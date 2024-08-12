Çoruh ve Fırat bölgelerinde elektrik tüketimi arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, toplam elektrik tüketiminde ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artış görülürken, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketimi aynı seyretti.

Çoruh-Fırat bölgesinde mesken, sanayi ve ticarethane gruplarından toplam elektrik tüketimine bakıldığında, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 12 ile Bingöl'de görüldü.

Fırat bölgesinde yer alan diğer illerin toplam elektrik tüketimine bakıldığında, Tunceli'de yüzde 10, Elazığ'da yüzde 0,5 artış olurken, Malatya'da yüzde 3 azalış kaydedildi.

Çoruh bölgesinde ise Artvin'de yüzde 5, Trabzon'da yüzde 2,5, Rize'de yüzde 5 artış görüldü, Giresun'da yüzde 3, Gümüşhane'de ise yüzde 12 azalış kayıtlara geçti.

Fırat bölgesindeki meskenlerde toplam elektrik tüketiminde yüzde 7 artış görülürken, Çoruh bölgesinde ise bu artışın yaklaşık yüzde 3 olduğu gözlendi.

Sanayi ve ticarethane grubundaki tüketim ise Çoruh bölgesinde yüzde 9 arttı ve Fırat bölgesinde yüzde 10 azaldı.