Çimento, cam ve seramik tasarımla güçlenecek

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), tasarımın gücünü geliştirmek için ödül ve yarışma olmak üzere iki ayrı kategoriyi kapsayan XONE Design isimli bir program düzenliyor. Son başvuru tarihi 28 Mart 2022 olan programın XONE Design Award bölümüne seramik, cam ve çimento sektörlerindeki tüm kurumlar başvurabilirken, XONE Design Competition’a ise profesyoneller ve öğrenciler katılabiliyor. ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, yenilikçi tasarımların sektörün gelişimine ve Türkiye’nin ihracat gücüne katkı sunacağını söyledi.

Sektörleri geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açmayı hedeflediklerini ifade eden Çenesiz; seramik, cam ve çimento sektörlerinin yarattıkları katma değer açısından ekonominin önemli sanayi kollarından olduğunu söyledi.

Çenesiz, “Dünya çapında yakaladığımız başarıda, kaliteli üretim ve kullandığımız modern üretim teknolojilerinin yanı sıra tasarımdaki gücümüz de önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son yıllarda Türk tasarımcıların çalışmaları yurt dışında giderek daha fazla ses getirmeye başladı. 2 binin üzerinde üyesi bulunan, tek ve koordinatör ihracatçı birliği olarak, bu gücümüzü geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açma stratejimiz doğrultusunda XONE Design Award ve Competition’ı düzenledik.” dedi. Çenesiz, programı, ilerleyen dönemde uluslararası arenaya taşımayı da hedeflediklerini belirtti.

Üretilmiş veya tescili alınmış ürünler ile başvurulabiliyor

Seramik, cam ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren tüm kurumların başvurusuna açık olan XONE Design Award’a üretilmiş, üretilip pazara çıkmış veya üretilmiş ve tasarım tescili alınmış, pazara çıkma aşamasındaki ürünler ile başvurulabiliyor. Öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoriyi kapsayan XONE Design Competition ise çimento, cam, seramik olmak üzere 3 üst grup ve 6 alt ürün grubunda düzenleniyor. Öğrenci kategorisine yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin mimarlık, tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık-mühendislik fakülteleri bünyesindeki mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımları ve şehir ve bölge planlama bölümlerinde okuyan, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan lisans öğrencileri katılabiliyor. Profesyonel kategorisine de ön lisans veya lisans seviyesinde mezuniyet şartı aranıyor. Kazananlara nakdi ödüllerin verileceği yarışmanın büyük ödülü ise 20 bin TL olarak belirlendi.