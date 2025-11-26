“Çin’den alıp Avrupa’da kapıya teslim iş yapıyoruz”

Hayati ARIGAN

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan, 2025’i ‘ha­zırlık ve sıçrama yılı’ olarak tanımlarken, 2026’dan itiba­ren Orta Koridor taşımaların­da Türkiye’nin belirleyici güç olacağını vurguladı. Erkan, Çin’den Avrupa’ya uzanan ko­ridorun her halkasında yeni iş birlikleri kurduklarını, bu sü­reçte Türkiye’nin bölgesel li­derliğini daha görünür hale getirdiklerini söyledi.

2025 beklentilerin üzerinde geçti: “Hazırlık yılıydı”

Erol Erkan, 2025’in Pasifik Eurasia açısından beklenenin üzerinde başarılı geçtiğini be­lirterek, bunu 2026’ya yöne­lik stratejik bir hazırlık döne­mi olarak gördüklerini aktar­dı. Özellikle Orta Koridorda demiryolu taşımalarının odak noktalarına dönüştüğünü söyleyen Erkan, Çin’den Av­rupa’ya uzanan hattın her aşa­masında yeni partnerlikler kurduklarını ve operasyonel sorunların çözümü için somut adımlar attıklarını ifade etti.

Erkan, Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor yüklerin­de Pasifik Eurasia’nın belirle­yici rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Orta Koridor’da Türkiye üzerinden giden tren­lerin yüzde 98’ini biz yöneti­yoruz. Kara yolunda da kayda değer bir payımız var. Çin sını­rından yükleri alıp Avrupa’da­ki müşteriye kadar kapı tesli­mi yapan tek firmayız. Bunu bizim dışımızda yapan bir şir­ket duymadık.”

Erkan’a göre rakipler ço­ğunlukla hattın belirli bölüm­lerinde faaliyet gösteriyor; ancak Çin sınırından Avrupa kapı teslimine kadar tüm sü­reci uçtan uca yöneten tek şir­ket Pasifik Eurasia.

“Standartlar ülkeden ülkeye değişiyor”

Orta Koridorun ça­lışır hale gelmesi için 2025’te birçok yeni iş birliği yaptıklarını an­latan Erkan, bu sü­recin arka planın­da değişen taşıma rejimleri, farklı de­miryolu genişlik­leri, gümrük sü­reçleri ve tran­sit süre optimizasyonlarının bulunduğunu söyledi.

Erkan, “Çin’den Avrupa’ya kadar 6-7 farklı ülke geçiyor­sunuz. SMGS’den CIM’e ge­çiş, gümrük farklılıkları ve altyapı eşitsizlikleri var. Tüm bunlar için Çin Demir Yolları dahil birçok ülke ve kurumla protokoller yaptık” dedi.

“Orta Koridor'daki trenlerin çoğu Türkiye üzerinden değil"

Altılı Ülkeler Toplantısı kap­samında Çin Demir Yolları’nın 2025’te 360’ın üzerinde tren yaptığını, ancak bunların ço­ğunun Türkiye üzerinden geç­mediğini belirten Erkan, Tür­kiye’nin ana hedefinin bu akışı kendi üzerinden yönlendirmek olduğunu söyledi.

Kuşak-Yol’da Türkiye’nin avantajı: Bu vizyonu herkesten önce gördük

Türkiye’nin Kuşak Yolu altyapısını çok erken fark ettiğini söyleyen Erkan, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki demiryolu entegrasyonu planı, Sivas– Kars hattındaki sinyalizasyon çalışmaları, Zengezur Koridoru ihalesi gibi adımların bu vizyonun tamamlayıcı parçaları olduğunu aktardı.

Erkan, “Türkiye, bu coğrafyada vizyonu erken fark eden ülkelerin başında. Üstüne düşen hazırlıkları da diğer bölge ülkelerinden önce yaptı” dedi. Orta Koridor açıldığında kapıların yetersiz kalacağını belirten Erkan, sınır kapılarının çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Zengezur Koridoru stratejik bir ağ olacak”

Bazı karayolu oyuncularının Zengezur’un maliyet avantajı yaratmayacağı yönündeki eleştirilerine rağmen Erkan, “Koridorlar sadece mesafe ve maliyet için değerlendirilmez. Bunlar ülkeler arası ilişkileri şekillendiren stratejik ağlardır” dedi. Türkiye’nin gümrük entegrasyonunda Çin–Orta Asya ülkelerine kıyasla çok ileride olduğunu belirten Erkan şunları söyledi: “Kapıkule veya Kars’tan dakikalar içinde işlem yapıp, varış ülkesine göre anında sonuç görebiliyoruz. Avrupa Birliği mevzuatına tam uyumlu bir entegrasyon sistemimiz var.” Erkan, 2025’te yapılan yatırım tutarına yönelik bir soru üzerine, maddi göstergelerden çok altyapı diplomasisine dikkat çekerek, şöye yanıt verdi:

“China Railway gibi yılda 4 milyar ton yük taşıyan bir devle masaya oturmak milyonlarca dolarlık yatırımdan daha değerlidir. Bu yıl attığımız imzalar Türkiye’nin geleceğine yapılan stratejik yatırım niteliğinde.”

2026 ve 2030 hedefi: Daha fazla demiryolu, daha fazla entegrasyon

Pasifik Eurasia’nın 2030’a kadar demiryolu taşımacılığında kendi lokomotif ve vagon yatırımlarını artıracağını belirten Erkan, “2030’da Pasifik Eurasia’yı çok daha büyük bir demiryolu oyuncusu olarak göreceksiniz” dedi. Türkiye’nin 2053 Ulaştırma Master Planı’na işaret eden Erkan, “Orta Koridorun Türkiye ile entegrasyonu tamamlandıkça ülkemizin küresel lojistik üst olma hedefi gerçekliğe dönüşecek” ifadelerini kullandı.