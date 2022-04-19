Corendon, Avrupa'dan Zafer Havalimanı'na uçuşlara başlıyor

Corendon Airlines, Avrupa'da Anadolu'nun farklı şehirlerine düzenlediği direkt uçuşları yeni hatlarla zenginleştirmeye ve uçuş frekanslarını artırmaya devam ediyor.

Avrupa'dan Anadolu'nun 18 şehrine uçan Corendon Airlines, Zafer Bölgesel Havalimanı uçuşları ile Anadolu destinasyonlarına bir yenisini ekliyor.

2022 yaz sezonunda uçacağı hatlara yeni bir Anadolu destinasyonu daha ekleyen Corendon Airlines, Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan ve Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak şehirlerine kolay ulaşım imkanı sunan Zafer Havalimanı'na, Hollanda'nın Amsterdam, Belçika'nın Brüksel, Almanya'nın ise Köln ve Düsseldorf Havalimanlarından direkt uçuşlar sunacak.

Corendon Airlines'ın Avrupa'dan Zafer Bölgesel Havalimanı’na düzenleyeceği uçuşlar 23 Haziran’da başlayacak.