Creavit Ar-Ge Merkezi’nde seramikler geri dönüşecek

Çanakcılar Şirketler Grubu'nun önde gelen banyo markası Creavit’e ait en yeni teknolojilerle donatılan ve yenilenen Ar-Ge tesisi hizmete açıldı.

TURKAK 17025 akreditasyonuna sahip olan ve sektördeki en modern ekipmanlarla donatılan Creavit Ar-Ge Merkezi, markanın yenilikçi yaklaşımını, ileri teknoloji ile birleştirerek yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde hizmete giren Ar-Ge merkezi, 1.000 metrekare alanda hizmet verecek.

Yeni nesil seramiklerin geliştirilmesi ve seramik atıklarının geri dönüşümüne yönelik çalışmaların yapılacağı merkez, Creavit’in inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyümesine öncülük edecek. Merkezin açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çanakcılar Yapı Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakcı ve Çanakcılar Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çanakcı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Türkiye Ar-Ge ordusu kurmuş durumda”

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, insan kaynağı kapasitesiyle büyük potansiyele sahip olduğuna işaret etti. Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kıtalararası köprü vazifesi gören Türkiye, bölgesinin parlayan yıldızı olarak küresel üretim ve Ar-Ge üssüne dönüştü. Sadece son 22 yılda Türkiye'de teknoparkların sayısını 2'den 101'e, teknoparklarda faaliyet gösteren, Ar-Ge ve inovasyon yapan firmalarımızın sayısını 56'dan 10 binin üzerine çıkardık.

Türkiye'de AK Parti iktidara geldiğinde hiçbir özel sektör firmamızda Ar-Ge merkezi bulunmuyorken, bugün Türkiye'nin 1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi var. 2002'de 29 bin olan Ar-Ge personeli sayımız 272 bine ulaşmış, Türkiye'miz adeta dev bir Ar-Ge ordusu kurmuş durumdadır.

Bir kez daha yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Türkiye’nin kapısı dünyanın bütün yatırımcılarına açıktır. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi uygulamalarımızla, girişimci ve yenilikçi yaklaşımla yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, kendisine inananlara, güvenenlere hep kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek."

Seramik sektörünün uluslararası arenada rekabetçiliğini koruması için Ar-Ge yatırımları, kalite ve estetik odaklı üretimin hayati öneme sahip olduğunu da vurgulayan Kacır, açılışını yaptıkları 1.000 metrekare alana kurulu merkezin, sektörün katma değer odaklı üretim yolculuğuna yeni soluk katacağını dile getirdi.

“Çıtayı yüksek tutmamız lazım”

Kacır, yeni nesil seramiklerin geliştirilmesi ve seramik atıkların geri dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla merkezin, Creavit’in inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyümesine öncülük edeceğini belirterek, "Tabii biz bunlarla yetinmiyoruz. Çıtayı yüksek tutmak lazım. Gelecekte kendilerinden birçok patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve uluslararası ödül beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Geçmişteki tecrübelerini göz önüne aldığımızda başarılı olacaklarından şüphe duymuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'de öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik var"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’de temel hak ve özgürlük alanının genişlediğini söyledi. Tunç, "Birileri 'Türkiye'de hukuki güvenlik yok, öngörülebilirlik yok.' diye kara propaganda yapsa da bunun hiçbir aslı ve astarı yoktur. Birkaç böyle siyasallaştırdıkları davaları öne çıkararak, Türkiye'de hukuki güvenliğin olmadığı, Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğin, yatırım ortamının olmadığı yönündeki kara propagandalara milletimiz de inanmıyor ve Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı sermaye de buna inanmıyor" dedi.