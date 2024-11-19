Çinli Kaishan’dan İZBAŞ’a milyar dolarlık yatırım

1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Ka­ishan, İZBAŞ’ta 20 bin met­rekare alanda yapacağı ve 1 milyar dolara mal olacak fabrika yatırımı ile başta jeotermal santralleri ol­mak üzere sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri ürete­rek dünyanın farklı coğrafyaları­na ihraç edecek.

Dünyanın “En İyi 500 Ener­ji Şirketi” ve Çin’deki “En İyi 100 Makine Üreticisi” arasında yer alan Kaishan Group, Çin’de yedi adet yüksek teknoloji yan kuru­luşuna da sahip bulunuyor. Kais­han yatırımı hakkında bilgi veren İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bu yatırımın sade­ce bölge için değil Türk ekonomi­si için çok kritik önemde olduğu­na dikkat çekerek, yüzde 90 se­viyesinde doluluk oranına sahip olduklarını, bu nedenle yeni yatı­rımlar için yaptıkları görüşmeler­de seçici davrandıklarını belirtti.

Kaishan üst yönetiminin İZ­BAŞ’ı tercih etmesi nedenleri ara­sında bölgenin altyapısı ve yatı­rımcılara sunduğu imkânların ya­nı sıra, nitelikli işgücüne ulaşımın kritik rol oynadığına dikkat çeken Sevimli, “İZBAŞ yönetimi olarak biz de sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yük­sek üretim süreçlerine sahip ya­tırımlara tahsis etmek istiyoruz. İZBAŞ’ın yenilenebilir enerji sek­törünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olma vizyo­nu da Kaishan’ın yatırım kararın­da etkili ve belirleyici oldu” dedi.

Yatırımın temeli 2025’in ilk çeyreğinde atılacak

Kaishan’ın İZBAŞ yatırımının 2025 yılı ilk çeyreğinde temeli­nin atılarak bir yıl içinde tamam­lanacağı bilgisini veren Eyüp Se­vimli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu dev yatırım, SOCAR tarafın­dan inşa edilen ve 2018’de devre­ye alınan STAR Rafineri’den son­ra İzmir’e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak.

Ev sahipli­ği yapacağımız bu yatırımda üre­tilecek büyük ölçekli kompresör­ler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektör­lerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak. Jeotermal ener­ji, Türkiye’nin yenilenebilir ve te­miz enerji kaynakları arasında en yüksek seviyede mukayeseli üs­tünlüğe kaynak olarak öne çıkı­yor.

Dünyanın 4’üncü, Avrupa’nın lider jeotermal kaynak potansiye­line sahip olan ülkemiz, bu sektö­rün en önemli ekipman üretimine de ev sahipliği yapacak. Bilgi, tek­noloji ve sermaye yoğun bu yatı­rımlar; başta demir çelik sektö­rü olmak üzere emisyonu yüksek sektörlerin karbon ayak izlerini azaltma stratejilerinde önemli iş­lev yükleniyor. Kaishan yatırımı­nın ülkemizin bu potansiyeline de yüksek seviyede katkı sunacağını düşünüyoruz.”

Dünyanın en iyi 500 enerji şirketi arasında

1956 yılında Çin’in Zhejiang Eyaleti Quzhou Şehrinde kurulan Kaishan Holding Group Co., Çin’in ve dünyanın lider kompresör üreticisi olma unvanına sahip. Dünyanın en iyi 500 enerji işletmesi ve Çin’deki en iyi 100 mekanik işletme arasında yer alan Kaishan, Çin’de yedi adet yüksek teknoloji yan kuruluşunu bünyesinde barındırıyor.

ABD’de tamamına sahip olduğu üretim ve Ar-Ge üsleri kuran Kaishan Holding Group Co.; Avusturya’da 170 yıllık geçmişe sahip LMF ve Avustralya’da SCCA şirketlerini satın aldı. Melbourne, Polonya, Mumbai, Dubai, Ho Chi Minh, Taichung ve Hong Kong’da satış ve hizmet odaklı operasyon merkezleri olan Kaishan; 18 ülkede 4500’den fazla çalışanı ile küresel bir şirket olarak öne çıkıyor.