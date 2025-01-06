Cirodan ziyade müşteriye odaklanacak
AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven, ‘Tosla İşim’ özelinde 2025 yılında daha çok sahada bulunarak, KOBİ’ler ve esnafa ödeme çözümleri konusunda destek olacaklarını anlattı. Arseven, “İki büyük firmaya POS verip cirosal büyüklükten ziyade müşteri adedinde büyüyerek, tabanı genişletmeye odaklı bir iş planı öngördük” dedi.
Recep ERÇİN
Türkiye finansal teknolojilerde Asya kadar olmasa da çağı yakalar durumda. Start-uplar bir yanda geleneksel finans kuruluşları da gerek kendi bünyelerinde kurdukları yapılarla gerekse bu alandaki girişimlerle yaptıkları iş birlikleri sayesinde ekosistemi büyütüyorlar.
Finansal teknolojilerin sağladığı hız, maliyet ve tek tuşla birçok imkâna erişme kolaylığı işletmelerin de iş yapış maliyetlerini aşağı çekebiliyor. 2024 yılını değerlendirmek ve 2025 yılında yapacakları faaliyetlere ilişkin bilgi almak üzere bir araya geldiğimiz AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven, AKÖde olarak 2023 yılından beri sektörde oldukları, ‘Tosla İşim’ özelinde yeni yılda daha çok sahada bulunarak KOBİ’ler ve esnafa ödeme çözümleri konusunda destek olacaklarını anlattı.
Arseven, “Büyüme projeksiyonumuz KOBİ odaklı. Finansal hizmetlere erişimde bizim gibi platformlara ihtiyaç var. İşletme taksitli ürün satıyorsa her bankadan POS alması lazım. Her bankada hesap açtırması lazım. Biz tek bir sözleşme ile bütün bankaların POS’unu alabileceği bir uygulama oluşturduk. Neredeyse bütün bankalarla anlaşmamız var. Ve kart şemalarını destekliyor” bilgilerini verdi.
Ürün alırken kredisi de hazır
Tek bir sözleşme, tek bir fiyat ve tek bir POS veya uygulama ile işletmelere kolaylık sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Arseven, “Sanal POS’a bazı bankalar ücret alıyor, biz almıyoruz. Kullanıcı tek bir panelde bütün hesaplarını izleyebiliyor.
Fintekler toplam pastayı büyütüyor” dedi. Esnaf ve KOBİ’lere sundukları bir başka kolaylık olan “Link ile Ödeme” hakkında bilgiler veren Arseven, “Üye iş yerlerine web sitesine ihtiyaç duymadan satışlarına ait çevrimiçi ödeme linkleri oluşturulması imkânı tanıyor. Link ile Ödeme servisiyle üye işyerleri satışlarına ait linkleri müşterilerine ileterek hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.
“Kredi ile Ödeme Geçidi” hizmetleri hakkında bilgi veren Arseven, hâlihazırda tek tek bütün bankalarla işbirliği yapmak yerine büyük e-ticaret platformlarının da kendileri ile çalışmak noktasında ilgi gösterdiklerini söyledi.
Banka ve marka sayısını artıracak
“Tosla İşim ile anlaşma sağlayan işletmelerin müşterilerine sunduğu ‘Kredi ile Ödeme Geçidi’ servisi, internetten alışveriş yapanlara ödeme aşamasında anlaşmalı banka ve finansman şirketlerinin kredi tekliflerini tek ekranda görmelerini ve seçtikleri krediyle ödeme imkânı sağlıyor” diyen Arseven, “E-alışverişlerde yeni bir ödeme alternatifi olan Kredi ile Ödeme Geçidi ile müşteriler kendilerine özel faiz ve vade imkânları ile kredileri karşılaştırabiliyor ve en uygun buldukları seçenekle ödemelerini tamamlayabiliyor.
İşletmeler ise tek entegrasyonla birden fazla banka ve finansman şirketinin alışveriş kredisi seçeneklerini müşterilerine sunarak müşterilerinin ödeme alternatiflerini arttırabiliyor” ifadelerini kullandı. İşletmelerin Tosla İşim sayesinde; Akbank, Türkiye İş Bankası, TEB, Fibabanka, KuveytTürk, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Kredim ve ZIP finansman şirketlerinin kredi tekliflerini müşterilerine sunabildiklerini belirten Arseven, iş birliği yaptıkları banka sayısını artıracaklarını aktardı.
Arseven, “Kredi ile Ödeme Geçidi servisi Teknosa ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde tüketicilerin kullanımına sunuldu. Bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi Home, Gümüşsuyu Halı’yı barındıran Erciyes Holding müşterileri de aralık ayı itibarıyla Kredi ile Ödeme Geçidi servisinden faydalanabiliyorlar” diye konuştu.
Esnafla temas için satış ekibini büyütecek
Tosla’da Aralık 2024 itibarıyla 5,3 milyonu aşkın müşteriye hizmet verdiklerini ve Tosla İşim’e kayıtlı 13,5 bin işletme bulunduğunu aktaran AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven, Aralık 2023-Aralık 2024 döneminde Tosla İşim toplam müşteri sayısında, aktif müşteri sayısında ve toplam ciroda yaklaşık 5 kat ve toplam işlem sayısında 7 katlık büyüme sağladıklarını kaydetti.
“Banka finteki olduğumuz için doğru müşteriyi bulmak ve değerlendirmek konusunda avantajlıyız” diyen Arseven, çağrı merkezi hariç 80 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Arseven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahada büyüyeceğiz.
Müşteri ile ilk temas insanla yapılır. 2025’te daha çok sahada olacağımız ve büyüme hedeflediğimiz bir yıl. Daha müşteri odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğiz. İki büyük firmaya POS verip cirosal büyüklükten ziyade müşteri adedinde büyüyerek, tabanı genişletmeye odaklı bir iş planı öngördük. Daha çok esnafa giderek, finansal hayat içerisinde olmayanları sisteme katmayı amaçlıyoruz. Esas itibarıyla müşteri bazında büyümek istiyoruz.”
QR ile ödeme için kampanya yapılabilir
2025 için olumlu bir beklenti içinde olduklarını söyleyen Emel Arseven, “Mümkün olduğunca destekleyici kampanyalar gelecek. MASAK ve GİB düzenlemeleri bizi güçlendiren yapılar” diye konuştu. Ülke olarak kredili ürünlerde iyi olsak da teknoloji tarafında yani mobil ödeme noktasında o kadar iyi olmadığımızı belirten Arseven, “Mobil ödemeleri QR ile yapmak lazım. Ama oran çok düşük. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) emek sarf ediyor. Türkiye PIN’e geçişte çok hızlıydı.
İlk temassız ödeme de Türkiye’de oldu” dedi. Arseven ile sohbet ederken, bu gerçekten hareketle QR ile ödemenin artması için bu alanda geniş bir bilinçlendirme iletişimi yapılabilir diye düşündüm. Bu vesile ile ilgililere önermiş olayım. Çünkü aynı günlerde AUSTRIACARD Türkiye toplantısında yapılan sunumda da QR ile ödemenin nerede ise sıfır noktasında olduğunu görünce “Acaba Türk insanı bu işi neden benimsemedi?” diye kendi kendime sormuştum.