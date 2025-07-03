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Cilo, turizmde Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak

Hakkari’yi ziyaret kapsamına Cilo Dağları’nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cilo’nun doğal güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Mergabütan ve Berçelan gibi yaylalarla birlikte bu bölge, kış ve doğa turizmi açısından Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak” dedi.

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Cilo, turizmde Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak
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Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, “Terörsüz Türkiye” viz­yonu doğrultusunda Hakkâri’ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleş­tirdi. Ersoy’a Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Baş­kanı Zeydin Kaya, MHP Hakka­ri İl Başkanı Fatih Öztepe, Yatı­rım ve İşletmeler Genel Müdü­rü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Bale­si Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatroları Genel Müdü­rü Tamer Karadağlı da eşlik et­ti.

Ziyaret kapsamında Cilo Dağ­ları’nda incelemelerde bulunan Ersoy, Esendere Halk Kütüpha­nesi’nin açılışını yaptı. Bölgenin kültür ve turizm potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bu­lundu. Buzulları, gölleri ve trek­king rotalarıyla dikkat çeken Cilo Dağları’nda yapılması planlanan yatırımları değerlendiren Bakan Ersoy, GoTürkiye başta olmak üzere tüm tanıtım araçlarını se­ferber edeceklerini söyledi.

Uluslararası tanıtım yapılacak

Ersoy şöyle devam etti: "Cilo’nun doğal güzellikleri­ni dünyaya tanıtacağız. Merga­bütan ve Berçelan gibi yaylalarla birlikte bu bölge, kış ve doğa tu­rizmi açısından Türkiye’nin ye­ni cazibe merkezi olacak. Kayak ve snowboard dışında Merga­bütan’da atlı kızak, kar yürüyü­şü, buz tırmanışı gibi alternatif kış sporları ve aktiviteleri de ge­liştirilebilir.

Mergabütan Kayak Merkezi’nin düzenlediği Merga­bütan Kayak Festivali ve Ulus­lararası Kayak Yarışmaları gibi etkinlikler, bölgenin bilinirliği­ni artırarak uluslararası alanda dikkat çekmesini sağlamaktadır. Yeni yapılan 4 yıldızlı otel ve ge­lişen sosyal tesisler de ziyaretçi­lere daha konforlu bir konakla­ma ve kaliteli hizmet imkânı sun­maktadır. Yıllık 200 bine varan ziyaretçi sayısı, merkezin ne ka­dar ilgi gördüğünün bir gösterge­sidir. 'Dağların şehri' olarak anı­lan Hakkari’yi turizmde hak etti­ği noktaya taşıyacağız.”

Ersoy, Yüksekova Cilo ve Ka­mışlı’yı kapsayan bölgede iki yeni turizm merkezi ilanı için çalışma­ların başlatıldığını, ilgili kararna­me taslağının Cumhurbaşkanlı­ğına gönderildiğini açıkladı.

“Bu coğrafya terörle değil, turizmle anılıyor”

Hakkâri’nin terörle anıldığı günlerin geride kaldığını vurgu­layan Bakan Ersoy şöyle konuş­tu: “Yıllarca terörle anılan, adını sadece operasyonlarla duyduğu­muz bu topraklar Cumhurbaşka­nımız Sayın Recep Tayyip Erdo­ğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye dönemi ile artık fark­lı bir kimlik kazanmış durumda. Sadece Hakkâri değil, terör ör­gütünün faaliyet gösterdiği her nokta daha şimdiden bambaşka konularla, başarılarla anılma­ya başlandı” diye konuştu.

Ba­kan Ersoy, Hakkâri’nin kültürel ve doğal potansiyelini ortaya çı­karmak için çok yönlü bir sefer­berlik yürüttüklerini söyleyerek, “Mergabütan’daki kayak merke­zimizle kış turizmini, Cilo ve Sat Dağları’ndaki trekking rotalarıy­la doğa turizmini, Gevaruk Yay­lası’ndaki kaya resimleriyle kül­tür turizmini aynı potada buluş­turacağız. Hakkâri artık Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirlerin­den biridir” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy daha sonra, Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları’ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri’nin bu­lunduğu bölgeyi ziyaret etti. Bu­rada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’ten bilgi aldıktan sonra botla gölde gezinti yaparak kürek çeken Ersoy, daha sonra dengbejlerin (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı) seslendir­diği eserleri dinledi.

İranlı turistler için yeni adres: Hakkâri

Bakan Ersoy, Hakkâri’nin İran sınırına yakınlığı sayesinde uluslararası turizmde de yeni bir merkez olabileceğini kaydetti. Ersoy, “Esendere Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 300 binden fazla kişi giriş yaptı. Bu yılın ilk 5 ayında bu sayı şimdiden 600 bini buldu. Van nasıl İranlı turistlerin uğrak yeri haline geldiyse, Hakkâri de yeni dönemde bu ilgiden payını alacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL