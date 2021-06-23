Çimsa 4 iştirakini Cimsa Sabanci Cement BV'ye sattı

Çimsa, bazı yurtdışı iştiraklerini toplam 38.6 milyon dolar karşılığında ana hissedarı Sabancı Holding ile birlikte ortak olduğu Cimsa Sabanci Cement BV'ye sattı.



Çimsa'nın satın almayı bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlayacağı İspanya'nın Valencia kentinde kurulu Bunol beyaz çimento fabrikası da bu kapsamda Cimsa Sabanci Cement BV tarafından satın alınacak. Hollanda'da kurulu Cimsa Sabanci Cement BV tarafından satın alınan Çimsa iştirakleri şu şekilde:



Şirket --- Devir tutarı (dolar)

Cimsa Adriatico SRL --- 4,867,946

Cimsa Cementos Espana SAU ---23,074,946

Cimsa Cement Sales North Gmbh ---- 5,455,730

Cimsa Americas Cement Manuf. and Sales Corp. --- 5,205,543



Toplam --- 38,604,165



Çimsa, global beyaz çimento pazarının başlıca üreticilerinden biri olma kapsamında ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding ile operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek daha verimli bir platform yaratma hedefi doğrultusunda yurt dışı iştiraklerinden bazılarını Cimsa Sabanci Cement BV'ye satacağını geçen yıl açıklamıştı.