Çimentoda ürün portföyü düşük klinkere doğru evriliyor

Başak Nur GÖKÇAM

Çimento sektörü yüzde 7’lik endüstriyel ener­ji kullanımıyla dünya­da 3’üncü sırada yer alıyor. Bu kullanım oranı sektörün en­düstriyel karbondioksit emis­yonlarında yüzde 7’lik paydan sorumlu olması anlamına ge­liyor.

Sektör bir yandan dö­nüşüme adapte olurken diğer yandan ise sektör paydaşları 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlü­ğe giren ve 2026 yılı itibarıy­la devreye girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması’na (SKDM) hazırlanı­yor. Hem sektörün hem Çim­sa’nın yeşil dönüşüme adapte sürecini değerlendiren Çimsa CEO’su Umut Zenar, “2023 yı­lında en çok yer verdiğimiz ko­nu SKDM ve düşük karbonlu çimento üretimi oldu.

Bu kap­samda AB’ye ihraç edilen çi­mento ve çimento hammad­desi olan klinkerin karbon yo­ğunluğunu düşürmek için gerekli önlemleri alıyoruz. Ay­rıca, Türkiye için belirlenmiş 2053 net sıfır emisyon hede­fine ulaşmak üzere, ülkemiz­de yayınlanacak İklim Kanunu ve emisyon ticaret sistemi gi­bi düzenlemelere uyum sağla­mak için gerekli adımları ata­cağız” dedi.

Düşük klinkerli çimento %60'ı geçti

Bu kapsamda Çimsa olarak ürün portföyünde değişiklik­ler yaşandığını belirten Umut Zenar, “2023 yılında toplam gri çimento ürün portföyümüzün yüzde 37’sini düşük klinker içerikli ürün grubuna trans­fer ettik. 2024 yılında ise gri çi­mento ürün portföyümüzdeki düşük klinkerli ürünlere geçiş miktarını artırarak yüzde 60 üzerine geçtik. Çimsa Green Wave, Low Carbon Program’ı ile sürdürülebilirlik hedefleri­mize bağlılığımızı tescilledik ve düşük karbon ürün gamımı­zı yeni ürünlerle genişleterek, müşterilerimizin ihtiyaçları­na yönelik inovatif çözümler­le odağımızı geleceğe çevirdik” dedi.

2023 yılı sonunda yenilene­bilir enerji kaynaklarından el­de edilen elektrik enerjisi kul­lanım oranını yüzde 54 olarak gerçekleştirdiklerinin bilgi­sini veren Zenar, “2024 yılını yüzde 60 üzerinde yenilenebi­lir enerji kullanım oranı ile ta­mamlamayı planlıyoruz. He­defimiz, 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 80’in üzerine çı­karmaktır. Bu hedef doğrul­tusunda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynak­larından elde edilen elektrik enerjisi kullanımımızı artır­maya yatırım planlarımız ile devam ediyoruz” diye konuştu.

EBRD ile gerçekleştirdikle­ri finansman anlaşmasına iliş­kin de konuşan Zenar, “Bu fi­nansman anlaşması enerji ve verimlilik yatırımlarımızı des­tekleyerek çevresel sürdürü­lebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak. 25 milyon euro tu­tarındaki kredi, yalnızca güneş enerjisi ve atık ısı geri kazanım tesislerimize yapacağımız ya­tırımları desteklemekle kal­mayacak, aynı zamanda ope­rasyonel verimliliğimizi de ar­tıracak.” dedi.

“Ar-Ge’nin gücünü arkamıza alıyoruz”

Çimsa olarak, düşük kar­bon ekonomisine geçiş stra­tejisiyle paralel olarak kar­bon yoğunluğunu ürün yaşam döngüsünde azaltacak port­föy değişikliklerine odaklan­dıklarının altını çizen Zenar, “Ar-Ge’nin gücünü arkamı­za alıyoruz. Çimento üretimi için geleneksel olarak kulla­nılan doğal kaynaklı kalker, kil ve demir cevheri gi­bi hammaddeler ye­rine döngüsellik ça­lışmalarımız kap­samında, alternatif hammadde ve ya­kıt kullanımını artı­rıyoruz. 2023 yılında 502 bin ton alternatif hammadde kul­lanımı ile dön­güsel ekonomi hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" bil­gisini verdi.

Atık Isı Geri Kazanımı yılda 19 bin ton emisyon azaltacak

Eskişehir Fabrikası’nda Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) ya­tırımının, 2024 yılı sonunda hayata geçeceğini söyleyen Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Bu yatırım ile yıllık elektrik tüketimimizin yüzde 25’ini karşılamayı hedefliyoruz. Gelecekte bu oranın artı­rılması için ek yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları yap­mayı planlıyoruz. Eskişehir yatırımının tamamlanma­sı ile yılda 19 bin ton kar­bon emisyonu azaltılarak iklim krizi ile mücadelede önemli bir katkı verilmiş olacak. Çimsa Eskişehir Fabrikası’nda kurulacak bu sistemde üretilecek elektrik enerjisi 13 bin hanenin yıllık tükettiği elektrik ihtiyacı­na eş de­ğer ola­cak” diye ko­nuş­tu.

İspanya’daki GES ile yılda 12 milyon kWh üretim hedefleniyor

İspanya’daki Buñol Fabrikası’nda 4.2 milyon euro yatırımla kurularak devreye alınan güneş enerjisi santraline (GES) ilişkin bilgi veren Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Yılda 12 milyon kWh elektrik üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırım ile yılda yaklaşık 3 bin ton karbondioksit emisyonunu engellemiş olacağız. Yakın zamanda hizmete açtığımız Afyon’daki 3.3 MW kurulu güce sahip GES yatırımımız yıllık yaklaşık 4.2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek” dedi.