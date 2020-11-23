ConnectionDays, dijital dönüşüme hız kazandırmaya devam ediyor

Pandemi dönemi ile önemi bir kez daha anlaşılan dijitalleşme, hayatın her alanında etkisini gösteriyor. ConnectionDays platformu, fiziksel temasın azaltılması gereken bu günlerde, sektörün ihtiyaçlarına olabilecek en iyi şekilde cevap vermeyi amaçlıyor.

Bu kez, her geçen gün gelişen dijitalleşme akımının farklı bir odak noktasına değinilecek olan Logistics, Energy & Supply Chain Digitalization Conference adlı dijital etkinlik, katılımcı ve ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine 16-17 Aralık 2020 tarihlerinde iki gün olarak gerçekleşecek.

Connectiondays.com adresinden kaydolunabilen bu dijital etkinliğin, fuarcılık alanında 73 yılı deviren Deutsche Messe’nin sahip olduğu bilgi birikimiyle, sektörel paneller, ürün sunumları, 3D stantlar, kartvizit değişimi, networking odaları, canlı sohbet ve konferans gibi sağladığı tüm imkanlarla, fiziksel fuarlardan neredeyse hiçbir fark olmadan gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Endüstri ve lojistik 4.0, yapay zeka robotlar, mobilite ve 5G, akıllı şehirler, endüstriyel robotlar, otomasyon, tedarik zinciri, otomatik yönlendirmeli araçlar, aküler, endüstriyel enerji sistemleri, vinç ve yük taşıma sistemleri, depo alanları için otomasyonel sistemler ve konveyörler gibi ürün gruplarının yer alacağı etkinlikte, sektörün önde gelen birçok ismi de kendi deneyimlerini canlı olarak yayınlanacak panellerde dinleyicilerle paylaşacak.

Logistics, Energy & Supply Chain Digitalization Conference’ta yer alacak tüm etkinliklerle ilgili detayları öğrenmek, gelişmelerden haberdar olmak ve ücretsiz ziyaretçi kaydı gerçekleştirmek için www.connectiondays.com web sitesi ziyaret edilebilir.