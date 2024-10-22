DASSAD, sektör firmaları arasında güç birliği sağlayacak

DASSAD’ın tedarik kuruluşları ile imalatçılar arasında köprü kurmak, bölgesel üreticiler arasında iş birliğini pekiştirmek gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı platformlarda sektör firmalarının yerini almasına katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu söyleyen DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, “Sektörde yer alan firmalarımız arasında bir güç birliği sağlayacağız. Bünyelerimizde geliştirdiğimiz ya da çözüm ortağı olarak dâhil olacağımız projeler ile sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin tanınırlık ve bilinirliklerini arttırmak için destek olacağız” dedi.

“Tüm reel sektör unsurlarını çatımız altında birleştirmeye başladık”

Hakan Kayacı, DASSAD’ın Türkiye’de faaliyet gösteren diğer savunma sanayi dernekleri, birçok STK, kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eşgüdüm içinde çalışmaya başladığına dikkat çekti. Kayacı, “Ülkemizin gözbebeği bir STK olma yolunda tüm üyelerimiz ve diğer paydaşlarımızla azimli adımlarla ilerlemeye başladık. Savunma sanayisinin en yeni derneği olarak Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği'ne (SASAD) üye olduk” diye konuştu.

Savunma sanayinin, yüksek katma değerli yatırımları ile ülke ekonomisine istihdam desteğiyle önemli katkı sağlayan bir sektör olduğuna vurgu yapan Kayacı, “Öncelikle Çukurova havzası, Akdeniz bölgesinin tamamı ve komşu illerde savunma sanayii üzerine faaliyetleri olan tüm reel sektör unsurlarını çatımız altında birleştirmeye başladık. Sektördeki sanayicilerimize ziyaretler düzenleyerek derneğimizin amacını anlattık” ifadesini kullandı.