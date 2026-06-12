CÜD Başkanı Ömer Ergüder: Bahçede kazandığımızı satışta kaybetmemeliyiz

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), “Yerli Cevizde Pazarlama ve Markalaşma” semineri düzenledi. Üreticiler ve perakendenin uzmanlarının buluştuğu seminer, önceki gün Galatasaray Lisesi’nde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 150’den fazla ceviz bahçesi sahiplerinin katıldığı seminere; yerli cevizin pazardaki konumunu güçlendirmek, üreticilerin emeğini hak ettiği ticari değerle buluşturmak, tüketici nezdinde yerli ceviz algısını artırmak ve sürdürülebilir satış modelleri geliştirmek için atılması gereken stratejik adımlar gündeme alındı. Bu kapsamda seminer, tarladaki emeğin pazarda doğru değerle buluşması ve yerli üretimin ithalat karşısında güçlenmesi adına geleceğe yönelik somut ve sürdürülebilir bir yol haritası ortaya koydu.

Seminerin açılışında konuşan CÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ergüder, Türkiye'nin kişi başına en fazla ceviz tüketen ülkeler sıralamasında birinci sırada yer aldığını bildirdi. Türkiye’nin 75 binin üzerinde perakende satış noktasıyla sahip olduğuna dikkat çeken Ergüder, “Bu güçlü potansiyele rağmen, üreticilerin halen ürünümü kime ve nasıl satabilirim? sorusunu sormaya devam ediyor. Üretimimiz var ama aradaki en kritik halka büyük ölçüde eksik; o da piyasa bilgisi. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerde üretimi, verimi ve iklimi konuştuk. Ancak artık bahçede kazandığımızı satış masasında kaybetmemek için pazarlama ve markalaşmayı stratejik birer odak noktası haline getirmek zorundayız” diye konuştu.

“Rekabeti fiyat üzerinden yürütmek büyük bir hata”

Yerli cevizin ithal ürünlere kıyasla tazelik, lezzet, güvenilirlik ve hızlı lojistik gibi çok güçlü yapısal avantajlarının bulunduğunu bildiren Ergüder, sektörün girdi maliyetleri ve ithalat baskısı karşısında bir varlık mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Cevizde rekabeti yalnızca fiyat üzerinden yürütmenin büyük bir hata olacağını ifade eden Ergüder, fark yaratan esas gücün yerli ürünün taze aroması ve izlenebilirliği olduğunu belirterek, “Dernek olarak son üç yıldır kendi markamız çatısı altında üyelerimizin ürünlerini ulusal zincir marketlerle buluşturuyoruz. Tüketicilerden de büyük talep alıyoruz. Türkiye’de kişi başı ceviz tüketimi 3 kilogram ile 3,5 kilogram arasında bulunuyor” açıklamasında bulundu.

“İthal edilen cevizler kimyasal işlemlerden geçiyor”

Türkiye'de irili ufaklı çok sayıda ceviz bahçesinin bulunduğunu aktaran Ergüder, tüketiciler bir ile iki günde taze ceviz ulaştırabildiklerini iletti. Ancak sektörün karşısında birkaç tane önemli tehdidin olduğuna vurgu yapan Ergüder, “Kur politikasından dolayı üretimin değil, ithalatı cazip kılınıyor. Kur politikası bizim için her zaman büyük bir dezavantaj ve göz ardı etmek mümkün değil. Yine düşük verim, iklim riskleri ve giderek artan girdi maliyetleri karşısında sektör gerçek bir varlık mücadelesi veriyor.

Çünkü bugün ithal edilen cevizlerin önemli bir kısmı uzun yollara dayansın diye kimyasal işlemlerden geçiyor. Tüketicilerin ve alıcıların nezdinde izlenebilirliğin, tazeliğin, sürdürülebilirliğin, güvenilirliğin tek adresi yerli cevizi konumlandırmamız gerekiyor. Burada perakende sektöründeki partnerlerimizin desteğine çok ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Ceviz üretimi ve pazarlaması 360 derece ele alındı

Seminerin ilk panelinde Ali Toker ve Haşimcan Yazıcıoğlu’nun moderatörlüğünde Türkiye’nin organize zincir perakendecilerinden A101 Meyve Sebze Satınalma Genel Müdürü Gürol Kıraç yer aldı. Kıraç, perakende sektörünün yerli üreticilerden beklentilerini, satın alma süreçlerini ve tarladaki emeği rafa en doğru işbirliği modelleriyle taşımanın yollarını aktardı. Kıraç, geçen yıl CÜD ile yaptıkları işbirliği ile yerli cevizi şubelerinde satışa sunduklarını aktardı.

Netafim Türkiye’nin Dijital Tarım Müdürü Timuçin Tuzcu, akıllı sulama çözümlerinin ve dijital tarım teknolojilerinin sürdürülebilir üretim ile katma değerli marka yaratma süreçlerindeki kritik rolünü ele aldı.

Migros’tan Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan ise Migros’un sürdürülebilir yerli tarım stratejilerini, reyonlardaki tüketici algı yönetimini ve yerli ceviz üreticileri için sundukları fırsatları aktardı. 7tech Mühendislik Genel Müdürü Savaş Kaplan de ceviz işlemede modern tesisleşmenin, otomasyonun ve ileri mühendislik çözümlerinin üretim sonrası ürün kalitesini ve işletme verimliliğini nasıl zirveye taşıdığını teknik verilerle paylaştı.

Türkiye'de ceviz tedariki ve yerli üretim panelinde, iç pazardaki tedarik zinciri aksaklıkları, lojistik çözümler ve sanayicinin yerli ceviz tedarikindeki güncel dinamikleri masaya yatırıldı. Son seminerde ise kendi markalarını yaratarak sektöre ilham veren üreticiler ise doğrudan tüketiciye ulaşma, marka hikayesi oluşturma ve dijital pazarlama deneyimlerini dile getirdi.