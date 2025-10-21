Çin’i sollayan Türk mutfakçılar 400 milyon euroluk siparişle dönecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Birçok sektörün aksine 2025 yılını ihracat ve iç satışlarda kayıpsız kapatmayı bekleyen Türkiye endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve servis ekipmanları sektörü, 16-21 Ekim tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Host Milano 2025 fuarına 83 firma ile çıkarma yaptı.

Ölçek olarak sektörün tek rakibi olan Çin’den ise bu yıl 67 firmanın fuarda yer aldığı bildirildi. Bu yılın ilk 8 ayında 3.6 milyar dolarlık ihracat yapan sektörün, geçen yılki ihracat rakamı ise 5.6 milyar dolar olmuştu. Savaşlar ve jeopolitik sorunlar nedeniyle İsrail, Suudi Arabistan gibi pazarlarda kayıp yaşayan sektör, ana pazarı Avrupa’ya odaklanarak Milano’dan 400 milyon euroluk iş bağlantısıyla dönmeyi bekliyor. Yılsonu beklentisi ise kayıpsız kapatmak.

62 ülkenin katıldığı Host Milano’da Türkiye’nin toplam sayı olarak dördüncü, üretici ülke olarak bakıldığında ise ikinci olduğunu belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, fuardan toplamda 400 milyon euroya yakın bir sipariş beklediklerini ifade etti. “Siparişler yılsonunu artıya geçirebilir” Sektörün ihracat rakamlarını da değerlendiren Topuz, bu yılı kayıpsız tamamlayacaklarını dile getirdi.

Ev tipi mutfak ürünlerinde düşüş olsa da endüstriyel tarafta bu düşüşü kapattıklarını kaydeden Topuz, “Milano’daki bu fuarı çok önemsiyoruz. 200’e yakın ülkeden ziyaretçi var ve önemli siparişlerle döneceğiz. Buradan gelecek siparişlerle birlikte yılsonunda artıya geçme ihtimalimiz bile var” dedi. Mutfak sektöründe en büyük ihracat pazarının Avrupa olduğunu belirten Topuz, onu Ortadoğu ve Afrika pazarının izlediğini kaydetti.

Avrupa’ya göre %40 daha ucuz

Mutfak sektöründe Türkiye’nin çok güçlü bir marka olduğunu belirten Topuz, yüksek kalite ve iyi fiyat olarak rakiplerinin olmadığını belirterek, “Endüstriyel mutfakta artık akla ilk gelen ülkelerden birisi Türkiye oldu. Özellikle Avrupa pazarında gücümüzü koruyoruz.

Ortadoğu’da jeopolitik gerilim ve savaşlar nedeniyle düşen ticaret hacmine rağmen bu yılı ihracatta kayıpsız tamamlayacağız” dedi. Avrupa’da sıfırdan yeni yatırımlar olmasa da yenileme yatırımları sayesinde bu seneyi ihracat anlamında daha iyi kapatmayı beklediklerini aktaran Bekir Topuz, “Türkiye’nin Avrupa’da rakipsiz.

Almanları, İtalyanları ve Fransızları geçeli çok oldu. Tüm yaşananlara rağmen Avrupalılara göre yüzde 40 daha ucuza üretim yapabiliyoruz. Bizim bu anlamda tek rakibimiz Çin” ifadelerini kullandı. Fuarda dünyanın her yerinden katılımcı ve ziyaretçi olduğunu ve Türkiye’nin diğer üreticilerden ayrıştığını kaydeden Topuz, şöyle devam etti: “Son yıllarda endüstriyel mutfakta artık akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye oldu.

Bizi diğerlerin ayıran en önemli unsurlar yüksek kalitemizle birlikte fiyatımızın daha düşük olması ve ürün çeşitliliğimiz. Dünyada Türkiye kadar ürün çeşitliliği başka bir ülke yok. Çin’den bile daha fazla çeşit üretim yapıyoruz. Endüstriyel mutfakta ve genel mutfak sektöründe kullanılan her malzemeyi üretebiliyoruz. Endüstriyel tarafta özellikle pişiriciler, buzdolabı ve bulaşık makinelerinde rakip ülkelerden ciddi derecede ayrışıyoruz.”

“Ortadoğu’daki kaybı Amerika’da telafi edebiliriz”

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler ve savaşlar nedeniyle genel anlamda ticaretin yavaşladığını dile getiren TUSİD Başkanı Bekir Topuz, Ortadoğu’daki kaybı telafi etmek için Amerika pazarının çok önemli olduğunu vurguladı. Topuz, “Ancak Amerika’da fuarlara katılanlar hızlı bir dönüş olmayınca çabuk vazgeçiyor.

Oysa tespit edilen fuarlara düzenli katılım sağlamak lazım. Böyle olunca bir müşteri sizden ilk gördüğünde ürün almasa bile, farklı fuarlarda sık sık görünce belirli bir zaman sonra siparişi verebiliyor. Amerika özelinde de istenilen bazı belgeler var. Bunları tamamladıktan ve fuarlara katılım gösterdikten sonra pazarda çok büyük bir potansiyel var” dedi.

30 tatil köyü yatırımı iç pazarı hareketlendirecek

Topuz, özellikle otelcilik ve yeme içme sektöründeki yatırımlar sayesinde sektörün yükselmeye devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki sene sadece Ege-Akdeniz sahil hattında 30’dan fazla tatil köyü inşa edileceğini, bunun yanında şehir otelleri ve yeni restoranların açılacağını anlatan Topuz, “Her bir otelin ortalama maliyeti 150 milyon dolar. İçerisinde bizim verebileceğimiz mutfak malzemeleri ise 10 milyon dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzde sene de sektördeki hareketliliğin devam etmesini bekleyebiliriz” dedi.

“Sıkıntıları ufak sıyrıklarla atlatıyoruz”

stanbul ve Adıyaman’da toplam 3 fabrikada aylık 300 bin adet tencere ve tava üretimi yapan ve endüstriyel tarafta da üretime başlayan OMS, Host Milano’ya ilk kez katılan isimlerden. OMS’nin Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, yüzde 50 ihracata, yüzde 50 iç pazara çalıştıklarını belirtti. Bunu bir strateji olarak belirlediklerini ve ihracatta belirli pazarlarda ‘derinlemesine’ çalışmalar yaptıklarını aktaran Özger, “Oradaki bayi ve müşterilerimizle daha yakın iletişim kuruyoruz. Özellikle sosyal medya tarafında reklam çalışmalarına ağırlık veriyoruz. O mecralarda biraz daha aktif olup, OMS markamızın bilinirliğini artıracağız.

Bunları yaparak bazı pazarlarda daha kalıcı hale geldik. Özellikle Ortadoğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetlerinde hem marka bilinildiğimiz hem de müşterilerimiz güçlü” dedi. Toplamda 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Özger, şöyle devam etti: “Dünyada rüzgarlar negatif esse de, kurduğumuz bağlantılar ve yaptığımız çalışmalarla ticari sıkıntılar yaşandığı dönemlerde oraları ufak sıyrıklarla atlatıp geçebiliyoruz.”

İzmir’den Avrupa’ya waffle makinesi

Host Milano’ya katılan İzmirli GMG firması da Avrupa’da yeni iş bağlantıları kurmayı hedefliyor. İzmir’de üç fabrikada pizza fırınları, tost makineleri ile üretime başladıklarını anlatan GMG’nin Genel Müdürü Burhan Gündoğan, daha sonra krep, waffle ve ekmek kızartma makineleri ile ızgaralara girdiklerini aktardı.

“Son üç yıldır da soğuk grubuna girdik ve endüstriye teşhir üniteleri yapıyoruz” diyen Gündoğan, üretimin yüzde 90’ını ihraç ettiklerini belirtti. Toplam ihracat yaptıkları ülke sayısını “80’i buluyor” şeklinde açıklayan Gündoğan, “Fırının merkezi İtalya’ya fırın satıyoruz, waffle konusunda da Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci sıradayız. Hem kalite hem de çeşit olarak waffleda çok bilinen bir markayız, Avrupa’da hemen her ülkeye ihracat yapıyoruz” diye davam etti.