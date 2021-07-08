Çimentoda üretim ve iç satışlar arttı

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO üyelerine ait 2021 yılının ilk 4 ayına ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 30,9’luk artışla 22 milyon 837 bin ton olarak gerçekleşti. 4 aylık dönemde iç satışlar ise yüzde 35,4’lük artışla 17 milyon 213 bin tona çıktı. İç satışlarda tüm bölgelerde artış yaşandı. Yılın ilk dört ayında üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 23,6’sı ihracata konu oldu.

TÜRKÇİMENTO’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin çimento tüketimi 2018 yılında yüzde11, 2019 yılında ise yüzde 29 azalarak tarihinde ilk kez iki yıl üst üste küçüldü. 2020 yıl sonunda 40 milyon tona yakın kapasite fazlası ortaya çıktı. Bu dönemde iç tüketimde yaşanan daralma şirketlerimizi ihracata yöneltti. Ancak iç satışlarda ve üretimde son aylarda yaşadığımız artış, iç tüketimin yeniden canlanması konusunda umut veriyor” denildi.