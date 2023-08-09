Coşkunöz Vakfı'ndan Hatay’ın kalifiye eleman sorununa katkı

Eğitim ve istihdam programlarının yanı sıra kamu yararına çalışmalarını sürdüren Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV),, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezinde kalifiye ve ara eleman yetiştirmek amacıyla kuruluşundan bu yana 35 yılda 35 bin 837 kişiye meslek edindirme, katmanlı üretim mühendisliği, veri bilimci yetiştirme ve kuluçka programları eğitimleri ile hibe desteklerinde bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde yaşayan gençler için harekete geçen vakıf, bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binalarının bulunduğu eğitim kompleksi inşa ediyor.

“Veri bilimi programlarına başladık”

CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, 2000 yılında vefat eden iş adamı Kemal Coşkunöz'ün, ülkesine borcunu eğitime katkıyla ödemek amacıyla bu vakfı kurduğunu söyledi. Dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek mesleki teknik eğitim bursları, staj ve işbaşı programlarıyla 35 bini aşkın kişiye meslek edindirdiklerini belirten Susuzlu, "Avrupa ve dünyaya bakmamız gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye'nin de bir ekonomi ve istihdam yolculuğu var.

Ona da uyumlu gitmeye çalışıyoruz." dedi. Susuzlu, gençlere dijital beceriler kazandırmak için veri bilimi programlarına başladıklarını, Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteden mezun olmuş fakat iş bulamamış bireyleri uzun bir programla veri bilimci olarak yetiştirdiklerini ancak 2023 planlarının 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yön değiştirdiğini anlattı.

“İş piyasasına doğru istihdam sunacağız”

Depremin ilk günlerinde bölgeye ayni yardımlar sağladıklarını aktaran Bige Tınmazsoy Susuzlu, şu bilgileri verdi: "Milli Eğitim Bakanlığına en çok hangi bölgede ihtiyaç olduğunu sorduk. Sağ olsunlar kendileri bize Hatay'ın Kırıkhan ilçesini gösterdiler.

Biz de liseye kadar her seviyedeki çocuğumuzun ve gencimizin hayatına dokunmanın daha faydalı olacağını düşünerek Kırıkhan'da bir kampüs içinde 4 okul yapıyoruz. Okulumuzda eğitim gören 1000 öğrenci olacak. Hepsi Anadolu mimarisine özgü yapılan, tek katlı yapılar. Kırıkhan'da işimiz hiç bitmeyecek. Artık orası da deprem bölgesi de bizim için önemli bölge.

Orada Coşkunöz Eğitim Vakfının farklı meslek edindirme projelerine de başlayacağız." Bige Tınmazsoy Susuzlu, vakıf olarak ağırlıklı iş piyasasına doğru istihdam sunmaya odaklandıklarını vurguladı. Lise mezunlarına çağrıda bulunan Susuzlu, şunları kaydetti: "Liseden mezun olmuş, iş bulamamış, 'Kariyerimi yönlendiremiyorum, doğru yerde değilim' diyen herkesi meslek edindirme programımıza başvuru yapmaya davet ediyoruz.

Herhangi bir liseden, düz lise, meslek lisesi ne olursa olsun, mezunsunuz fakat iş bulamadıysanız doğru bir kariyer istiyorsanız, biz burada 18 ay boyunca bütün eğitim, yemek, ulaşım masrafları dahil bunların hepsini karşılayıp üstüne de bir cep harçlığı vererek sonunda da yüzde 100 istihdam sağlayarak arkadaşlarımıza yeni meslek kazandırmak üzere gençlerimizi programımızı başvuru yapmaya bekliyoruz."

Müracaatlar bu ay başladı

Bige Tınmazsoy Susuzlu Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek lisesi ve üniversitelerin, mesleki teknik eğitim alanında fonlanamayan, finansal destek bulamayan projelerine destek verdiklerini bildirdi. Programlara müracaatların bu ay başladığını ifade eden Susuzlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Nakit burs verdiğimiz bütün öğrenciler artık bizim öğrencilerimiz. Onları alıyoruz, iştirakçi şirketlerimizde, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki pek çok şirkette onlara staj imkanı sunuyoruz. Onlara mentör atıyoruz. Nakit bursların yanı sıra eğitim desteği veriyoruz. Kişisel gelişim eğitimleri ve teknik eğitimlerle donatıyoruz. Dolayısıyla biz istiyoruz ki burs programını bitirdiğinde aslında sadece mali anlamda destek olunmuş bir birey olmasın. Hayatına işsiz bir birey olarak devam etmesin. Özellikle gençlerimizi buraya yönlendirmek isteriz."