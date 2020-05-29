COVID-19 mobilyada fonksiyonelliği artırdı

29 Mayıs 2020

Osman KILIÇ/İSTANBUL

Koronavirüs süreciyle birlikte ihracatta ve iç pazarda ciddi düşüşler yaşayan mobilya sektörü bu zorlu süreci aşmak için ürün çeşitliğinde farklılaşmaya gitti. Evden çalışanları hedefine alan sektör, fonksiyonel mobilyalara yöneldi ve yatağa dönüşen masa, dolaplı yatak ve USB girişli masa gibi ürünlerin üretimine başladı. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Evlerin bir bölümünün çalışma alanı olarak ayrılması, fonksiyonel mobilyalara olan talebi artırdı. Tüm firmalar da bu ihtiyacı karşılamak üzere üretim yapmaya başladı” dedi. Bu alandaki üretimin şimdilik yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Gürcan, bu payın uzun vadede artacağını belirtti. Evlerin bu sistemle birlikte daha rahat ve konforlu bir yaşam alanına dönüşeceğini söyleyen Gürcan, “Bu durumun satışlara yüzde 5’lik bir etkisi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Home ofis ile birlikte evlerde ek alan ihtiyacı oluştuğunu dile getiren Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi de, “Tasarımlarımızda minimum alanlardan maksimum çözümler sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Sektörün de sürece uyum sağladığının altını çizen Terzi, “Türkiye bu alandaki başarısını ihracata da taşırsa İtalya ve Çin gibi büyük üreticilerin yerini alabilir” diye konuştu.

“Sektör için son çeyrek ve 2021 yılı hareketli geçecek”

Evden çalışmaya yönelik masa üretimine dikkat çeken MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, ise “Bu masalar daha ufak, daha fonksiyonel, dolap masa iç içe olan modeller gibi eve uygun az yer kaplayan çok amaçlı kullanım ürünler” diye konuştu. Ofis mobilyalarının toplam mobilya üretiminin yüzde 15-20’sini teşkil ettiğini bildiren Çalışkan, bu alan içinde home ofis çalışma tarzına uygun mobilyaların ise yüzde 10-15 pay aldığını söyledi. MODOKO’da 350 mağaza bulunduğunu ve çeşitli alanlara uygun mobilyaların olduğunu dile getiren Çalışkan, “Ancak genel ev mobilyası yapanlara baktığımız zaman post korona dönemi için bazı hazırlıklar içerisinde olduklarını gördük. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda fonksiyonel mobilyalara doğru bir eğilimden dolayı ürün yelpazelerini bu şekilde çeşitlendirme kararı verdiler” ifadesini kullandı. Sektör olarak yeni döneme hazır olduklarının altını çizen Çalışkan, “Hem ofis mobilyaları hem de ev mobilyalarında yeni bir dönem başlıyor. O yüzden sektör için son çeyrek ve 2021 yılı hareketli geçecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni normalle birlikte mobilya sektöründe değişim yaşanacak”



Koronavirüs salgını sonrası birçok şirketin evden çalışma düzenine geçtiğini söyleyen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Bu yeni durum evde çalışmaya uygun mobilyaya ilgiyi arttırdığı gibi temelde yaşadığımız pandemi salgını mobilya tasarım anlayışında dünya çapında yaşanacak bir farklılaşmayı beraberinde getirdi” dedi. “Önümüzdeki dönem için öngörümüz; insanların ev ve ofislerindeki mobilyalarının fonksiyonlarını ve konforunu daha fazla sorguladığı ve farkına vardığı bir sürecin içerisine daha fazla gireceği yönünde” diyen Güleç, sektörün tasarımcılarıyla koronavirüsün oluşturduğu yeni normale uygun tasarım beklentilerinin farkına vardığını dile getirerek şöyle devam etti; “Ertelenen taleplerle birlikte sektörün hem bir değişim yaşamasını hem de yoğun talebe karşılık verebilecek yeterlilikte güçlenmesini bekliyoruz. Türk mobilya sektörü son 20 yılda 20 kat büyüdü, pandemi ile oluşan yeni normal ve yeni tasarım anlayışına da hızla adapte olacak ve hedeflerine ulaşmak için yoluna devam edecek."