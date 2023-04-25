Daikin, GES'le 7 bin tonluk karbondioksit salımını önledi

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunun ‘net sıfır’ olması için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda karbon ayak izinde önemli bir pay sahibi olan büyük şirketler ise karbon nötr hedeflerine ulaşmak için çeşitli projelere imza atıyor. Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2020 Temmuz ayında Sakarya-Hendek’teki fabrikasında Güneş Enerjisi Santral (GES) projesini hayata geçiren Daikin Türkiye, gezegendeki karbon ayak izini küçültmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu alandaki yatırımlarını DÜNYA Gazetesi’ne anlatan Daikin Türkiye CEO’u Hasan Önder, “Fusion 25 (F25) dediğimiz 2025 hedeflerimizin temelinde de ‘küresel çevresel sorunların çözümlerine ürün ve hizmetleri ile liderlik eden iklimlendirme markası olmak’ ve ‘karbon nötr şirket haline gelmek’ yer alıyor” diye konuştu.

3 milyon dolarlık GES projesi ile 133 bin 438 ağaca eş değer karbondioksit salımını 7 bin 69 ton azalttıklarının bilgisini veren Önder, fabrikanın enerji ihtiyacının yüzde 90’ının ise güneş enerjisinden sağlandığını belirtti. 2015 yılında ilk defa “Yeşil Kalpli Fabrika” belgesini alarak Hendek üretim tesislerinde ters ozmos atık suyu ham su tankına alınıp tekrar kullanılarak yıllık 15 bin 400 metreküp su tasarrufu sağlandığını söyleyen Önder, “450 watt’lık halojen armatürler 130 watt’lık LED armatürlerle değiştirilerek aydınlatmada yüzde 70 tasarruf edildi. Radyant ısıtıcılarda çift kademeli ve zaman ayarlı çalışma sistemine geçilerek yüzde 30 oranında doğal gaz tasarrufu sağlandı.

Aynı zamanda üretim tesisimize, 800m2 kapalı alan çatısına yağmur suyu geri kazanım sistemi kuruldu. ‘Gri Su’ Atık Su Geri Kazanım Projesi ile arıtma tesisimizin su ihtiyacının yüzde 45’ini yağmur suyundan karşılıyoruz” dedi.

Atık su, tekrar sisteme kazandırılacak

Genel merkez binasında ise 2020 Eylül ayı içinde yağmur suyu ve lavabo hattı birleştirilmiş, atık suyun tekrar sisteme kazandırılmasını sağlama hedefiyle “Gri Su Projesi” başlatıldığını hatırlatan Önder sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak israfın önüne geçmeye yardımcı olan çalışma sonrası, bahçe sulama, araç yıkama ve klozet sifonlarında geri kazanım suların kullanılmasını hedeflemekteyiz.”

2022 yılı içinde, çalışan ve paydaş farkındalığı kapsamında servislerine çevre ve sürdürülebilirlik konularında çeşitli eğitimler düzenlediklerini ve hem çalışan hem de dış paydaş olmak üzere 335 kişiye, 646 insan/saat eğitim verdiklerinin bilgisini paylaşan Önder, Daikin Türkiye’de ürün geliştirmenin ve üretimin, sürdürülebilirlik odağı ile yapıldığına da dikkat çekti. Önder, “Mucidi olduğumuz ve 93 adet patentimizi de sürdürülebilirlik adına sektörle paylaştığımız R-32 soğutucu akışkan; geri dönüşümü kolay, çevre dostu bir kimyasal olarak tercih ediliyor” dedi.

Enerji verimliliğine ayrıca önem verdiklerinin altını çizen ve bu kapsamda sunulan Altherma 3 ısı poması ürün serisine ilişkin bilgi veren Önder şöyle devam etti: “Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya elektriğe dayalı klasik bir ısıtma sistemine göre 5 kat daha verimli çalışıyor.

Dış havadaki ısıyı kullanarak daha az enerji sarf eden Daikin Altherma, kullandığı her 1 kW'lık enerjiye karşılık en az 5 kW'lık ısı üretiyor. Kurulum ve bakım ihtiyacı düşük olan Daikin Altherma, inverter kompresör teknolojisi ile yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Isı pompaları tükettikleri enerjinin yaklaşık yüzde 80’ini ortam havasından veya jeotermal enerjiden elde ediyor ve sadece yüzde 20 elektrik kullanıyor. Bu nedenle fosil yakıt kullanan sistemlerin yerini alabilecek çevreci çözümler olarak da görülüyor.”

Çocuklara özel ‘temiz hava’ sınıfları açıldı

Daikin Türkiye, çocukların temiz hava ve iklim değişikliği bilinci hakkında farkındalıklarını artırmak için ‘Temiz Hava Elçileri’ adlı proje başlattı. Proje kapsamında belirlenen okullarda 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için 'temiz hava' sınıfları açıldı. Projede çocukların bilinçlenmesi sağlanırken, görevlendirmeler aracılığıyla da sorumluluk almaları sağlanıyor.

Projeye ilişkin konuşan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Özel olarak tasarlanan 'temiz hava sınıfı’, Daikin markalı hava temizleme cihazının sağladığı temiz havanın dolaştığı, çocukların rahat edebileceği şekilde donatılmış bir etkinlik odası olarak konumlanıyor. Burada çocuklara temiz hava ve temiz çevrenin ne olduğunu aktararak bilinç oluşturulmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz ise 2025 yılına kadar Temiz Hava Elçisi sayımızı 3 bine çıkarmak” diye konuştu.

Kendi karbon ayak izimizi sileceğiz

Daikin Türkiye olarak karbon ayak izini telafi edecek yeni projeler geliştirdiklerini söyleyen Hasan Önder, “Doğaya Can Ver” sloganıyla oluşturulan Daikin Orman Projesi’nin yeni fazında mevcut araç filomuzun 1 yılda saldığı karbondioksitin karşılığında 56 bin fidan dikerek karbon ayak izini bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra 2021 Mart ayında, yaşama değer katma felsefemizden yola çıkarak 2050 yılına kadar 1 milyon ağaç dikme projesini başlattık.

Daikin Orman projesinin ilk etabı için Ege Orman Vakfı ile iş birliği kurarak, İzmir Kınık bölgesinde 30 bin adet fidan bağışı ile birinci faz hedefini gerçekleştirdik. Böylece yaklaşık 12 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonu denkleştirildi. Daikin Türkiye olarak projeyi tüm paydaşlarımızla birlikte yürüterek farkındalığı artırmayı da hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.