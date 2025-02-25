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Dağ Holding bu yıl toplam 3 bin konut üretecek

Dağ Holding, İstanbul ve Konya gibi büyükşehir ve megapol şehirlerdeki projeleri ve Lefkoşa’daki projesi ile ko­nut gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl 33. kuruluş yıl dö­nümlerini kutlayan Dağ Hol­ding, Tual Asya, Tual Mabeyin; Tual Gölyaka, Tual Avangart, Tual Comfort ve LefkoşAda projelerinde 2025 yılında 3 bin yeni konut üretmeyi planlıyor.

Dünya Gazetesi
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Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Günümüze kadar 3 milyon 500 bin metrekare inşaat ala­nına erişen ve Türkiye’de en çok konut üreten şirketlerden olduklarına dikkat çeken Dağ Holding Yönetim Kurulu Baş­kan Vekili Doğan Dağ “Geçmiş­ten bugüne 30 binin üzerinde konut, ticari ünite ve AVM üre­timi gerçekleştirdik. Sektörde­ki öncü rolümüzü pekiştirerek emin adımlarla ilerlemeye de­vam ediyoruz. Konya, İstanbul ve Lefkoşa’da devam eden pro­jelerimizde 2025 yılında 3 bin yeni konut üretmeyi planlıyo­ruz” diye konuştu