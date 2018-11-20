Çorlu Deri OSB’de firmaların yüzde 40’ı üretimini durdurdu
Avrupa ve Rusya pazarındaki daralma, kurlardaki hareketlilik ve maliyetlerdeki artış, Çorlu Deri ve Karma OSB’deki firmaların yüzde 40’ının faaliyetlerini durdurma noktasına getirdi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Duman, firmalara teşvik ve kredi konusunda kolaylık sağlanmasını istedi.
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