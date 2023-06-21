Çipli kimlikle bankalarda sahtecilik tarih oluyor

Birol BOZKURT

İlk olarak noterlerde başlayan çipli kimlik kartlarıyla işlem yapma zorunluluğu ardından tapu dairelerinde ve son olarak da bankalarda kullanılmaya başlandı.

Son 5 yıldır çipli kimlik kartlarına yatırım yaptıklarını söyleyen EGA iştiraki olan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Biz şirket olarak elektronik imza ile 2006 yılında sektöre adım attık. Daha sonra buradaki tecrübemizin de etkisiyle TÜBİTAK tarafından çipli kimlik kartlarına yönelik çalışmalara davet edildik. Çipli kartlar ilk olarak sağlık kartı olarak ortaya çıktı.

Biz de şirket olarak bu sürece dahil olmuş olduk. Zamanla sağlık kartları çipli kimlik kartlarına dönüştürüldü. Hastanelerde sahte kimliklerle yapılan işlemlerin önüne geçilmek için başlanan proje tüm Türkiye’yi kapsayan bir çipli kimlik kartına dönüştü. Çipli kimlik kartları tüm Türkiye’de yaygınlaşmaya başladıktan sonra buna uyumlu olarak biz de geliştirdiğimiz posa benzer cihazlarla sahteciliğin önüne geçiyoruz” dedi.

Parmak iziyle doğrulama

Çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını yaparak kurumlarda olası sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlayan biOnay Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcı (KDHS) platform yazılımlarıyla son dönemde Ziraat Bankası, Tapu Müdürlükleri ve noterlerle anlaşmalar yaparak yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Türkiye genelinde 973 tapu ve kadastro müdürlüğünde 2 bin, Ziraat Bankası şubelerinde ise bin cihaz bulunuyor. Tapu müdürlüklerinde 139 iş günü gibi kısa bir sürede bir buçuk milyonun üzerinde vatandaş herhangi bir sahtecilik veya mağduriyet yaşamadan işlemlerini güvenle gerçekleştirdi.

Bankalarda yaşanabilecek sahteciliğin önüne geçilmek amacıyla KVK uyumlu parmak izi kimlik doğrulama sistemine geçiliyor. EGA tarafından üretilen Türkiye'nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak bankalarda olası sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlıyor.

Dublörleri tespit ediyor

2023-2024 yıllarında finans sektöründe KEC kullanımının hızla yaygınlaşması bekleniyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında kullanılmaya başlanan uygulama, kısa bir süre içinde sektörün öncü özel bankalarında da devam edecek.

EGA tarafından üretilen Türkiye'nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak bankalarda sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlıyor.

Uygulama sayesinde şube içi sahte kimlik tespiti ile başkası adına işlem yapmaya çalışan dublör veya kart sahibine benzer akrabaların tespiti yapılabiliyor. Saha satış temsilcilerinin müşteri ziyaretleriyle şube dışında kimlik tespiti yapabilmeleri ve yeni müşteri edinebilme imkanları da uygulamanın diğer avantajları arasında yer alıyor.

Bankalarda yeni dönemle birlikte vatandaşları pek çok avantajın beklediğini söyleyen Ümit Yaşar Usta, “E-imzalı dokümanların ispat gücü ıslak imzaya göre çok daha hızlı ve güvenli olduğu için ‘bu imza bana ait değil, krediyi ben çekmedim' gibi olası inkarlar nedeniyle icra mahkeme süreçleri gereksiz bir şekilde uzatılamıyor. Bankalar güçlü kimlik doğrulama ve günlük e-imza kullanımıyla BDDK ve MASAK düzenlemelerine uyum ve güvenlik açısından da müşteri memnuniyeti açısından da fark yaratıyor” dedi.

Türk mühendisler tarafından geliştirildi

Tamamen Türk mühendislerince geliştirilen biOnay’ın Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk onaylı mobil kart erişim cihazı olduğunu söyleyen Ümit Yaşar Usta, “Bionay, markasının arkasında e-imza ve mobil imza alanındaki 17 yıllık bilgi birikimiyle Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş (EGA) bulunuyor.

EGA'nın kurumsal müşterileri için geliştirdiği 600'den fazla proje deneyimi biOnay ile e-Kimlik alanına taşınıyor. biOnay cihazlarının üretimi ise 1955 yılından bu yana dünyanın önde gelen otomotiv markalarına elektronik, elektromekanik ve mekatronik ürünler geliştiren KAT Mekatronik Ürünleri A.Ş'nin 25 bin metrekare kapalı alana sahip modern üretim merkezinde yapılıyor” diye konuştu.

E-imza edinme işlemi birkaç dakikada bitiyor

Bankalarda ıslak imza gerektiren ve kağıt üzerinde gerçekleşen işlemler, elektronik imza ile gerçekleştirilebilecek. Bunun için BTK'nın yaptığı düzenlemeler sayesinde şubeye gelen veya saha ziyaretiyle erişilen müşterilerin çipli kimlik kartlarına KEC ile dakikalar içerisinde elektronik imza yüklenebiliyor.