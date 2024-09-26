Çilek Mobilya, üretim artırıp Orta Asya’ya açılacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’de bebek, çocuk ve genç odası kategori­lerinde uzmanlaşarak konsept mağazacılık anlayışını getiren Çilek Mobilya, yeni ya­tırım ve iş birlikleriyle büyüme kararı aldı. 2023'de TL bazında ciroda %44 büyüyen markanın bu yılki hedefi ise %55. Geçen yıl toplam cirosunun %33’ünü ih­racattan elde eden Çilek, başta Körfez ülkeleri olmak üzere ih­racat pazarlarını güçlendirerek oranı %50’ye çıkarmayı hedefli­yor.

Üretimini İnegöl’deki 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada gerçekleştiren Çilek, ek yatırımla yıllık 500 bin adet olan üretimini de 650 bin adete çıkarmayı planlıyor. Çilek Mo­bilya, Türk cumhuriyetleri paza­rında yeni bir işbirliği güç topla­yacak. Yatırım yapmadan Azer­baycan’da bir üreticiyle yeni bir iş birliği yaptıklarını duyuran Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO’su Muzaffer Çilek, ora­da ürettikleri Çilek mobilyaları­nı Orta Asya pazarına sunacak­larını belirtti. Çilek, Mısır’da da montaj için çalışmalar yapabile­ceklerinin sinyalini verdi.

3 TIR’dan biri ihracata gitti

Markanın bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede, 500’den fazla satış noktasında ürünlerini dün­ya çocuklarıyla buluşturduğunu anlatan Çilek, “Bugüne kadar 5 milyondan fazla çocuğun odası­na girdik. İlk ihracatını 1996'da Ukrayna’ya yapan Çilek, bugün dünyanın dört bir yanındaki 50’den fazla ülkeye ihracat yapa­rak ülke ekonomisine katkı sağ­lıyor” diye konuştu.

Satış nokta­larının sayısını artıracaklarını belirten Çilek, “500’ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış nokta­mızı 10 yılda bine çıkararak mil­yonlarca çocuğun daha düşlerini büyütmeye devam etmeyi hedef­liyoruz” dedi. Son 20 yılda top­lam 375 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Çilek, “İhra­catın toplam satış içindeki payı ortalama %33 seviyesinde. Yani her 3 tırdandan birini yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

Cironun %3’ü Ar-Ge yatırımlarına

2015'te sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’ni, 2017'de de Tasa­rım Merkezi’ni kurduklarını ile­ten Çilek, şöyle konuştu: “Ar-Ge Merkezi’nde 30’a yakın faydalı model ve tasarım tesciline ulaş­tık. Ayrıca, Çilek Tasarım Mer­kezi’nin katkısıyla bin 150 adet tasarım tesciline sahip olma ba­şarısı gösterdik. Her yıl Ar-Ge’ye ciromuzun %3’ünü yatırıyoruz. TİM tarafından düzenlenen İnovalig ödüllerinde İnovasyon Yaşam Döngüsü kategorisinde ikinci olduk. Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığı tarafından düzenle­nen Verimlilik Proje Ödülleri’n­de Kanban üretim takip siste­miyle Türkiye birinciliğini elde ettik”

Alman mobilya devini satın aldı

Çilek Mobilya’nın çeşitli alan­larda önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Çilek, “Modernizasyon çalışmalarına 5 milyon dolar, Gü­neş Enerji Sistemi (GES) ve Biyo­kütle Enerji Santrali projelerine 7,8 milyon dolar, Ar-Ge ve dijital­leşme alanlarına ise 2,2 milyon do­lar yatırım yapıyoruz. Yurt dışın­daki toplam yatırımlarımız 10 mil­yon doları buluyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabis­tan’daki mağazalaşma sürecimiz devam ediyor. Ayrıca, uluslarara­sı marka stratejimiz kapsamında 2018 yılında Nolte Grup’tan 1896 yılında kurulan Alman markası CS Schmal Möbel’i satın aldık. Bu köklü marka ile ilgili çalışmaları­mız devam ediyor” dedi.

Üretimde Japon felsefesi benimsendi

Muzaffer Çilek, “2008 yılından itibaren Japon Yalın Üretim Felsefesi’ni benimseyen Çilek, çevre dostu üretim süreçleri ile atıklarını elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefleyen Biyokütle Enerji Santrali projesini sürdürüyor. Ayrıca, İnegöl tesislerinde kurduğu 8 GW'lık Güneş Enerji Sistemi ile elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor, bu sayede de yılda 6 bin 600 ton karbon salınımını önlüyor” bilgisini verdi.

Ölçek ekonomisinde örnek model

Türk mobilya sektörünün dünya pazarındaki konumunu ilk 5’e yükseltmek için bir araya gelerek ölçek büyüten Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus markaları, 50 milyon TL sermaye ile kurulan Bolu’daki tesiste üretime hazırlanıyor. Şu anda AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yapıldığını açıklayan Muzaffer Çilek, tecrübelerini F-TR Furniture Partners çatısı altında birleştiren 7 markanın ölçek büyütüp katma değerli üretim hedeflediğini belirtti.

Çilek Vakfı’ndan gıda bankacılığı projesi

Çilek kurucuları olarak 2009'da kurdukları Çilek Vakfı aracılığıyla Gıda Bankacılığı projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Muzaffer Çilek, “Çilek markalı ürünleri dünyanın farklı köşelerindeki çocuklara ulaştırarak onları mutlu ederken, elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmı ile yine dünyanın farklı coğrafyalarındaki açlık sınırında olan 6 bin 200 ailenin çocuklarına Gıda Bankacılığı Sistemi ile yılda dört kez gıda desteği ulaştırarak onları da mutlu ediyoruz” diye konuştu.