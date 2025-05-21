Çin'den sonra Kanadalılar nükleer santrale talip oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikinci ve üçüncü nükleer santrale Rusya, Güney Kore ve Çin’den sonra Kanadalıların da ilgi gösterdiğini açıkladı.
Ferit PARLAK
Türkiye’nin enerjide en stratejik projelerinden biri olan nükleer enerjide Rusya ve Çin’in ardından bir talipli ülke daha çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu’nda düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada ikinci ve üçüncü nükleer santral ile ilgili talepler hakkında da bilgi verdi.
Bayraktar, “İkinci ve üçüncü santralle ilgili Rusya’nın, Güney Kore’nin, Çin’in ilgisi var. Bunların yanı sıra görüştüğümüz ülkeler ve şirketler de var. Bunlardan bir tanesi Kanada. Bunların içerisinde Türkiye’ye en faydalı olabilecek, bize en rekabetçi teklifi sunabilecek seçimi yapacağız” dedi.
Küçük modüler reaktörler de düşündüklerini dile getiren Bakan Bayraktar, “Gelecekte nükleeri daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Küçük modüler reaktörlerde de büyük bir potansiyel var. Orada da dikkatli hareket etmek lazım. Doğru teknolojiyi seçebilmek lazım. Bir de mümkünse orada işin sanayi tarafı da yani üretim tarafında da olabilmek, Türkiye’ye bu teknolojiyi kazandırabilmek lazım” bilgisini verdi.
Suriye’de de yabancılarla işbirliği yapabiliriz
Bayraktar, Türkiye’nin enerji gündemi, işbirlikleri ve planları hakkında bilgi verirken Suriye ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Bayraktar, “Suriye’de de yabancı şirketlerle, farklı ülkelerdeki şirketlerle de ortak çalışabiliriz.
Sakarya’da da, Gabar’da da gördük kabiliyetlerimizi. Bunların hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bizim çocuklarımız, bizim mühendislerimiz çalışıyor ve ciddi bir bilgi birikimi var. Sınırın öbür tarafında da yapılması gereken de bir çok iş var. Dolayısıyla biz bu anlamda Suriye’de daha yoğun bir şekilde olabiliriz. Suriye’nin doğal gaz potansiyelinin, özellikle denizlerdeki doğal gaz potansiyeliyle alakalı.
Bize şu anda dünyanın her yerinden talepler geliyor. Libya’dan geliyor, Somali’deyiz. Pakistan’da yakın bir zamanda anlaşma imzaladık. Pakistan denizlerinde arama yapacağız. Bütün bunları konuşuyoruz. Net konuşuyoruz. Lokasyon lokasyon konuşuyoruz ve tabii ki bunun olgunlaşması belli bir kıvama gelmesi gerekiyor” dedi.
Suriyelilerin dönmesi için elektriğe erişimi önemli
Suriyeli vatandaşların Suriye’ye dönebilmeleri için elektrik ve suya erişimin ve altyapıda normalleşmenin olması gerekliliğini vurgulayan Bayraktar, “Türkiye’de çok önemli sayıda Suriyeli vatandaş var. Bu insanların büyük bir kısmı da Suriye’ye dönmek istiyor.
Ama Suriye’ye dönüşün temel şartlarından bir tanesi hayatın normalleşmesi, en temel hizmetlerin kendilerine verilmesi. Güvenlik başta olmak üzere. İnsanların elektriğe erişiminin, temiz suya erişiminin olması lazım. Altyapının normalleşmesi ve normale dönüyor olması lazım” açıklamasını yaptı. Elektrik sorununun Suriye’de ki temel sorunların başında geldiğini ifade eden Bayraktar, “Buradaki en temel sorunlardan bir tanesi enerji. Çünkü elektrik olmadığı zaman hiçbir şey yok.
Biz ilk günden beri bu konuya ne kadar katkı yapabiliriz noktasından bakıyoruz. Elektrikte, şu anda Kuzey Suriye’ye ihraç ettiğimiz bir elektrik var. Bu ihracatı özel şirketler yapıyor. Yapılan elektrik ihracatının miktarını artırmakla alakalı, özellikle Halep’e yaklaşık 500 megavatlık bir ihracatla alakalı teknik bir çalışmayı yürütüyoruz. Önümüzdeki aylarda bununla ilgili bir netice alacağız” ifadelerini kullandı.
Doğalgaz hayatı normalleştirecek
Suriye’ye doğalgaz ihracatı için de çalışma yaptıklarını dile getiren Bayraktar, “Doğalgaz aslında elektrik üretme amacıyla, Suriye’ye ihraç edeceğimiz bir ürün. Orada da çok kısa bir zaman içerisinde, bu yaz olabilir, doğal gazı Kilis’ten Halep’e intikal ettireceğiz.
Doğalgazda Türk harmanı dediğimiz, Türkiye’ye gelen bütün gazlar ve Sakarya’da ürettiğimiz gaz şebekede harmanlanıyor ve biz buna Türk harmanı diyoruz. Bu harmanı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen mayınlı arazinin üzerindeki boru hattıyla Halep ve Humus’a göndereceğiz. Oralardaki santralları da elektrik üretimi için devreye alacağız. Bu yolla hayatın normalleşmesine katkı sağlayacağız” dedi
Suriye’nin potansiyeli devreye girmeli
Bayraktar, “Uzun vadede ise Suriye’nin yeniden inşası, hayatın normalleşmesi, güvenliğin tesis edilmesi için büyük miktarda finansal kaynağa ihtiyaç var. İlk akla gelenler elbette ki petrol ve doğal gaz üretimleri. 2000’lerin başında Suriye’nin günlük petrol üretimi 632 bin varildi. Muazzam bir rakam. Bugün ise üretim günlük 90-100 bin varillerde ve kontrol Şam yönetiminde değil. Dolayısıyla biz diyoruz ki buraların doğru bir şekilde, Suriye’nin normalleşmesine kaynak olacak şekilde işletilmeli” şeklinde konuştu.
İFM, enerji ve emtianın da merkezi olacak
Bakan Bayraktar, “İstanbul Finans Merkezi’ni aynı zamanda bir enerji ve emtia borsası haline dönüştürmek istiyoruz. Dolayısıyla bütün bunları yaptığımızda gerçekten bir merkez ülke olacağız. Avrupa, şu anda Türkiye’yi aslında bu anlamda çok müteşekkir olması gereken bir durumda. Çünkü doğal gazda olsun, petrol piyasasında olsun çok ciddi şekilde Türkiye, Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapıyor. Daha geliştirebileceğimiz çok proje var. Ama diğer komşularımız da bugün Irak’ın doğal gaz ihtiyacı var. İran’ın elektrik ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün bunlar da Türkiye’nin oynayacağı çok önemli roller var. Biz buraya doğru daha güçlü bir şekilde gidiyoruz” şeklinde konuştu.
KKTC’nin hattından Güney de faydalanır
Kıbrıs’a elektrik ve hatta doğal gaz götürmeyle alakalı ciddi bir hazırlık yapıldığına dikkat çeken Alparslan Bayraktar, “Kıbrıs’a mutlaka elektrik götürmemiz lazım. Aslında bu, bütün ada için ihtiyaç olan bir şey. Çünkü bugün gerek Güney Kıbrıs gerek Kuzey Kıbrıs fosil yakıtlarla elektrik üretiyor. . Halbuki biz elektriği Türkiye’den götürsek Kuzey ile Güney arasında bir enterkonneksiyon, bağlantı var. Dolayısıyla kuzeyden güneye ihtiyaç olduğunda istedikleri zaman o elektriği götürebiliriz. Bu elektriği biz Türkiye’den sadece yenilenebilir enerjiden üreten santrallerden de sağlayabiliriz” dedi.
Petrolü taştan çıkartacağız
Diyarbakır’da ki 4 sahada, kaya petrolünde dünya sıralamasında yer alan ABD’li firma ile üretim yapılacak. Bakan Alparslan Bayraktar, “Diyarbakır’daki bulunan 4 saha için ABD’lilerin 6.1 milyar varillik rezerv tahmini yaptı. Bu Türkiye’nin 15 yıllık petrol ihtiyacı anlamını taşıyor.
Kaya petrolü alanında dünyanın en iyisi olan ABD’li firma ile anlaşmayı yaptık ve çalışmaları hızlandırdık. Yani petrolümüzü taştan çıkaracağız” dedi. Bayraktar, “Kaya gazı veya kaya petrolü dediğimiz ankonvansiyonel, geleneksel olmayan petrol ve doğalgaz üretiminin maliyeti normalden yüksek. Ama bu rezerv, üretimimizi farklı bir noktaya taşıyabilir” şeklinde konuştu.
Enerjide merkez olmak için stratejik konum yetmez, adımlar atacağız
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, “Öyle bir coğrafyadayız ve konumdayız ki. Dünyanın petrol ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 60’ı etrafımızda. Dünyanın en önemli tüketicisi Avrupa ise dibimizde. Bunu göz ardı etmemek lazım.
Ama bu pozisyon, tek başına yeterli değil. Bunu destekleyecek, onu güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. O adımlardan biri de şu, bizim çok güçlü bir enerji altyapısına sahip olmamız lazım. Yani bizim elektriği doğudan batıya, güneyden kuzeye taşıyabilmemiz lazım. Bizim doğal gazı aynı söylediğim şekilde taşıyabilmemiz ve iletebilmemiz lazım” vurgusunu yaptı.
Yatırımlardan “meyve alma” zamanı
Türkiye’nin enerji altyapısına da yüksek miktarlarda yatırım yaptığına dikkat çeken Bayraktar, “O kadar büyük yatırımlar yaptık ki son 20 yılda. 200 bin kilometrenin üzerinde doğal gaz hattı var Türkiye’de. 20 bin kilometrenin üzerinde yüksek basınçta çelik hatlarımız var.
BOTAŞ’ın hatları. Dolayısıyla o büyük taşımayı yapacak kapasitedeyiz. Petrol boru hatları projelerinin büyük bölümünü tamamladık. Şimdi yavaş yavaş onun meyvelerini almaya başlıyoruz. Biz doğalgazda yüzde yüz ithalata bağımlı bir ülke iken bugün Türkiye doğal gaz ihraç eden bir ülke haline geldi. Elbette ki Karadeniz’deki üretimimiz ama onun ötesinde farklı kaynaklardan doğal gazı alabiliyoruz ve bunu Avrupa’ya, pazara iletebiliyoruz” dedi.
Aramada Karadeniz’deki sahalara yoğunlaştık; yeni planlarımız var
Arama konusunda da bilgiler veren Bakan Alparslan Bayraktar, “Şu anda bütün gücümüzle Karadeniz’deki sahaları geliştirmeye gayret ediyoruz. Karadeniz’de ilk fazı bitirdik 9,5 milyon metreküple. Şimdi ikinci fazın çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale’deki yüzer üretim platformu 29 Mayıs’ta boğazdan geçirip Filyos’a göndereceğiz. İkinci faz için. 303 metre boyunda 57 metre eninde. Ama bir taraftan da Göktepe-3 kuyusunda olduğu gibi yeni keşifler için de gemilerimizden bir tanesini oraya ayırıyoruz. AbdulhamidHan, Göktepe- 3’te büyük bir rezerv keşfetti. Sosyal medyada görüyorum. “Bu aslında mevcut rezervin arttırılmasıyla, güncellenmesiyle alakalı” diye.
Halbuki bambaşka bir lokasyon. Arada 80 kilometre var. Apayrı bir yer. Dolayısıyla yeni bir rezerv, yeni bir keşif” dedi. Bayraktar, “Bu Akdeniz’den vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Filomuzla alakalı yeni gelişmeler olabilir. Benim Akdeniz’de faaliyette olabilmem için diğer yerlerde sondaj yapabilmem için gemiye ihtiyacım var. Şu anda gemilerimiz Karadeniz’le çok meşguller. Ama önümüzdeki dönemle ilgili planlamalarımız var” dedi.