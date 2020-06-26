Çöl sıcakları, klima satışlarını yüzde 100 artırdı

26 Haziran 2020

Eray ŞEN-ADANA

Mayıs ayında yaşanan çöl sıcakları Türkiye genelinde klima satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’e yakın artırırken, hazirandaki serin ve yağışlı hava pazardaki hareketliliği aniden durdurdu. Merkezi Adana’da olan Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GİKİD) Başkanı Ergün Kurluk, klima piyasasında yaşananları DÜNYA’ya değerlendirdi.

Kendisi de Adana’da Fuji Plus markasıyla sektörde faaliyet gösteren Kurluk, GİKİD olarak ise klima ithalatçılarını tek çatı altında buluşturduklarını belirtti. Klima satışlarında mayıs ve haziran aylarında birbirine zıt iki tablo yaşandığını söyleyen Kurluk, “Mayısta 15 günde üç aylık iş oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar ikiye katlandı. Haziranda ise yaklaşık 15 gündür havalar serin gidiyor ve satışlar çok azaldı. Firmalar mayıstaki hareketliliğe bakıp yüksek beklentiye girince, hazirandaki durum karşısında moraller bozuldu” açıklamasını yaptı. Havanın yaz boyunca serin gitme ihtimalinin olmadığını, bu nedenle henüz klima sezonunun tam olarak başlamadığını vurgulayan Kurluk, “Mayıstaki talep patlaması nedeniyle daha sezon açılmadan, sektörde büyüme yüzde 13-14’lerde gerçekleşti. Bundan sonraki ayları düşünürsek, büyümenin devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Çin, siparişleri 6 ay sonra teslim etti

Türkiye’de klima sektöründe ikisi yabancı, ikisi yerli dört üretici ve yaklaşık 12 ithalatçı firma bulunduğunu, ithalatçı firmaların tümünü dernek çatısı altında topladıklarını belirten Kurluk, pandemi sonrasında yaşanan tedarik sorununa dikkat çekti. Dünyadaki klima üretiminin büyük ölçüde Çin’de yapıldığına dikkat çeken Kurluk, Aralık 2019’da verdikleri siparişlerin ancak bu hafta teslim edildiğini aktardı. Türkiye’de klima tedarikçilerinin bu yıl pandemiden dolayı yaşadığı yedek parça ve hazır ürün sıkıntısının 2018’deki kur krizinden bu yana sürdüğünü söyleyen Kurluk, “Tedarikçiler 2018’de satış yapamadı. 2019’da daha iyi sattılar ama yine de belirli bir oranda küçülmeye gittiler. Ardından ellerindeki stokları eritmek amacıyla 2020’yi pas geçmeye karar verdiler. Üretici de ithalatçı da düşük bir miktar getirmeye karar verdi. Şu anda piyasada yüksek miktarda klima yok” bilgisini verdi.