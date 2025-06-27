Danimarkalı Aluwind İzmir'de üretime başladı
Ege Serbest Bölgesi’nde yeni bir tesis kuran Danimarka sermayeli Aluwind, deniz üstü rüzgar türbin kuleleri için parça üretimine başladı.
Özlem SARSIN
Alüminyum ve çelikten korkuluk, merdiven ve kapak gibi parçaların üretimini yaptıklarını söyleyen Aluwind COO’su Gary Trotter, Türkiye’deki üretim üssü ile başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika’ya ihracat yapacaklarını ifade etti.
Üretimin tamamı ihraç edilecek
Üretimin yüzde 100’ünü ihraç edeceklerini belirten Gary Trotter, geniş bir ürün yelpazesine sahip olmaları sayesinde küresel rekabette öne çıkacaklarının altını çizdi. Haftalık yaklaşık 300 ton alüminyum ve çelik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Trotter, Türkiye’nin küresel ticarette meydana getirdiği pozitif algının ise ihracat hedefleri için itici rol oynayacağı değerlendirmesini yaptı.
“Türkiye global pazar için önemli bir noktada” diye konuşan Gary Trotter, ülkenin başta lojistik olmak üzere birden fazla avantaja sahip olduğunu dile getirdi. Trotter, “Türkiye’nin mesela güçlü bir sanayi yapısı var. Öte yandan eğitimli ve genç bir iş gücü kaynağı var. Coğrafi avantajının sağladığı güçlü bir lojistik imkanı sağlıyor. Türkiye sadece Avrupa’ya değil dünyaya açılan önemli bir kapı. Türkiye menşeli ürünler ile global pazarda daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Türkiye’nin güçlü bir tedarik zincirine sahip olduğuna da dikkat çeken Gary Trotter, şöyle devam etti: “Satın almalarımızın çoğunu da Türkiye’den karşılıyoruz. Türkiye’de güçlü bir üretim yetisi var. Biz de bunun bir parçası olacağız. ESBAŞ’taki fabrikamızda 33 çalışan ile yola çıktık. 2025 yılı sonunda 65 çalışana ulaşacağız. 2026 yılında ise çalışan sayımız iki kat artacak. ESBAŞ’ta büyümeyi hedefliyoruz.”
2025 yılını yaklaşık 10 milyon euro ciro ile kapatmak istediklerini, 2026 yılında ise ciroyu üç kat artırmayı hedeflediklerini açıklayan Aluwind COO’su Gary Trotter, proje bazlı çalıştıklarını söyledi. Üretime yeni başlamalarına rağmen önemli projelere imza attıklarına değinen Trotter, ilk işlerinin ise Siemens Gamesa’nın bir projesi olduğunu söyledi.
Proje kapsamında 12 rüzgar türbini için üretime başladıkları bilgisini veren Trotter, “İlk projemizi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni projeler de gündemde. Daha kârlı ve daha kreatif olan deniz üstü RES’ler için üretim yapmaya devam edeceğiz. Üretimde esnek bir yapıya sahibiz, pazara çok rahat uyum sağlayabiliyoruz. Hedefimiz müşteri pazarlarımıza uygun bir şekilde büyümeyi sağlamak” dedi.
“Deniz üstü RES’ler Danimarka’dan çıkmıştır”
Aluwind’in global bir marka olduğunu, Türkiye’nin yanı sıra Çin’de bir üretim tesisi ile Polonya’da Ar-Ge merkezlerinin bulunduğu bilgisini veren Gary Trotter, “Polonya’daki Ar-Ge merkezimizde gelen talebe göre dizayn yapıyoruz. Çin’deki fabrikamız ise 10 yılı aşkındır bu pazar için üretim yapıyor. Orada bir bilgi birikimi oluştu. Bu alanda elde ettiğimiz bilgi birikimini Türkiye’ye aktarma konusu da önceliklerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Son olarak sektörün küresel ölçekteki görünümüne ilişkin tespitlerini paylaşan Gay Trotter, deniz üstü RES pazarının globalde yüzde 25 ila 30 civarında büyümesini öngördüklerini dile getirdi. Trotter, “Yeşil enerji alanında gelecekte deniz üstü RES’lerin daha etkin olacağını söyleyebilirim. Doğaya da uygun bir sistem. Deniz üstü RES Danimarka’dan çıkan bir sektör. Biz de Danimarkalı bir firma olarak bunun bir parçası olmaktan gururluyuz” diye konuştu.