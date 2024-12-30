“CVC’ler yatırımlardan doğru bir stratejiyle çıkabilmeli”
Girişim ekosistemini büyüten faktörlerin başında gelen kurumsal girişim sermayelerinin (CVC) yatırımlara katılma oranı 2019’da %23 iken bu oran 2023’te %38’e çıktı. EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Faruk Yasa, “CVC’ler amaçlarına ulaştıktan sonra yatırımlardan doğru bir stratejiyle çıkabilmelidir” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Şirketlerin yenilikçi ve genellikle başlangıç aşamasındaki girişimlere yatırım yapmak için kullandıkları bir yöntem olan kurumsal girişim sermayesi (CVC), ekosisteminin büyümesine önemli katkılar sağlıyor. Yatırım yapan şirketlerin azınlık hissesini alarak büyüttükleri yapılar, aynı zamanda sürekli gelişip değişen teknoloji ve pazar koşullarına uyum sağlama ihtiyacı karşılıyor.
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Faruk Yasa, şirketlerin stratejik, finansal ve ticari hedeflerine ulaşmalarına rehberlik etmesi amacıyla “Kurumsal Girişim Sermayesi Stratejik Yönetimi” raporunu hazırladıklarını belirterek, raporun detaylarını DÜNYA Gazetesi ile paylaştı.
Yasa, şirketlerin özellikle yenilikçi fikirlere ve teknolojilere erişmek, yeni pazarlara giriş yapmak, uzun vadeli rekabet avantajı sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve yatırım getirisi elde etmek için kurumsal girişim sermayesi kurmayı tercih ettikleri vurgusu yaptı. Şirketlerin bu yatırımlar doğrultusunda elde ettiği avantajlardan söz eden Yasa, bu avantajları; stratejik olarak fayda, finansal fayda, ticari fayda, bilgisel fayda, birleşme ve satın alma avantajı olmak üzere 5 başlık altında özetledi.
“Girişim, doğru yönlendirilmeli"
Raporun, ‘Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) nasıl kurulur ve nasıl yönetilmelidir?’ ve ‘Kurumsal Girişim Sermayesi neden kurulmalıdır?’ sorularına yanıt niteliği taşıdığını kaydeden Yasa, “Kurulumun tamamlanmasından sonraki en önemli nokta ise yatırım yapılacak firma ve fikirlerin doğru değerlendirilmesidir. Değerlendirme yapılıp yatırım kararı verilmesinin ardından yatırım yapılan girişimin doğru yönlendirilmesi şarttır. Bu nedenle girişimlerin yatırım süreçleri ve aşamaları da oldukça önemlidir” dedi.
“Kurumsal girişim sermayeleri amaçlarına ulaştıktan sonra yatırımlardan doğru bir stratejiyle çıkabilmelidir. Ancak bu sürede bazı zorluklarla karşı karşıya kalınabilir” diyen Yasa, şunları söyledi: “Rapordaki incelemelere göre, iç sponsorluk ve yatırım onaylarının zamanında alınması, ana şirketin stratejik hedeflerine uygun girişim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, pilot ve kavram kanıtı (PoC) çalışmalarının zamanında yapılması, ana kuruluşun uzun vadeli yatırım faaliyetlerine bağlılığını sürdürmesi gerekir.”
Erken aşama yatırımları artıyor
CVC trendleri, pazar görünümü ve başarılı yatırım örneklerinin de yer aldığı raporda, 2021'de şirketlerin, pandemi sonrası toparlanma ve dijital dönüşümle yenilikçi fırsatlara yatırım yaptığı belirtiliyor. Ancak, artan ekonomik belirsizlikler, pazar doygunluğu ve düzenleyici baskıların risk iştahını azalttığı, yatırımlarda temkinli bir yaklaşım benimsendiği verilerle destekleniyor.
Küresel anlamda 2021'de 5 bin 142 CVC’ye 174 milyar dolarlık yatırım yapılırken, 2024’ün 1. ve 2. çeyrek sonuçlarına göre 1670 CVC’ye sadece 31 milyar dolarlık yatırım söz konusu. Bu duruma rağmen, erken aşama yatırımların artışı, şirketlerin yenilikçi fırsatlara ilgisinin ve merakının sürdüğünü gösteriyor. CVC’lerin ilgi gösterdiği teknoloji trendlerinde yapay zekâ, yapay zekâ altyapısı ve makine öğrenmesi %74 ile öne çıkıyor.
1,5 yılda yatırımların %30’u CVC’lerin
Rapor, Türkiye’deki kurumsal girişim sermayesi yatırımlarına da ışık tutuyor. Türkiye’de 2024 temmuz ayı itibarıyla kurumsal girişimci sayısının 86’ya yükseldiği belirtirken, 43 yatırım turunda 193,4 milyon dolarlık yatırım yapıldığı ortaya konuyor. Rapora göre; 2023’te CVC’ler toplam 132 yatırım turuna katıldı, toplam 110 milyon dolarlık yatırım yapıldı. CVC’lerin yaptığı yatırımlara bakıldığında finansal teknoloji yatırımlarında sürekli bir popülerlik görülürken, 2023 yılında yapay zekâ yatırımları ön plana çıktı.
CVC’lerin yatırımlara katılma oranında düzenli bir artış trendi söz konusuyken, 2023 ve 2024 yıllarındaki toplam 584 yatırımın 167’sinde CVC’lerin yer aldığı gözlemleniyor. Bu rakamlar da son 1,5 yılda yatırımların yaklaşık 30’nunun CVC’ler tarafından yapıldığı gösteriyor. CVC’lerin yatırımlara katılma oranı 2019 yılında yüzde 23 iken 2023 yılında bu oran yüzde 38’e çıkıyor.
SaaS, oyun ve fintech sektörleri yükselişte
Türkiye’de startup'lara yapılan yatırımların sektör bazlı dağılımının da yer aldığı rapor, 2018-2023 yılları arasında çeşitli sektörlere yapılan yatırımları inceliyor. Buna göre, 2021 yılına kadar genel bir artış trendi göze çarpıyor. Bu artış, özellikle SaaS, yapay zekâ ve fintech sektörlerinde yaşanıyor.
Oyun sektörüne yapılan yatırımın 2021'de 520 milyon dolara çıkması ve SaaS yatırımlarının 2021'de 9,7 milyon dolardan 2022'de 148,4 milyon dolara yükselmesi, bu yıllarda belirli teknolojik trendlerin veya pazar ihtiyaçlarının yatırımları yönlendirdiğini işaret ediyor. 2023 yılında tüm sektörlerde görülen yatırım miktarlarındaki genel düşüş, küresel ekonomik yavaşlama, artan politika faizleri ve piyasada yaşanan likidite sıkıntıları ile ilişkilendiriliyor.
CVC yatırımlarına da yapay zekâ liderlik ediyor
Rapora göre; 2023 yılında iklim teknolojisi, yapay zekâ ve mobilite alanlarında toplam 92 milyar dolarlık yatırım yapıldı ve ‘iklim teknolojileri’ bu yatırımların %54’ünü oluşturdu. İklim teknolojisinde son yıllarda gözlenen yüksek yatırımlar iklim değişikliğiyle mücadeledeki küresel çabaların arttığını ve çözüm arayışının yoğunlaştığını gösteriyor.
Yapay zekâya yapılan yatırımların sürekli bir artış göstermesi ve 2023 yılında 24,1 milyar dolara ulaşarak en yüksek seviyeye erişmiş olması, yapay zekânın çeşitli sektörlerdeki kullanımının genişlediğine ve öneminin büyüdüğüne işaret ediyor. İklim teknolojisi, yenilenebilir enerji kaynakları, döngüsel ekonomi ve yeşil binalar gibi alanlara yapılan yatırımlar, dünya genelinde sürdürülebilirlik konularının yatırımcılar için giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.