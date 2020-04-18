CNR, sanal fuarlara başlayacak

18 Nisan 2020

Yılda 50’nin üzerinde fuar organizasyonu gerçekleştiren ve tekstilden gıdaya, mobilyadan ayakkabıya birçok sektörde fuarlar düzenleyen CNR Holding, koronavirüs sürecinde sanal fuarlar düzenleyeceğini bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerinin durmasıyla ertelenen fuarlar, hem fuarcılık sektörünü hem de ihracatçıları olumsuz etkiledi. Avrupa ve Dünya’nın sayılı büyüklükteki fuarlarını düzenleyen CNR Holding, tecrübesi ve son yıllarda yapay zeka destekli fuarcılık alanında yaptığı yatırımlarıyla sanal fuarcılık sistemini kısa bir süre içerisinde devreye almaya hazır olduğu bilgisini verdi.

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın açıklamaları sonrasında konuyla ilgili açıklama yapanCNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Ülkemizin hedefleri göz önüne alındığında bizlerin oturup bekleme lüksü yok. İhracatçıların dünyaya açılan kapısı olan fuarlarımızı sanal ortama taşıyacak alt yapımız hazır. Ülkemize döviz getiren ve büyümeye katkı veren ihracatçılarımızla el ele vererek düzenleyeceğimiz sanal fuarlarla ihracata ve ihracatçıya olan desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Erem, “Fuarcılığın alternatifi değil tamamlayıcı bir unsuru olarak geliştirdiğimiz yapay zeka destekli sanal fuarcılık sistemi sayesinde, alıcılar ile ihracatçılar sanal ortamda görüşebilecek, ürünleri inceleyerek isterlerse sipariş bile verebilecekler” dedi.