Çinli CATL’den elektrikli araçlara batarya devrimi: 5 dakikada 520 kilometre şarj

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre, CATL’nin geliştirdiği yeni teknolojiler elektrikli araçların menzil, şarj süresi ve maliyet gibi temel sorunlarına çözüm getirmeyi hedefliyor.

CATL’nin tanıttığı ilk teknoloji olan Freevoy çift güçlü batarya, tek şarjla 1500 kilometreye kadar menzil sunuyor. İki farklı hücre kimyasını bir araya getiren bu sistem, hem yüksek enerji yoğunluğu hem de gelişmiş güvenlik avantajları sağlıyor.

İkinci yenilik ise Shenxing 2. nesil süper hızlı şarj bataryası oldu. Bu batarya yalnızca 5 dakikalık şarjla 520 kilometre menzil sunabiliyor. Ayrıca, -10°C gibi düşük sıcaklıklarda dahi 15 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. Bu özellik, özellikle soğuk iklimlerde elektrikli araçların daha verimli kullanılmasına imkan tanıyor.

Üçüncü olarak tanıtılan Naxtra sodyum-iyon batarya, 2025 yılı itibarıyla seri üretime geçecek. 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip bu yeni teknoloji, lityum-demir fosfat bataryalara göre daha düşük maliyetli ve daha güvenli bir alternatif sunuyor. Naxtra batarya ile hibrit elektrikli araçlar 200 kilometreyi, tam elektrikli araçlar ise 500 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşabilecek.

CATL yetkilileri, söz konusu teknolojilerin 2025 itibarıyla pazara sunulmasıyla birlikte elektrikli araç sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.