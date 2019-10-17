CIO’lar Arçelik’in akıllı ekranları ile buluştu

17 Ekim 2019

Teknoloji liderlerini bir araya getiren CIO Kahvaltıları serisi, şirketlerdeki kurumsal teknoloji karar vericilerini bir araya getirmeye devam ediyor. Arçelik Kurumsal Çözümler desteği ile Levent Dedeman otelde gerçekleştirilen toplantıda, finans, sigorta ve enerji sektörünün teknoloji yöneticileri, dijital görüntüleme sistemlerinin, işletmeleri nasıl değiştireceği üzerine sohbet etme fırsatı buldular.



Toplantıda Arçelik tarafından geliştirilen akıllı görüntüleme sisteminin, güvenlik, müşteri analizi ve veri toplama alanında farklı senaryolarda işletmelere nasıl fayda sağladığı anlatıldı. Toplantıda aynı zamanda Arçelik Garaj biriminin gerçekleştirdiği yeni projeler ve buradan işletmelerin ArGe birimlerine nasıl katkı sağlayabileceği tartışıldı. Arçelik’in eğitim kurumları başta olmak üzere, kurumsal firmalar için geliştirdiği yeni 3D baskı cihazı da gelen misafirlere tanıtıldı.



Arçelik Kurumsal Grup Yöneticisi Burak Bilgisel, Arçelik Kurumsal Çözümler olarak Türkiye’de farklı ölçekteki şirketlere teknoloji çözümleri sağladıklarını belirtti. Bilgisel konuşmasında; Arçelik’in birçok kişi tarafından son tüketiciye odaklanan bir şirket olarak bilindiğini ancak kurumsal çözümler alanında ciddi yatırımlar ve ArGe yapıldığının bilinmesini istediklerini belirtti. Profesyonel görüntülemek birimleri başta olmak üzere yazılımdan donanıma kadar farklı çözümler sunduklarını belirten Bilgisel, geliştirilen bu yenilikçi çözümler sayesinde merkezi bir noktadan tüm şubelerdeki görüntüleme ekranlarının kontrol edilebildiğini ve şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklılaştırılmış özel çözümler sunabildiklerini söyledi.

Arçelik Profesyonel Görüntüleme Sistemleri Satış Müdürü Banu Güz, farklı ihtiyaçlar için anahtar teslim çözümler geliştirdiklerini belirterek Türkiye’nin önde gelen bankaları ve akaryakıt istasyonlarında Arçelik çözümlerinin şu anda başarıyla kullanıldığını söyledi. Bu projelerde en büyük avantajlarının, farklı ihtiyaçlar için yazılımdan donanıma kadar özelleştirilmiş anahtar teslim çözümler sunulması olduğunun altını çizdi.