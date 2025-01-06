Cirodan ziyade müşteriye odaklanacak

Recep ERÇİN

Türkiye finansal tekno­lojilerde Asya kadar ol­masa da çağı yakalar durumda. Start-uplar bir yan­da geleneksel finans kuruluş­ları da gerek kendi bünyele­rinde kurdukları yapılarla ge­rekse bu alandaki girişimlerle yaptıkları iş birlikleri sayesin­de ekosistemi büyütüyorlar.

Finansal teknolojilerin sağ­ladığı hız, maliyet ve tek tuşla birçok imkâna erişme kolaylı­ğı işletmelerin de iş yapış ma­liyetlerini aşağı çekebiliyor. 2024 yılını değerlendirmek ve 2025 yılında yapacakla­rı faaliyetlere ilişkin bilgi al­mak üzere bir araya geldiğimiz AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven, AKÖde olarak 2023 yılından beri sektörde olduk­ları, ‘Tosla İşim’ özelinde yeni yılda daha çok sahada buluna­rak KOBİ’ler ve esnafa ödeme çözümleri konusunda destek olacaklarını anlattı.

Arseven, “Büyüme projeksi­yonumuz KOBİ odaklı. Finan­sal hizmetlere erişimde bizim gibi platformlara ihtiyaç var. İşletme taksitli ürün satıyor­sa her bankadan POS alması lazım. Her bankada hesap aç­tırması lazım. Biz tek bir söz­leşme ile bütün bankaların POS’unu alabileceği bir uygu­lama oluşturduk. Neredeyse bütün bankalarla anlaşmamız var. Ve kart şemalarını destek­liyor” bilgilerini verdi.

Ürün alırken kredisi de hazır

Tek bir sözleşme, tek bir fi­yat ve tek bir POS veya uygula­ma ile işletmelere kolaylık sağ­lamayı amaçladıklarını dile getiren Arseven, “Sanal POS’a bazı bankalar ücret alıyor, biz almıyoruz. Kullanıcı tek bir panelde bütün hesaplarını iz­leyebiliyor.

Fintekler toplam pastayı büyütüyor” dedi. Es­naf ve KOBİ’lere sundukları bir başka kolaylık olan “Link ile Ödeme” hakkında bilgiler veren Arseven, “Üye iş yerle­rine web sitesine ihtiyaç duy­madan satışlarına ait çevri­miçi ödeme linkleri oluşturul­ması imkânı tanıyor. Link ile Ödeme servisiyle üye işyerleri satışlarına ait linkleri müşte­rilerine ileterek hızlı ve güven­li bir şekilde ödeme alabiliyor­lar” ifadelerini kullandı.

“Kredi ile Ödeme Geçidi” hizmetleri hakkında bilgi ve­ren Arseven, hâlihazırda tek tek bütün bankalarla işbirliği yapmak yerine büyük e-tica­ret platformlarının da kendi­leri ile çalışmak noktasında il­gi gösterdiklerini söyledi.

Banka ve marka sayısını artıracak

“Tosla İşim ile anlaşma sağ­layan işletmelerin müşterile­rine sunduğu ‘Kredi ile Öde­me Geçidi’ servisi, internet­ten alışveriş yapanlara ödeme aşamasında anlaşmalı ban­ka ve finansman şirketlerinin kredi tekliflerini tek ekranda görmelerini ve seçtikleri kre­diyle ödeme imkânı sağlıyor” diyen Arseven, “E-alışveriş­lerde yeni bir ödeme alterna­tifi olan Kredi ile Ödeme Ge­çidi ile müşteriler kendilerine özel faiz ve vade imkânları ile kredileri karşılaştırabiliyor ve en uygun buldukları seçenek­le ödemelerini tamamlaya­biliyor.

İşletmeler ise tek en­tegrasyonla birden fazla banka ve finansman şir­ketinin alışveriş kredi­si seçeneklerini müş­terilerine sunarak müşterilerinin ödeme alternatiflerini arttı­rabiliyor” ifadelerini kullandı. İşletmelerin Tosla İşim sayesinde; Ak­bank, Türkiye İş Bankası, TEB, Fibabanka, KuveytTürk, Tür­kiye Finans Katılım Bankası ile Kredim ve ZIP finansman şirketlerinin kredi tekliflerini müşterilerine sunabildikleri­ni belirten Arseven, iş birliği yaptıkları banka sayısını artı­racaklarını aktardı.

Arseven, “Kredi ile Ödeme Geçidi servi­si Teknosa ile gerçekleştirdi­ğimiz işbirliği sayesinde tüke­ticilerin kullanımına sunuldu. Bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi Home, Gümüşsuyu Ha­lı’yı barındıran Erciyes Hol­ding müşterileri de aralık ayı itibarıyla Kredi ile Ödeme Ge­çidi servisinden faydalanabili­yorlar” diye konuştu.

Esnafla temas için satış ekibini büyütecek

Tosla’da Aralık 2024 itiba­rıyla 5,3 milyonu aşkın müş­teriye hizmet verdiklerini ve Tosla İşim’e kayıtlı 13,5 bin iş­letme bulunduğunu aktaran AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven, Aralık 2023-Ara­lık 2024 döneminde Tosla İşim toplam müşteri sayısın­da, aktif müşteri sayısında ve toplam ciroda yaklaşık 5 kat ve toplam işlem sayısında 7 katlık büyüme sağladıkları­nı kaydetti.

“Banka finteki ol­duğumuz için doğru müşteri­yi bulmak ve değerlendirmek konusunda avantajlıyız” di­yen Arseven, çağrı merkezi hariç 80 kişilik bir ekiple ça­lıştıklarını söyledi. Arseven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sa­hada büyüyeceğiz.

Müşteri ile ilk temas insanla yapılır. 2025’te daha çok sahada ola­cağımız ve büyüme hedefle­diğimiz bir yıl. Daha müşte­ri odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğiz. İki büyük firmaya POS verip cirosal büyüklük­ten ziyade müşteri adedinde büyüyerek, tabanı genişlet­meye odaklı bir iş planı öngör­dük. Daha çok esnafa giderek, finansal hayat içerisinde ol­mayanları sisteme katmayı amaçlıyoruz. Esas itibarıyla müşteri bazında büyümek is­tiyoruz.”

QR ile ödeme için kampanya yapılabilir

2025 için olumlu bir beklenti içinde olduklarını söyleyen Emel Arseven, “Mümkün olduğunca destekleyici kampanyalar gelecek. MASAK ve GİB düzenlemeleri bizi güçlendiren yapılar” diye konuştu. Ülke olarak kredili ürünlerde iyi olsak da teknoloji tarafında yani mobil ödeme noktasında o kadar iyi olmadığımızı belirten Arseven, “Mobil ödemeleri QR ile yapmak lazım. Ama oran çok düşük. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) emek sarf ediyor. Türkiye PIN’e geçişte çok hızlıydı.

İlk temassız ödeme de Türkiye’de oldu” dedi. Arseven ile sohbet ederken, bu gerçekten hareketle QR ile ödemenin artması için bu alanda geniş bir bilinçlendirme iletişimi yapılabilir diye düşündüm. Bu vesile ile ilgililere önermiş olayım. Çünkü aynı günlerde AUSTRIACARD Türkiye toplantısında yapılan sunumda da QR ile ödemenin nerede ise sıfır noktasında olduğunu görünce “Acaba Türk insanı bu işi neden benimsemedi?” diye kendi kendime sormuştum.