"Coğrafi işaretli ürünlere destek göçü engeller"

Belma A.ÖZGEN

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergani, Trabzon’un coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan Tonya tereyağının üretiminin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Eyyüp Ergan, ‘Kırsal Dönüşüm Projeleri’ ile hem coğrafi işaretli Tonya tereyağının üretiminin artacağına hem de kırsaldan kentlere göçün önlenmesine katkı sağlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kırsal Dönüşüm Projeleri ile Çiftçilere 10 Yeni Müjde” taahhüdünü de hatırlatan Eyyüp Ergani, bu taahhüdün yerine getirilmesini talep etti.

Coğrafi işaretli ürünlerin arasında yer alan Trabzon’un meşhur Tonya tereyağının gelen talepleri karşılayamadığını ifade eden Ergan, her haneye bir asgari ücret garantisinin kısa zamanda uygulanmasının sorunun çözümüne katkı sağlayacağını söyledi. Tonya tereyağının yöredeki bitki florasında yetiştirilen hayvanların sütlerinden imal edildiğine dikkat çeken Ergan şunları söyledi: “Süt inekçiliği tüketim için gelen talebe karşılık verecek oranda artış göstermiyor.

Hatta yörede ev ekonomisi şekli ile her hanede en az 3-4 inek bulundurularak yapılan üretimde de azalma var. Şehirlere göç nedeni ile azalan bu şekilde üretimin artırılması için borsa olarak 4 yıl önce İŞKUR’un Toplum Yararına Projesi’nin (TYP) kırsalda da uygulanmasını talep etmiştik Süt inekçiliği üretimi yapılan ve en az 3-4 ineğin bulunduğu evlerde bir kişinin asgari ücret ve sigorta ödemesi yapılarak istihdam sorununun çözümüne katkı yapacağı gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere yetkililere gönderdiğimiz raporlar ve yaptığımız başvurular var.”

Eyyüp Ergan, Kırsal Dönüşüm Projeleri kapsamında “Aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlanacak. Her haneye en az bir asgari ücret garantisi verilecek” taahhüdünü, meşhur Tonya tereyağının üretiminin artırılması için bir müjde saydıklarına da dikkati çekerek, “Böyle bir uygulama hem üretimi arttıracak, hem de kırsaldan kentlere olan göçün önlenmesine de katkı sağlamış olacaktır. Borsa olarak geçmişte yaptığımız başvuruları tekrarlayacağız” dedi.