Coffee Chefs ile 2 yılda 110 yeni şube açacak
‘Her nesil kahve’ yaklaşımını sektöre kazandıran Coffee Chefs, sistemsel ve operasyonel altyapısını tamamlayarak franchise taleplerini toplamaya başladı. Hâlihazırda Marmara Bölgesi’nde hizmet veren marka, yeni franchise modeli ile 2025 yılında 30, 2027 yılı sonuna kadar da 110 yeni şube açmayı hedefliyor.
Hayati ARIGAN
Coffee Chefs yüksek verimlilik için kendi yazılım sistemini de franchise mağazalarına sunarken bu sayede şubelerinin yerel pazarda güçlü bir konum elde etmesine yardımcı oluyor.
Kahve aboneliği sistemini getiriyor
Esperro kahve markası ile kendi üretimini yapan kahve zinciri kahve aboneliği sistemini Türkiye’de uygulamaya koyuyor. Müşterilere en sevdikleri kahveleri haftalık ya da aylık şekilde gönderilmesi planlanan sistemde kişisel anketler aracılığıyla da özel seçkilerden tadımlık/mevsimlik kahve gönderimleri de yapılacak.
Kahve aboneliği sistemi ile müşterilerin kahve içme deneyimini daha ileri taşımak ve kişiye özel hizmet sunmayı planladıklarını belirten Coffee Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kahriman, “Bu projeyi şubelerimizde birebir iletişim kurduğumuz ve anketimize katılmak isteyen müşterilerimiz ile yürüteceğiz. Bu sayede kendilerinin hangi kahveyi hangi demleme koşullarında ve nasıl bir aromayla içtiğini öğrenerek damak tatlarına en uygun kahveyi sunacağız” dedi.
Kendi kahve üretimini yapıyor
Kahriman, “Gelişimimizi, sistemsel ve operasyonel altyapımızı tamamladık. Franchise taleplerini toplamaya başladık. Türkiye kahve alanında yürüyecek daha çok yolu var. Ülkemizde son yıllarda take away konsepti yaygındı. Biz ister masaya servis ister al git modeli ile hizmet veriyoruz” diye konuştu.
Coffee Chefs olarak aynı zamanda Esperro kahve markası ile kendi üretimini yapan bir kahve zinciri olduklarını kaydeden Kahriman, “Kullandığımız tüm sistemler ve yazılımlar kendi yazılım şirketimizce geliştirilmekte. Birçok kahve zincirinin aksine self servis değil, misafirlerimizin masalarından sipariş aldığımız sistemle çalışıyoruz. Franchise şubelerimiz müşteri deneyimini ön planda tutacak şekilde tasarlanıyor” ifadelerini kullandı.