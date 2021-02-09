Çimento sektörü, üretimde ve iç satışlarda artış kaydetti

Türkiye çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, sektörün 2021 yılı Ocak ayına ait ihracat rakamları ile üyelerinin 2020 Ocak-Kasım üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanmanın etkisi devam ediyor. 2020 yılı Kasım ayında, 2019'un aynı ayına göre sektörün çimento üretimi yüzde 32, iç satışları da yüzde 30 oranında artış kaydetti.

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ise, TÜRKÇİMENTO'ya üye fabrikalarının üretimi bir önceki aynı dönemine göre, yüzde 24,9 artarak 66 milyon tona ulaştı. İç satış rakamları ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 20,7’lik bir artışla 51 milyon tona yükseldi. Yine bu dönemde üretilen çimentonun yüzde 22,5’i ihracata konu oldu.

Sektör, 2021'e ihracatta daralma ile başladı

Türkiye çimento sektörünün geçerleştirdiği ihracat, 2021 yılının ilk ayında 2020'nin aynı ayına kıyasla azaldı. TÜRKÇİMENTO'nun rakamlarına göre, 2021 yılının ilk ayında sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 24,2 oranında azalarak 1,8 milyon ton oldu. Bu dönemdeki toplam ihracat geliri ise yüzde 12,6'lık düşüşle 71,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde çimento ihracatı 4,3 oranında artarak 1,2 milyon tona yükselirken, klinker ihracatı ise 30,2 azalarak 0,6 milyon tona indi. TUİK'in verilerine göre ise, 2021 Ocak ayında sektörün ihracatını en çok arttırdığı ülke İspanya oldu. Bu ülkeyi Fas ve Suriye takip etti.