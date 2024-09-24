Çimentoda ürün portföyü düşük klinkere doğru evriliyor
Çimsa, 2023 yılında Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniazması (SKDM) ve düşük karbonlu çimentoyu gündemine aldı. Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak üzere düzenlemelere uyum sağlayıp, gerekli adımları atacağız” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Çimento sektörü yüzde 7’lik endüstriyel enerji kullanımıyla dünyada 3’üncü sırada yer alıyor. Bu kullanım oranı sektörün endüstriyel karbondioksit emisyonlarında yüzde 7’lik paydan sorumlu olması anlamına geliyor.
Sektör bir yandan dönüşüme adapte olurken diğer yandan ise sektör paydaşları 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve 2026 yılı itibarıyla devreye girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) hazırlanıyor. Hem sektörün hem Çimsa’nın yeşil dönüşüme adapte sürecini değerlendiren Çimsa CEO’su Umut Zenar, “2023 yılında en çok yer verdiğimiz konu SKDM ve düşük karbonlu çimento üretimi oldu.
Bu kapsamda AB’ye ihraç edilen çimento ve çimento hammaddesi olan klinkerin karbon yoğunluğunu düşürmek için gerekli önlemleri alıyoruz. Ayrıca, Türkiye için belirlenmiş 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak üzere, ülkemizde yayınlanacak İklim Kanunu ve emisyon ticaret sistemi gibi düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli adımları atacağız” dedi.
Düşük klinkerli çimento %60'ı geçti
Bu kapsamda Çimsa olarak ürün portföyünde değişiklikler yaşandığını belirten Umut Zenar, “2023 yılında toplam gri çimento ürün portföyümüzün yüzde 37’sini düşük klinker içerikli ürün grubuna transfer ettik. 2024 yılında ise gri çimento ürün portföyümüzdeki düşük klinkerli ürünlere geçiş miktarını artırarak yüzde 60 üzerine geçtik. Çimsa Green Wave, Low Carbon Program’ı ile sürdürülebilirlik hedeflerimize bağlılığımızı tescilledik ve düşük karbon ürün gamımızı yeni ürünlerle genişleterek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümlerle odağımızı geleceğe çevirdik” dedi.
2023 yılı sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranını yüzde 54 olarak gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Zenar, “2024 yılını yüzde 60 üzerinde yenilenebilir enerji kullanım oranı ile tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz, 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 80’in üzerine çıkarmaktır. Bu hedef doğrultusunda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanımımızı artırmaya yatırım planlarımız ile devam ediyoruz” diye konuştu.
EBRD ile gerçekleştirdikleri finansman anlaşmasına ilişkin de konuşan Zenar, “Bu finansman anlaşması enerji ve verimlilik yatırımlarımızı destekleyerek çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak. 25 milyon euro tutarındaki kredi, yalnızca güneş enerjisi ve atık ısı geri kazanım tesislerimize yapacağımız yatırımları desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda operasyonel verimliliğimizi de artıracak.” dedi.
“Ar-Ge’nin gücünü arkamıza alıyoruz”
Çimsa olarak, düşük karbon ekonomisine geçiş stratejisiyle paralel olarak karbon yoğunluğunu ürün yaşam döngüsünde azaltacak portföy değişikliklerine odaklandıklarının altını çizen Zenar, “Ar-Ge’nin gücünü arkamıza alıyoruz. Çimento üretimi için geleneksel olarak kullanılan doğal kaynaklı kalker, kil ve demir cevheri gibi hammaddeler yerine döngüsellik çalışmalarımız kapsamında, alternatif hammadde ve yakıt kullanımını artırıyoruz. 2023 yılında 502 bin ton alternatif hammadde kullanımı ile döngüsel ekonomi hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" bilgisini verdi.
Atık Isı Geri Kazanımı yılda 19 bin ton emisyon azaltacak
Eskişehir Fabrikası’nda Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) yatırımının, 2024 yılı sonunda hayata geçeceğini söyleyen Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Bu yatırım ile yıllık elektrik tüketimimizin yüzde 25’ini karşılamayı hedefliyoruz. Gelecekte bu oranın artırılması için ek yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Eskişehir yatırımının tamamlanması ile yılda 19 bin ton karbon emisyonu azaltılarak iklim krizi ile mücadelede önemli bir katkı verilmiş olacak. Çimsa Eskişehir Fabrikası’nda kurulacak bu sistemde üretilecek elektrik enerjisi 13 bin hanenin yıllık tükettiği elektrik ihtiyacına eş değer olacak” diye konuştu.
İspanya’daki GES ile yılda 12 milyon kWh üretim hedefleniyor
İspanya’daki Buñol Fabrikası’nda 4.2 milyon euro yatırımla kurularak devreye alınan güneş enerjisi santraline (GES) ilişkin bilgi veren Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Yılda 12 milyon kWh elektrik üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırım ile yılda yaklaşık 3 bin ton karbondioksit emisyonunu engellemiş olacağız. Yakın zamanda hizmete açtığımız Afyon’daki 3.3 MW kurulu güce sahip GES yatırımımız yıllık yaklaşık 4.2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek” dedi.