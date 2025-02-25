Dağ Holding bu yıl toplam 3 bin konut üretecek
Dağ Holding, İstanbul ve Konya gibi büyükşehir ve megapol şehirlerdeki projeleri ve Lefkoşa’daki projesi ile konut gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl 33. kuruluş yıl dönümlerini kutlayan Dağ Holding, Tual Asya, Tual Mabeyin; Tual Gölyaka, Tual Avangart, Tual Comfort ve LefkoşAda projelerinde 2025 yılında 3 bin yeni konut üretmeyi planlıyor.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Günümüze kadar 3 milyon 500 bin metrekare inşaat alanına erişen ve Türkiye’de en çok konut üreten şirketlerden olduklarına dikkat çeken Dağ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ “Geçmişten bugüne 30 binin üzerinde konut, ticari ünite ve AVM üretimi gerçekleştirdik. Sektördeki öncü rolümüzü pekiştirerek emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Konya, İstanbul ve Lefkoşa’da devam eden projelerimizde 2025 yılında 3 bin yeni konut üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu