığını gösteriyor. İç pazarda ise indirim marketlerin ve özel markalı ürünlerin yükselişi dikkat çekiyor. Buna karşın premium segmentte deneyim ve kalite arayışı sürüyor. Sürdürülebilirlik, yerli hammadde kullanımı ve çevre dostu ambalaj uygulamaları sektörde rekabetin yeni belirleyicileri olarak ön plana çıkıyor” dedi.