Coffee Chefs ile 2 yılda 110 yeni şube açacak

Hayati ARIGAN

Cof­fee Chefs yüksek verimlilik için kendi yazılım sistemini de fran­chise mağazalarına sunarken bu sayede şubelerinin yerel pazarda güçlü bir konum elde etmesine yardımcı oluyor.

Kahve aboneliği sistemini getiriyor

Esperro kahve markası ile kendi üretimini yapan kahve zinciri kahve aboneliği sistemi­ni Türkiye’de uygulamaya ko­yuyor. Müşterilere en sevdikle­ri kahveleri haftalık ya da aylık şekilde gönderilmesi planlanan sistemde kişisel anketler ara­cılığıyla da özel seçkilerden ta­dımlık/mevsimlik kahve gön­derimleri de yapılacak.

Kahve aboneliği sistemi ile müşterile­rin kahve içme deneyimini daha ileri taşımak ve kişiye özel hiz­met sunmayı planladıklarını be­lirten Coffee Chefs Yönetim Ku­rulu Başkanı Yüksel Kahriman, “Bu projeyi şubelerimizde bire­bir iletişim kurduğumuz ve an­ketimize katılmak isteyen müş­terilerimiz ile yürüteceğiz. Bu sayede kendilerinin hangi kah­veyi hangi demleme koşulların­da ve nasıl bir aromayla içtiği­ni öğrenerek damak tatlarına en uygun kahveyi sunacağız” dedi.

Kendi kahve üretimini yapıyor

Kahriman, “Gelişimimizi, sis­temsel ve operasyonel altyapı­mızı tamamladık. Franchise ta­leplerini toplamaya başladık. Türkiye kahve alanında yürüye­cek daha çok yolu var. Ülkemiz­de son yıllarda take away kon­septi yaygındı. Biz ister masaya servis ister al git modeli ile hiz­met veriyoruz” diye konuştu.

Coffee Chefs olarak aynı za­manda Esperro kahve markası ile kendi üretimini yapan bir kah­ve zinciri olduklarını kaydeden Kahriman, “Kullandığımız tüm sistemler ve yazılımlar kendi ya­zılım şirketimizce geliştirilmek­te. Birçok kahve zincirinin aksine self servis değil, misafirlerimizin masalarından sipariş aldığımız sistemle çalışıyoruz. Franchise şubelerimiz müşteri deneyimini ön planda tutacak şekilde tasar­lanıyor” ifadelerini kullandı.