Coşkunöz, savunmada katma değeri artırmak istiyor

18 Mayıs 2019

Havacılıkta detay parça üretim (DPM) yetkinliği kazanmayı hedeflediklerini söyleyen CSH Genel Müdürü Özgür Bayram, savunma alanında ise ürün geliştiren ve katma değerli üretim yapan bir firma haline gelmek istediklerini kaydetti. Bayram, savunma sanayiinde Bora, Atmaca, Hisar, Cirit, Korkut, Alkar, Sarp gibi projelere sistem ve alt sistem üretimleri yaptıklarını kaydetti.

Havacılık alanında Boeing, Airbus, Bombardier, Fokker, Anka, Atak, A400M, JSF, Uydu gibi projeler için detay ve komponent üretimlerini yaptıklarını söyleyen Özgür Bayram, bu ürünleri yurt içi ve dışındaki müşterilere verdiklerini ifade etti. Türkiye’de yürütülen farklı alanlardaki savunma platformlarının programlarına detay parça, bileşen, alt sistem ve sistem üretimleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayram, kanister konusunda müşterileri ile koordineli olarak yürütülen tasarım çalışmaları sonrasında tüm üretim ve testleri kendi imkan ve kabiliyetleri dahilinde yürüttüklerini belirtti.

Kanister üretimi yapılan başlıca programlar;ın Bora, Hisar, Atmaca olduğunu kaydeden Özgür Bayram, “Füze sistemlerine yapısal parça üretiminin yanı sıra Cirit, Karaok, PHSFS, KTDS gibi sistemlerin taşıma ve saklama sandıklarının da üretimlerini gerçekleştirmekteyiz. Savunma sistemlerimizde kullanılan ve müşterilerimizce geliştirilen taret sistemlerinin üretim, test ve tasarım iyileştirme yetkinliklerini de yetenek alanımıza dahil ettik. Bu kapsamda alınan siparişlerin üretimlerini halihazırda yürütüyoruz” diye konuştu. Bayram ayrıca harp silah araç gereçlerinin çeşitli aksamları, yakıt tankları, zırh koruma montaj kitleri gibi konularda da platform üreticilerine veya ana entegratörlere üretim yaptıklarını, tasarım süreçlerinde üretilebilirlik konularında mühendislik desteği sağladıklarını vurguladı.

“İhracat oranını artırmayı hedefliyor”

Savunma alanında doğrudan ihracat da yaptıklarını anlatan Özgür Bayram, Korean Aerospace Industries (KAI) şirketi ile 2015 yılında imzaladıkları 60 adet KUH Sorion helikopterinin orta gövdesinin (KUH Center Fuselage) montaj sözleşmesi çerçevesinde sevkiyatlara başladıklarını aktardı. Bayram, proje kapsamında kazanılan yetkinlik ile Türkiye’de “Gövde Montajı” gerçekleştirebilen iki firmadan biri olduklarına işaret etti. Bayram şunları söyledi, “Yurt içinde ROKETSAN, ASELSAN, TUBİTAK SAGE, TAI gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürün teslimatları sürdürülmektedir. Savunma Havacılık alandaki hedefimiz; ana yükleniciler ve KOBİ’ler arasında ihtiyaç duyulan orta seviye üretici açığını kapatarak lider firma olmaktır. Bu alan bizim için güçlü bir ihracat potansiyeli taşıyor. 2018 yılında üretimin yüzde 19’unu ihraç ettik. Bu yıl ise söz konusu oranı yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

KAI ile olan işbirliğinin 2026 yılına kadar devam edeceğini belirten Bayram, bu projeyi yürütürken kazandıkları yetenekler ile benzer ana yüklenicilerden aynı nitelikte katma değerli başka sözleşmeler de imzalamayı hedeflediklerini vurguladı.