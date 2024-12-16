Daron Acemoğlu: Önümüzdeki 10 yıl çok kritik
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, Türkiye'nin geleceği için kritik bir uyarıda bulundu. Acemoğlu, önümüzdeki 10-15 yılın büyük önem taşıdığını belirterek, "Eğer gelecek 10-15 yıl içinde, en fazla 20 yıl içinde, teknoloji bizi çok daha iyi bir düzeye getirip iş kaynaklarını daha verimli hale getiremezse, durum iyi değil. Bir 10 yıl daha harcayamayız," dedi.
Recep ERÇİN
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in hayat hikayesinin anlatıldığı kitabı "Sıfırdan Zirveye" tanıtım etkinliği medya ve iş dünyasının tanınan isimlerini ağırladı. Antalya'da yapılan ve Şahin'in dostları ile çalışanlarının da katıldığı etkinlikte konuşan Kemal Şahin, "Türkiye'de para kazanamıyoruz. Bir yıl daha dayak yiyeceğiz. Firmalar bir bir dökülüyor" gibi çarpıcı açıklamalar yaptı.
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin sunumunda hem şirket faaliyetlerine hem de genel ekonomik duruma ilişkin bilgiler paylaştı. "Bu sene Türkiye'den para kazanamadık. Mısır'dan para kazandık" diyen Şahin, hazır giyim tarafında Türkiye hariç faaliyet gösterdikleri her ülkede büyüdüklerini söyledi. Şahin, "Dışardaki hazır giyim firmalarında kâr var ama içerde ister kriz deyin, ister enflasyon deyin para kazanamıyoruz, ki biz Zara gibi devlere tedarik sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek'e seslendi
Mısır'daki yatırımın büyütülerek, istihdamın 3 bin kişiye çıkarılacağını belirten Şahin, buradaki cironun 60 milyon avro olduğunu bildirdi. Elazığ'da bin kişiye istihdam sağlayacak bir yatırım yaptıklarını anlatan Şahin, "Daha açmadık ama açacağız. Arkadaşlar buradan para kazanacağız diyor. Avrupa Serbest Bölgesini işletiyoruz. Bölge doldu. 3 milyar dolar hacim ve 150 firma var. Büyük firmalar yatırım için geliyorlar ama yerimiz yok. (Hazine ve Maliye Bakanı) Mehmet Şimşek duysun. Döviz getirecek projeler var" diye konuştu.
Suriye ve Ukrayna için inşaatı büyütecek
Diğer alanlardaki projelerden de söz eden Kemal Şahin, "West Side adında villa projesi yaptık. Lüks villa alınıyor. Depremden korkan ve parası olan alıyor. Yeni proje Gölmanzara. Suriye'deki olaylarda çok şeyler yapmak zorundayız. Ukrayna komşumuz. Dünyanın hali çok kötü. Ama bir şeyler yapılacak. Bu departmanları buradaki işler için güçlendireceğiz. Biz de buralara katkı yapacağız" mesajı verdi.
Ambalaj yatırımı yapacaklarını da sözlerine ekleyen Şahin, "Geri dönüşümlü ambalaj üretimi olacak. 10 bin metrekare ile başladık. Fabrikalarımıza GES yatırımı yaptık. Bizim ürünlerin üretiminde karbon salınmıyor. Hem kârlı çıkıyoruz hem temiz enerji ile üretim yapıyoruz. Otellerimize de GES yaptık. Beş otelimizde 12 ay hizmet var. 2 bin çalışan ve 4 bin yatakla bir milyon kişi ağırlanıyor. Kar otellerini de 6-8 ay çalıştırmak istiyoruz" bilgilerini aktardı.
"Zara'nın patronunu dışarda görseniz köylü dersiniz"
"Zara'nın patronu Ortega'yı (Amancio Ortega Gaona) ziyaret ettim. Dükkanlar saray gibi. Adamı mutfakta buldum. Dışarda görseniz kılık kıyafet köylü gibi ama dünyanın en başarılı iş insanı. İnsanların kalplerine hitap edenler, liderlik ederler başarılı olurlar.
Atatürk de öyle yaptı" mesajları veren Kemal Şahin, işgücü sorununa ilişkin şunları anlattı: "Almanya'da işgücü yetersizliğinden dolayı her yıl 100 milyar avro kayıp var. Bizde de çalışacak nüfus az. Elazığ yatırımını biz Trakya'da çalışacak kimse bulamadığımız için yapıyoruz. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi çok iyi seviyeye getirmemiz lazım. Çok hızlı Türkçe öğreniyorlar.
Suriyeli, Arap gibi değil onlar Türk. Oradaki soydaşlarımızı eğitip almamız lazım. Rusya, Türk Cumhuriyetleri'nin bize yaklaşmasını pek istemiyor. Ama Rusya'nın şimdi zayıf zamanı. O yüzden onları kalkındırmamız lazım. O zaman bizim 150 milyon nüfus gücümüz olacak. Bu kültürle yapılır. Oralara yatırım da yapacağız. Ekonomik olarak çok önemli. Siyaset olarak daha da önemli."
"Bir yıl daha dayak yiyeceğiz"
"Türkiye'den para kazanamıyoruz" diyen Kemal Şahin'e, "Ama yatırımlara da devam ediyorsunuz. Durumun değişeceğini mi düşünüyorsunuz?" diye sorduğumda şunları anlattı: "O yatırımı (Elazığ) Kovid'in ardından yaptık. O zaman planladık. Daha ucuza mal edileceğimizi düşünürüz ve yapacağız. Avrupalı pahalı ürün almıyor, Amerika'ya satabiliyoruz. Orada (Elazığ), Trakya'da tutmayan maliyetleri tutturacağız. Trakya'yı da kapatmıyoruz. Para kazanacağımızı düşünüyoruz ve kazanacağız."
Ekonomideki genel gidişata ilişkin bir soru üzerine, "Bir yıl daha dayak yiyeceğiz. İhracat yapılan sektörleri sıkmak iyi değil" ifadelerini kullanan Şahin, "Döviz kıpırdamıyor. TL değerleniyor. Enflasyonu kışkırtmayacak, başka şeyler yapacak yöntemler bulmak lazım yoksa firmalar bir bir dökülüyor, sizden okuyoruz" diye konuştu.
Turizme yatırıma devam, tekstile mola
Şahinler Holding, tekstil, hazır giyim, inşaat-gayrimenkul, serbest bölge işletmeciliği, catering, spor, ambalaj ve turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket bu yıl Kapadokya’da yeni bir oteli devreye almaya hazırlanıyor. Toplantı sonrası sohbet ettiğimiz Kemal Şahin, "Tekstile şimdilik yaptırım yapmayacağız.
Cironun büyük kısmı tekstilden geliyor. Doları bırakıverseler… Dolar kilitlendi. Biz geçen sene yüzde 50 zam yaptık çalışana. Doların onun maliyetini yiyecek kadar artması lazım. Bangladeş'e göre (dolar bazında) pahalı oluyor. Yüzde 10 fazla olsa müşteri siparişi sana veririm diyor ama yüzde 30-40 niye vereyim diyor. 500- 600 avro ücret iyi para ama enflasyon geliyor düşürüyor" ifadelerini kullandı.
Turizmde yatırıma devam edeceklerini, ambalaj sektörüne de adım attıklarını kaydeden Şahin, inşaat ve gelecek yatırımlar konusunda ise "Ukrayna'da bir sürü ev fabrika yapılacak. Suriye'de, Gazze'de yapılacak. Ama beklememiz lazım. Stabil hale gelirse imkanlar var. Şunu yapacağım bunu yapacağım diye düşünmemek lazım. Dünya karışıyor, ülkeler karışıyor, fırsatları değerlendireceğiz" dedi.
Nobel ekonomi ödülü sahibi İktisatçı Daron Acemoğlu: Türkiye iki yıl öncesine göre daha iyi durumda
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT Ekonomi Profesörü Dr. Daron Acemoğlu, “Dezenflasyonu hızlı yaparsanız; işsizlik artacak, ücretler daha da düşecek. Yavaş yaparsınız. Bu sefer enflasyonun yüzde 5'e düşmesi, yedi, sekiz, dokuz, on sene sürebilir. Enflasyon kısa zamanda tek taneye yüzde 5'lere, yüzde 6'lara düşmez. Şu anda tüketimi azaltmadan enflasyonu azaltmaya çalışıyoruz. O da mümkün değil” dedi. Acemoğlu ayrıca, “Türkiye'nin makroekonomik durumu iki sene öncesine göre daha iyi. Çünkü 2-3 sene önceki faiz politikaları giderek enflasyonu arttırıyordu” mesajı görüşünü paylaştı.
“Bir 10 sene daha harcayamayız”
İş insanı Kemal Şahin’in kitap tanıtım etkinliğinde yapay zeka ve dünyada belirsizlik yaratan gelişmelere dikkat çeken bir sunum yapan Acemoğlu, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. “Gazeteler bir tek enflasyonu yazıyorlar. Bakanlıklar bir tek enflasyondan dertleniyorlar” diyen Acemoğlu, “Nüfus, teknoloji, iklim değişikliğine adaptasyon, yapay zeka konusunda pek bir şey yaptığımız yok. Türkiye'nin önünde ufak bir pencere kaldı. Eğer gelecek 10-15 sene içinde de, bence en çok 20 sene içinde, teknoloji bizi çok daha iyi bir düzeye getirip iş kaynaklarını çok daha iyi bir düzeye getiremezsek durum iyi değil. Bir 10 sene daha harcayamayız” mesajı verdi.
“Asgari ücrete bakarsanız fakirliğin içindesiniz”
“Türkiye'de orta kesim kim?” diye soran Acemoğlu, “Ben tam emin değilim. Çünkü Türkiye'de asgari ücret neredeyse yüzde 50'yi etkiliyor. Yani o zaman orta kesim asgari ücrette. Bu asgari ücrete bakarsanız Türkiye'de fakirliğin içine bırakıyor sizi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani bir ülkede yüzde 50 asgari ücrette, demek ki asgari ücret yüksek ama aynı zamanda sizi fakirliğe bırakıyor” ifadelerini kullandı.
“Ortadoğu’da barış olmadan dünyada barış olmaz”
Acemoğlu, Suriye’ye yönelik bir soruyu şöyle cevapladı: “Dünyada en önemli şeylerden bir tanesi barış. Ve dünyada barış Orta Doğu'dan başlıyor. Orta Doğu'da barış olmadığı sürece dünyada barış olmaz. Assad rejimi tabi ki insan üzerinde baskısı çok zararlı, çok ağır bir rejimdi. Tabi ki burada Türkiye etkili bir ülke. Hem şu anda daha üste çıkan gruplar Türkiye'ye daha yakın gruplar, hem de Türkiye'de milyonlarca Suriyeli olduğu için bunların geri dönme olasılıkları var. Bence kolay bir şey olmayacak. Yani orada barış olmadığı sürece ne Avrupa'dan kimse döner, ne Türkiye'den kimse döner.”
“Üniversitede aldığım eğitimle kalsam hiçbir şey olamam”
"Kurumların daha iyi olması lazım. Yolsuzluğun daha iyi denetlenmesi, hukuk devletinin aktif olması, yargı sisteminin iyileşmesi lazım. Ama en çok insan kaynağına değer verilmeli…” diyen Acemoğlu, bunun için sadece devletin değil şirketlerin de yaşam boyu eğitim konusunda aktif rol alması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: “Sadece lise, üniversite eğitimi değil şirketlerin de, insan kaynaklarını doğru kullanmak üzerine sürekli eğitime devam etmesi gerekiyor. Dünya değişiyor. Lisede, üniversitede aldığım eğitimle kalsam hiçbir şey olamam."
“Almanların ölüsü bile başkalarının dirisine yeter”
Avrupa'nın iyi durumda olmasının Türkiye için iyi bir şey olduğunu anlatan Acemoğlu, "Avrupa ile Almanya ayırmak lazım. Almanya'yı hızlı bir şekilde silmemek lazım. Almanya otomotivde geri kalıyor. Elektrikliye geçiş yapamadılar ama Almanya'nın endüstrisi geri gelecek. Değerlendirmelerim Draghi'nin görüşleri ile uyuşuyor. Kolay değil.
Yatırımlar artırılacak, olma olasılığı var ama riski de var. Buradaki en büyük risk de kaynaklar akıtılacak ama doğru akıtılmayacak. O zaman en kötüsü olur" diye konuştu. Bu noktada söze giren Kemal Şahin, "Almanya'da muazzam bir sanayi var. Büyük kitle var. Ölüleri bile başkalarının dirilerine yeter" ifadelerini kullandı.
“Oligopolleşen yapay zeka ülkeleri zenginleştirmez”
Yapay zekanın sürekli otomasyon için kullanılması durumunda getireceği risklere dikkat çeken Daron Acemoğlu, “Google'un, OpenAI'in, Microsoft'un, Anthropic'in elinde olursak onlar zengin olacak, işçiler zengin olmayacak. Türkiye zengin olmayacak,… Yapay zeka kesinlikle zaten şu anda oligopolleşti. Birkaç tane yeni şirket var ama xAI, Anthropic, OpenAI ve Google tamamen şu anda her şeyi kontrol ediyor.
Yani benim söylediğim insana rağmen yapay zeka olmaması için biraz demokratikleşmesi lazım. Bu demokratikleşme bir tek Amerika'da da olmaz. Türkiye'nin de sesi olması lazım, Endonezya'da da sesi olması lazım, Meksika'nın da sesi olması lazım. Bunun için de ben son 10 senedir şeyi savunuyorum. Gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında bir konsorsiyum kurup yapay zeka konusuna önem vermeleri lazım.
Burada kendi seslerini, kendi perspektiflerini duyurmaları lazım” önerisini dile getirdi. Ekonomik gücün Asya’ya kaymasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Acemoğlu, “Türkiye bundan çok faydalanabilir çünkü Türkiye tam ortasında. Ama şu ana kadar o dengeyi tam bulamadık. Ama bence bu dengeyi bulmak çok mümkün” dedi.