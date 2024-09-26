Çilek Mobilya, üretim artırıp Orta Asya’ya açılacak
Çilek Mobilya, üretim kapasitesini yıllık 500 bin adetten 650 bin adete çıkaracak. İhracatta da hedef büyüten marka, Azerbaycan’da kurduğu işbirliği ile Türk cumhuriyetlerine mobilya satacak. Çilek, Katar, Suudi Arabistan'da açacağı yeni mağazalarla ihracat payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’de bebek, çocuk ve genç odası kategorilerinde uzmanlaşarak konsept mağazacılık anlayışını getiren Çilek Mobilya, yeni yatırım ve iş birlikleriyle büyüme kararı aldı. 2023'de TL bazında ciroda %44 büyüyen markanın bu yılki hedefi ise %55. Geçen yıl toplam cirosunun %33’ünü ihracattan elde eden Çilek, başta Körfez ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarını güçlendirerek oranı %50’ye çıkarmayı hedefliyor.
Üretimini İnegöl’deki 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada gerçekleştiren Çilek, ek yatırımla yıllık 500 bin adet olan üretimini de 650 bin adete çıkarmayı planlıyor. Çilek Mobilya, Türk cumhuriyetleri pazarında yeni bir işbirliği güç toplayacak. Yatırım yapmadan Azerbaycan’da bir üreticiyle yeni bir iş birliği yaptıklarını duyuran Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO’su Muzaffer Çilek, orada ürettikleri Çilek mobilyalarını Orta Asya pazarına sunacaklarını belirtti. Çilek, Mısır’da da montaj için çalışmalar yapabileceklerinin sinyalini verdi.
3 TIR’dan biri ihracata gitti
Markanın bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede, 500’den fazla satış noktasında ürünlerini dünya çocuklarıyla buluşturduğunu anlatan Çilek, “Bugüne kadar 5 milyondan fazla çocuğun odasına girdik. İlk ihracatını 1996'da Ukrayna’ya yapan Çilek, bugün dünyanın dört bir yanındaki 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu.
Satış noktalarının sayısını artıracaklarını belirten Çilek, “500’ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış noktamızı 10 yılda bine çıkararak milyonlarca çocuğun daha düşlerini büyütmeye devam etmeyi hedefliyoruz” dedi. Son 20 yılda toplam 375 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Çilek, “İhracatın toplam satış içindeki payı ortalama %33 seviyesinde. Yani her 3 tırdandan birini yurt dışına gönderiyoruz” dedi.
Cironun %3’ü Ar-Ge yatırımlarına
2015'te sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’ni, 2017'de de Tasarım Merkezi’ni kurduklarını ileten Çilek, şöyle konuştu: “Ar-Ge Merkezi’nde 30’a yakın faydalı model ve tasarım tesciline ulaştık. Ayrıca, Çilek Tasarım Merkezi’nin katkısıyla bin 150 adet tasarım tesciline sahip olma başarısı gösterdik. Her yıl Ar-Ge’ye ciromuzun %3’ünü yatırıyoruz. TİM tarafından düzenlenen İnovalig ödüllerinde İnovasyon Yaşam Döngüsü kategorisinde ikinci olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde Kanban üretim takip sistemiyle Türkiye birinciliğini elde ettik”
Alman mobilya devini satın aldı
Çilek Mobilya’nın çeşitli alanlarda önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Çilek, “Modernizasyon çalışmalarına 5 milyon dolar, Güneş Enerji Sistemi (GES) ve Biyokütle Enerji Santrali projelerine 7,8 milyon dolar, Ar-Ge ve dijitalleşme alanlarına ise 2,2 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Yurt dışındaki toplam yatırımlarımız 10 milyon doları buluyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki mağazalaşma sürecimiz devam ediyor. Ayrıca, uluslararası marka stratejimiz kapsamında 2018 yılında Nolte Grup’tan 1896 yılında kurulan Alman markası CS Schmal Möbel’i satın aldık. Bu köklü marka ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Üretimde Japon felsefesi benimsendi
Muzaffer Çilek, “2008 yılından itibaren Japon Yalın Üretim Felsefesi’ni benimseyen Çilek, çevre dostu üretim süreçleri ile atıklarını elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefleyen Biyokütle Enerji Santrali projesini sürdürüyor. Ayrıca, İnegöl tesislerinde kurduğu 8 GW'lık Güneş Enerji Sistemi ile elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor, bu sayede de yılda 6 bin 600 ton karbon salınımını önlüyor” bilgisini verdi.
Ölçek ekonomisinde örnek model
Türk mobilya sektörünün dünya pazarındaki konumunu ilk 5’e yükseltmek için bir araya gelerek ölçek büyüten Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus markaları, 50 milyon TL sermaye ile kurulan Bolu’daki tesiste üretime hazırlanıyor. Şu anda AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yapıldığını açıklayan Muzaffer Çilek, tecrübelerini F-TR Furniture Partners çatısı altında birleştiren 7 markanın ölçek büyütüp katma değerli üretim hedeflediğini belirtti.
Çilek Vakfı’ndan gıda bankacılığı projesi
Çilek kurucuları olarak 2009'da kurdukları Çilek Vakfı aracılığıyla Gıda Bankacılığı projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Muzaffer Çilek, “Çilek markalı ürünleri dünyanın farklı köşelerindeki çocuklara ulaştırarak onları mutlu ederken, elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmı ile yine dünyanın farklı coğrafyalarındaki açlık sınırında olan 6 bin 200 ailenin çocuklarına Gıda Bankacılığı Sistemi ile yılda dört kez gıda desteği ulaştırarak onları da mutlu ediyoruz” diye konuştu.