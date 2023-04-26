CW Enerji’nin %20,20’si halka arz ediliyor

CW Enerji’den yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz fiyatı 108,60 lira olarak belirlendi. Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 105 milyon liradan 123 milyon 750 bin liraya yükselecek.

Halka arza sadece bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcılar ortak olabilecek. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka arz sonrası CW Enerji’nin sermayesinin yüzde 20,20’si Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlayacak. Halka arzda 5 milyon liralık ek satış hakkının da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24,24 olacak.

Halka arz büyüklüğünün ek satışla birlikte yaklaşık 3,3 milyar lira olması beklenirken, sermaye artışından elde edilecek 2 milyar liralık gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları ile şirketin kendi tüketimine yönelik çatı ve arazi GES santralleri için kullanılacak.

“Çevre bilinci yüksek yatırımcıların ilgisini önemsiyoruz”

Doğal, yenilenebilir ve sınırsız bir enerji kaynağı olan güneşin, dünyanın geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı olarak güneşin sahip olduğu potansiyelin önemine dikkati çekerek, “Buradan yola çıkarak özellikle çevre bilinci yüksek ve gezegenimizin geleceği için sorumluluk alan yatırımcıların ilgisini önemsiyoruz. CW Enerji olarak 13 yılda Türkiye’de çok önemli işlere imza attık.

Önümüzdeki yıllarda da birlikte büyüyeceğimiz ve bizimle beraber gezegenimizin geleceği için faydalı işler yapacak yatırımcılara kapılarımızı açıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak adına yürüttüğümüz çalışmalar bize ortak olacak yatırımcılarımızın da desteği ile daha da anlam kazacak” diye konuştu.

CW Enerji'nin yıllık toplam cirosunu geçen yıl yüzde 374,4 artırarak yaklaşık 4 milyar 758 milyon liraya taşıdığını, net kârının ise aynı dönem itibarıyla 904 milyon liraya ulaştığını belirten Sarvan, şunları kaydetti: “Hem teknolojik hem de nakit akışı açısından güçlü bir yapımız var. Ancak kurumsallaşmak, global rekabette güçlü olmak için en önemli şartlardan bir tanesi. Bu anlamda kurumsallaşmak ve halka arz ile hesap verebilir şeffaf bir şirket olmak en temel amacımız. Ayrıca bugüne kadar yurt içi talebe verdiğimiz önceliğin yanına ihracat pazarlarında da gelişim göstermeyi hedefliyoruz."