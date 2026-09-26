Çip sektöründe dev birleşme: Hisseler harekete geçti

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ABD'li yarı iletken üreticisi Skyworks Solutions'ın hisseleri, seansın ilk bölümündeki kayıplarını geri alarak yükselişe geçti. Hissedeki hareketlilikte Qorvo ile planlanan birleşmeye ilişkin finansman sürecinde kaydedilen ilerleme etkili olurken, artan borç yükü ve yüksek tahvil faizleri yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti.

Tahvil takasında katılım yüzde 90'ı geçti

Skyworks Solutions, Qorvo'nun kıdemli tahvillerine ilişkin takas teklifinin süresini 2 Ekim 2026'ya kadar uzattı.

Açıklanan verilere göre 2029 vadeli tahvillerin yüzde 91,68'i ile 2031 vadeli tahvillerin yüzde 93,33'ü için teklif sunuldu. Yüzde 90'ın üzerindeki katılım, birleşmenin finansmanına yönelik borç takası sürecindeki belirsizliğin azalmasına katkı sağladı.

Şirket yönetimi, gerekli şartların yerine getirilmesi ve düzenleyici kurumların onaylarının alınması halinde Qorvo işleminin mali yıl içerisinde tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni borç yükü 1,55 milyar dolara ulaşabilir

Birleşmenin Skyworks'ün yarı iletken sektöründeki ürün çeşitliliğini ve ölçeğini artırması beklenirken finansman tarafındaki riskler de yakından izleniyor.

Tahvil takası sonucunda Skyworks'ün 1,55 milyar dolara kadar yeni borç ihraç etmesi gündemde. Borçluluğun yükselmesi, birleşmenin tamamlanmasının ardından şirketin finansal hareket alanını daraltabilecek unsurlardan biri olarak görülüyor.

Endeksten çıkarılacak

Skyworks ayrıca PHLX Semiconductor Sector Index'ten çıkarılmaya hazırlanıyor. Değişikliğin şirketin faaliyetleri üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmasa da endeksi takip eden fonların portföy ayarlamaları nedeniyle hisse üzerinde satış baskısı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Piyasanın diğer önemli gündem maddesi ise ABD tahvil faizlerindeki yükseliş. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,1'in üzerine çıkması, yarı iletken şirketleri başta olmak üzere yüksek değerlemeyle işlem gören teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Yaklaşık 46 fiyat/kazanç oranıyla işlem gördüğü belirtilen Skyworks açısından faizlerdeki hareketlilik de Qorvo birleşmesiyle birlikte yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklardan biri haline geldi.