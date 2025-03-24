Daha temiz çevre için sıra deterjana geldi

Başak Nur GÖKÇAM

Teknolojinin gelişimiy­le birlikte günlük ha­yatımızın bir parçası haline gelen beyaz eşyalar, te­mizlik ürünlerinin kullanımı­nı da artırdı. Yapılan araştır­ma ve analizlere göre çamaşır deterjanı, bulaşık makinesi kapsülü, toz deterjan, yumu­şatıcı gibi çeşitli ürün gamı­nın yer aldığı sektör ürünle­rinde yer alan bu kimyasalla­rın, ekosistemi değiştiren alg patlamalarına bile neden ol­duğunu ortaya koydu.

Deter­jan tüketimini azaltma far­kındalığı uzun süreç gerektir­diği için kollarını sıvayan bir grup bilim insanı, söz konu­su deterjanların kullanımı ile doğaya nasıl daha az zarar ver­menin yollarını bulmanın pe­şine düştü. Bu kapsamda yeni bir keşfe imza atan Amerikan Kimya Derneği (ACS) araş­tırmacıları, hem giysi hem de bulaşıklardaki lekeleri ticari ürünler kadar iyi çıkaran çev­re dostu deterjan geliştirdi. Çevre dostu deterjanın, mi­nik odun lifleri ve mısır pro­teininden yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, ev ürünleri­nin çevre üzerindeki etkisine ilişkin giderek artmakta olan kamu endişesine dikkat çeki­lerek, alkilfenol, polietoksi­latlar ve fosfatlar gibi bileşen­ler içeren geleneksel temizle­yicilerin doğal alternatiflerle değiştirilmesine olan ilgiyi teşvik ettiğine vurgu yapıldı. Bugüne kadar yapılan çabala­rın ise karışık sonuçlar üret­tiği, bunun nedeninin de te­mizleyicilerin yapımı ve du­rulanmasının zor oluşundan kaynaklandığı belirtildi.

De­terjan üretimini zorlayan bu durumun yüksek üretim ve perakende maliyetlerine ve ayrıca yüzeylerde ve kumaş­larda potansiyel hasara yol açtığının belirtildiği araştır­mada, bu nedenle, çevreye ve temizlemek üzere tasarlan­dıkları eşyalara karşı nazik olan düşük maliyetli, kolay üretilen, etkili alternatifle­re yönelik bir isteğin var ol­duğu ifade edildi. Söz konusu ihtiyaca yanıt vermek için de ACS’den Pengtao Liu ve mes­lektaşlarının bol miktarda ye­nilenebilir kaynakta bulunan bileşenlerden çevre dostu bir deterjan geliştirdiği söylendi.

Mürekkep ve domates salçasında denendi

Araştırmacılar, bir emülsi­yon oluşturmak için odunda­ki selüloz nanofiberleri mı­sırdan elde edilen zein pro­teiniyle birleştirdi. Selüloz suyu çekebileceği ve itebile­ceği için de bu tür emülsiyon­lar oluşturmada ve farklı leke türlerini çekmede etkili oldu­ğu belirtildi. Öte yandan zein proteininin de, emülsiyonun stabilize edilmesine ve yağla­rın tutulmasına yardımcı ol­duğu ifade edildi. Liu ve mes­lektaşları tarafından geliştiri­len çevre dostu deterjan, daha sonra selüloz/zein deterjanı­nın mürekkep, acı biber yağı ve domates salçasıyla lekelen­miş pamuklu kumaşlar ve bu­laşıklar üzerindeki temizleme kapasitesini test etti. Böylece deterjanların performansı ça­maşır tozu ve deiyonize su içe­ren ticari bulaşık deterjanı so­lüsyonlarıyla karşılaştırıldı.

Leke çıkarmada çamaşır tozundan daha etkili

Selüloz/zein deterjanı, eşit seyreltme oranına sahip bir çamaşır tozu solüsyonuna kı­yasla (ağırlıkça yüzde 1 deter­jan veya toz) pamuklu kumaşı temizlemede biraz daha az et­kili olurken, yüzde 5 konsant­rasyonda, araştırmacıların ürünü kumaştaki her lekeyi temizlemede yüzde 1 çamaşır tozu solüsyonundan daha et­kili performans gösterdi. Mik­roskobik inceleme ile selüloz/ zein deterjanının yıkama ve durulamadan sonra pamuklu kumaşta kalıntı bırakmadığı­nı gösterirken, bunun da ku­maşa zarar vermeyeceği ispat edilmiş oldu. Araştırmacılar, elde edilem sonuçların, doğal deterjanlarının şu anda piya­sada bulunan sentetik temiz­lik maddelerine göre etkili, uy­gun maliyetli ve sürdürülebi­lir bir alternatif olabileceğini gösterdiğini ileri sürdü.

Ticari bulaşık deterjanından daha iyi temizledi

Araştırmacılar ayrıca deterjanlarının seramik, paslanmaz çelik, cam ve plastikten yapılmış tabaklardaki acı yağ lekelerini çıkarma kapasitesini de test etti. Yine yapılan incelemelere göre selüloz/zein deterjanı eşit seyreltmedeki ticari bulaşık deterjanı kadar iyi temizledi ve yüzde 5 konsantrasyonda ürünleri daha üstündü. Örneğin, paslanmaz çelik tabaklarda, yüzde 5'lik bir selüloz/zein solüsyonu lekenin yüzde 92'sini temizlerken, yüzde1'lik ticari bulaşık deterjanı solüsyonu yüzde 87'lik bir lekeyi temizledi.