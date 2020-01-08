Çocuk başına 700 dolarlık harcama yapılıyor

08 Ocak 2020

Leyla İLHAN

Her yıl ortalama 1.3 milyon bebeğin doğduğu Türkiye’de çocuk ürünleri pazarı yüzde 20’lik büyüme ile gelişimini sürdürüyor. İş hacmi yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan Türkiye pazarında, çocuklar için en fazla harcama yeni doğan evresinde yapılırken, çocuk başına aylık harcama miktarı 40-60 dolar iken, yıllık harcama tutarı 480 ila 700 dolar arasında. Türkiye bebek ve çocuk pazarı hakkında bilgi veren Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Parekendeciler Derneği (BAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Karaaslan, Türkiye’de çocuk sektöründe iş hacminin yaklaşık 2 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Karaaslan, bu grupta tekstilin yüzde 30, bebek bezlerinin ise yüzde 22’lik iş hacmi ile pazarda en büyük paya sahip olduğunu söyledi.

650 marka anne çocuk fuarında buluşuyor

Pazar payı büyüklüğüne göre bu ürünleri mama ve oyuncak grubunun takip ettiğini aktaran Karaaslan, “Bebek arabalarını da kapsayan bebek araç gereçleri ve mobilya ürünleri de yüzde 8 civarında pay alıyor” diye konuştu.

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden olan İngiliz Informa Markets, her yıl ocak ve haziran aylarında sektörün trendlerine uygun CBME Türkiye-İstanbul Kids Fashion fuarlarını düzenliyor. Bugün başlayan ve 11 Ocak’a kadar sürecek 38’inci Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı’na, yerli ve yabancı 650 marka stantlı katılım sağlayacak. Fuar Direktörü Hatice Dinçer, fuarın, başta BDT, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa bölgeleri olmak üzere, hedef 110 ülkeden gelecek 15 bin ticari alıcının ülke ticaretine de katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.