CNR Avrasya Boat Show Denizde fuarı başladı

Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show Denizde) başladı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) iş birliğiyle organize edilen fuar, 1-6 Haziran 2021'da Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada 150 bin metrekare alanda, Ataköy Marina'da bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz burada yüzlerce firmayı bulabilecek. Buraya geldikleri zaman yat yattan tutun balıkçı teknesine kadar küçük teknelere kadar hepsini bulabilecekler. Türkiye'de ilk defa görecekleri denizde yüzen karavanı burada görmüş olacaklar bu da hakikaten bir farklılık ve çeşit getiriyor bizim fuarımıza. 1-6 Haziran'da düzenlemiş olduğumuz bu fuara bütün halkımızı bekleriz." ifadelerine yer verdi.