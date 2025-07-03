Cilo, turizmde Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak
Hakkari’yi ziyaret kapsamına Cilo Dağları’nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cilo’nun doğal güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Mergabütan ve Berçelan gibi yaylalarla birlikte bu bölge, kış ve doğa turizmi açısından Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda Hakkâri’ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ersoy’a Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da eşlik etti.
Ziyaret kapsamında Cilo Dağları’nda incelemelerde bulunan Ersoy, Esendere Halk Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. Bölgenin kültür ve turizm potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buzulları, gölleri ve trekking rotalarıyla dikkat çeken Cilo Dağları’nda yapılması planlanan yatırımları değerlendiren Bakan Ersoy, GoTürkiye başta olmak üzere tüm tanıtım araçlarını seferber edeceklerini söyledi.
Uluslararası tanıtım yapılacak
Ersoy şöyle devam etti: "Cilo’nun doğal güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Mergabütan ve Berçelan gibi yaylalarla birlikte bu bölge, kış ve doğa turizmi açısından Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak. Kayak ve snowboard dışında Mergabütan’da atlı kızak, kar yürüyüşü, buz tırmanışı gibi alternatif kış sporları ve aktiviteleri de geliştirilebilir.
Mergabütan Kayak Merkezi’nin düzenlediği Mergabütan Kayak Festivali ve Uluslararası Kayak Yarışmaları gibi etkinlikler, bölgenin bilinirliğini artırarak uluslararası alanda dikkat çekmesini sağlamaktadır. Yeni yapılan 4 yıldızlı otel ve gelişen sosyal tesisler de ziyaretçilere daha konforlu bir konaklama ve kaliteli hizmet imkânı sunmaktadır. Yıllık 200 bine varan ziyaretçi sayısı, merkezin ne kadar ilgi gördüğünün bir göstergesidir. 'Dağların şehri' olarak anılan Hakkari’yi turizmde hak ettiği noktaya taşıyacağız.”
Ersoy, Yüksekova Cilo ve Kamışlı’yı kapsayan bölgede iki yeni turizm merkezi ilanı için çalışmaların başlatıldığını, ilgili kararname taslağının Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini açıkladı.
“Bu coğrafya terörle değil, turizmle anılıyor”
Hakkâri’nin terörle anıldığı günlerin geride kaldığını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle konuştu: “Yıllarca terörle anılan, adını sadece operasyonlarla duyduğumuz bu topraklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye dönemi ile artık farklı bir kimlik kazanmış durumda. Sadece Hakkâri değil, terör örgütünün faaliyet gösterdiği her nokta daha şimdiden bambaşka konularla, başarılarla anılmaya başlandı” diye konuştu.
Bakan Ersoy, Hakkâri’nin kültürel ve doğal potansiyelini ortaya çıkarmak için çok yönlü bir seferberlik yürüttüklerini söyleyerek, “Mergabütan’daki kayak merkezimizle kış turizmini, Cilo ve Sat Dağları’ndaki trekking rotalarıyla doğa turizmini, Gevaruk Yaylası’ndaki kaya resimleriyle kültür turizmini aynı potada buluşturacağız. Hakkâri artık Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirlerinden biridir” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy daha sonra, Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları’ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri’nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’ten bilgi aldıktan sonra botla gölde gezinti yaparak kürek çeken Ersoy, daha sonra dengbejlerin (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı) seslendirdiği eserleri dinledi.
İranlı turistler için yeni adres: Hakkâri
Bakan Ersoy, Hakkâri’nin İran sınırına yakınlığı sayesinde uluslararası turizmde de yeni bir merkez olabileceğini kaydetti. Ersoy, “Esendere Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 300 binden fazla kişi giriş yaptı. Bu yılın ilk 5 ayında bu sayı şimdiden 600 bini buldu. Van nasıl İranlı turistlerin uğrak yeri haline geldiyse, Hakkâri de yeni dönemde bu ilgiden payını alacak” şeklinde konuştu.