Çin, Türkiye'nin süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engelin 2020 yılı Mayıs ayında kalkmasının ardından, Türk süt ürünleri ihracatçıları pazara hızlı giriş yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı 2020 yılında 301 milyon dolar olurken, Irak, 61 milyon dolarlık tutarla ihracat yapılan ülkeler arasında zirvede yer aldı. Türkiye, Suudi Arabistan’a 42 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise 22 milyon dolarlık süt ürünleri ihraç etti. Çin ise, 14,5 milyon dolarlık ihracatla listede 7'inci sırada yer yer aldı.

2021 yılının Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı yüzde 26’lık artışla 32,8 milyon dolardan 41,2 milyon dolara çıktı. Çin'de kalıcı olmak isteyen ihracatçıların tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı iş birlikleriyle pazar payını artırmasıyla Çin'e 9,3 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Böylece Çin, zirvenin yeni sahibi oldu. Çin'e yapılan süt ürünleri ihracatında peynir altı suyu 8,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye'den Irak'a 7,1 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise 3,4 milyon dolar değerinde süt ürünleri ihracatı yapıldı.

Türk ürünleri raflardaki yerini aldı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, süt ürünleri sektöründe 54 firmamızın Çin'e ihracat izin aldığını ve ihracatın hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Çin'in dünyanın en büyük tüketicilerden biri olduğuna dikkati çeken Girit, "İlk başlarda süt tozu ile başlamıştık. Sanayi kısmına gönderiyorduk. Peynir altı suyu da ihracatımızda bu ülkeye ilk sırada. Ancak sevindirici olan Türk firmalarının başarılarıyla artık raflarda da yer alıyoruz. Son tüketiciye kadar ulaştırabiliyoruz." dedi.

Egeli firmaların pazarda çok başarılı olduğunu, bölgedeki bir firmanın Çin'e mozarella peyniri ihraç ettiğini dile getiren Girit, firmaların katma değeri yüksek ürünlerle pazardan daha fazla pay almasını istediklerini söyledi. Girit, "Daha önceki beyanatlarımızda Çin pazarında kalıcı olmak istediğimizi söylemiştik. Kalıcı olduğumuz gibi pazardaki payımız da giderek artıyor. Çin'in 6 milyar dolarlık süt ürünleri ithalatına bakıldığında küçük bir miktar olsa da bizim için önemli. Yılın ilk ayında yakaladığımız 9,3 milyon dolarlık ihracat başarısının yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Uzun vadede ise bu rakamları katlamak istiyoruz. Çin pazarı sayesinde süt üreticilerimizin nefes alacağına inanıyoruz." diye konuştu.