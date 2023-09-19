Çimento üretimi artıyor yurtiçi satışlar büyüyor

Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2023 yılı Ocak Haziran döneminde toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,7’lik artışla 36,7 milyon tona yükseldi. 2023 yılı 6 aylık döneminde iç satışlar da yüzde 14,4 artışla 28 milyon tona ulaştı. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 21,8’i ihracata konu oldu.

Sektör, 2023 yılına, 2022 yılı Ocak ayının baz etkisiyle, iç piyasada artış ve ihracatta düşüş ile başlamıştı. Mart ayında yaşanan artış, Nisan’da bayramın etkisiyle dursa da Mayıs ayında devam etti. Haziran ayında yine Bayram sebebiyle iç satış büyümesi hız kaybetti. Bölgesel olarak bakıldığında iç satışlarda tüm bölgelerde artış yaşandı.

“İkinci yarı beklenti yüksek, kapasite yeterli”

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, inşaat sektöründe yaşanan küçülmenin de etkisiyle sektörün 2022 yılını iç ve dış satışlarda tonaj olarak daralma ile tamamladığını hatırlatarak, “2023 yılının ilk yarısında üretim ve iç satışta artışlar yaşadık.

Ancak işçi ücretleri ve enerji fiyatlarındaki artışlardan sektörümüzün etkilenmemesi mümkün değil. Yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha farklı ve olumlu bir resmin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yaşadığımız deprem felaketiyle tetiklenen kentsel dönüşüm çalışmaları ve devam etmekte olan alt yapı projeleriyle ülkemizde çimento ihtiyacını artıracağını öngörüyoruz.

Bilindiği gibi çimento sektörünün büyümesini en çok etkileyen unsurlar, konut sektörü ve alt yapı yatırımlarıdır. Bu yatırımları karşılayabilecek üretim kapasitesine fazlasıyla sahip bir sektörüz.” İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2023 Ocak-Ağustos döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre %19,3 oranında gerileyerek 870 milyon dolara indi. Toplam ihracat miktarı ise 8 aylık dönemde %31,7 oranında azalarak 13,4 milyon tona geriledi.