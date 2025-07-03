Cilo, turizmde Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, “Terörsüz Türkiye” viz­yonu doğrultusunda Hakkâri’ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleş­tirdi. Ersoy’a Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Baş­kanı Zeydin Kaya, MHP Hakka­ri İl Başkanı Fatih Öztepe, Yatı­rım ve İşletmeler Genel Müdü­rü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Bale­si Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatroları Genel Müdü­rü Tamer Karadağlı da eşlik et­ti.

Ziyaret kapsamında Cilo Dağ­ları’nda incelemelerde bulunan Ersoy, Esendere Halk Kütüpha­nesi’nin açılışını yaptı. Bölgenin kültür ve turizm potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bu­lundu. Buzulları, gölleri ve trek­king rotalarıyla dikkat çeken Cilo Dağları’nda yapılması planlanan yatırımları değerlendiren Bakan Ersoy, GoTürkiye başta olmak üzere tüm tanıtım araçlarını se­ferber edeceklerini söyledi.

Uluslararası tanıtım yapılacak

Ersoy şöyle devam etti: "Cilo’nun doğal güzellikleri­ni dünyaya tanıtacağız. Merga­bütan ve Berçelan gibi yaylalarla birlikte bu bölge, kış ve doğa tu­rizmi açısından Türkiye’nin ye­ni cazibe merkezi olacak. Kayak ve snowboard dışında Merga­bütan’da atlı kızak, kar yürüyü­şü, buz tırmanışı gibi alternatif kış sporları ve aktiviteleri de ge­liştirilebilir.

Mergabütan Kayak Merkezi’nin düzenlediği Merga­bütan Kayak Festivali ve Ulus­lararası Kayak Yarışmaları gibi etkinlikler, bölgenin bilinirliği­ni artırarak uluslararası alanda dikkat çekmesini sağlamaktadır. Yeni yapılan 4 yıldızlı otel ve ge­lişen sosyal tesisler de ziyaretçi­lere daha konforlu bir konakla­ma ve kaliteli hizmet imkânı sun­maktadır. Yıllık 200 bine varan ziyaretçi sayısı, merkezin ne ka­dar ilgi gördüğünün bir gösterge­sidir. 'Dağların şehri' olarak anı­lan Hakkari’yi turizmde hak etti­ği noktaya taşıyacağız.”

Ersoy, Yüksekova Cilo ve Ka­mışlı’yı kapsayan bölgede iki yeni turizm merkezi ilanı için çalışma­ların başlatıldığını, ilgili kararna­me taslağının Cumhurbaşkanlı­ğına gönderildiğini açıkladı.

“Bu coğrafya terörle değil, turizmle anılıyor”

Hakkâri’nin terörle anıldığı günlerin geride kaldığını vurgu­layan Bakan Ersoy şöyle konuş­tu: “Yıllarca terörle anılan, adını sadece operasyonlarla duyduğu­muz bu topraklar Cumhurbaşka­nımız Sayın Recep Tayyip Erdo­ğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye dönemi ile artık fark­lı bir kimlik kazanmış durumda. Sadece Hakkâri değil, terör ör­gütünün faaliyet gösterdiği her nokta daha şimdiden bambaşka konularla, başarılarla anılma­ya başlandı” diye konuştu.

Ba­kan Ersoy, Hakkâri’nin kültürel ve doğal potansiyelini ortaya çı­karmak için çok yönlü bir sefer­berlik yürüttüklerini söyleyerek, “Mergabütan’daki kayak merke­zimizle kış turizmini, Cilo ve Sat Dağları’ndaki trekking rotalarıy­la doğa turizmini, Gevaruk Yay­lası’ndaki kaya resimleriyle kül­tür turizmini aynı potada buluş­turacağız. Hakkâri artık Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirlerin­den biridir” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy daha sonra, Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları’ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri’nin bu­lunduğu bölgeyi ziyaret etti. Bu­rada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’ten bilgi aldıktan sonra botla gölde gezinti yaparak kürek çeken Ersoy, daha sonra dengbejlerin (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı) seslendir­diği eserleri dinledi.

İranlı turistler için yeni adres: Hakkâri

Bakan Ersoy, Hakkâri’nin İran sınırına yakınlığı sayesinde uluslararası turizmde de yeni bir merkez olabileceğini kaydetti. Ersoy, “Esendere Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 300 binden fazla kişi giriş yaptı. Bu yılın ilk 5 ayında bu sayı şimdiden 600 bini buldu. Van nasıl İranlı turistlerin uğrak yeri haline geldiyse, Hakkâri de yeni dönemde bu ilgiden payını alacak” şeklinde konuştu.