Çimsa 4 iştirakini Cimsa Sabanci Cement BV'ye sattı
Çimsa, yurtdışı 4 iştirakini ana hissedarı Sabancı Holding ile birlikte ortak olduğu Cimsa Sabanci Cement BV'ye sattığını açıkladı.
Çimsa, bazı yurtdışı iştiraklerini toplam 38.6 milyon dolar karşılığında ana hissedarı Sabancı Holding ile birlikte ortak olduğu Cimsa Sabanci Cement BV'ye sattı.
Çimsa'nın satın almayı bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlayacağı İspanya'nın Valencia kentinde kurulu Bunol beyaz çimento fabrikası da bu kapsamda Cimsa Sabanci Cement BV tarafından satın alınacak. Hollanda'da kurulu Cimsa Sabanci Cement BV tarafından satın alınan Çimsa iştirakleri şu şekilde:
Şirket --- Devir tutarı (dolar)
Cimsa Adriatico SRL --- 4,867,946
Cimsa Cementos Espana SAU ---23,074,946
Cimsa Cement Sales North Gmbh ---- 5,455,730
Cimsa Americas Cement Manuf. and Sales Corp. --- 5,205,543
Toplam --- 38,604,165
Çimsa, global beyaz çimento pazarının başlıca üreticilerinden biri olma kapsamında ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding ile operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek daha verimli bir platform yaratma hedefi doğrultusunda yurt dışı iştiraklerinden bazılarını Cimsa Sabanci Cement BV'ye satacağını geçen yıl açıklamıştı.