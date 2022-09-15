Değirmen makinelerinde 250 milyon dolarlık yatırımla 10 bin istihdam hedefleniyor

Barış SEDEF / İSTANBUL

Yaklaşık 100 katılımcıyla bu yıl ilk düzenlenen Değirmen Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı (Mill Tech), Avrupa, Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Orta ve Uzak Doğu ülkelerinden binlerce profesyonel alıcıyı misafir edecek.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, CNR Holding ile birlikte organize ettikleri fuarda Türkiye’nin değirmen makineleri ihracatında dünyada birinci sırada yer aldığını ifade etti.

300’e aşkın sektör temsilcisiyle tartım sistemlerden boşaltım sistemlerine kadar birçok alanda üretim yaptıklarını dile getiren Demirtaşoğlu, “Doğada görülen birçok ürün parçalama proseslerine tabi tutuluyor ve bu prosesler değirmen makineleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Yani yediğiniz gıdaların tamamı değirmen makinelerinden geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Sektörün 2021’de 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını anlatan Demirtaşoğlu, kilogram başı katma değerin ise 14 dolar olduğunu ve 2023’te yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini kaydetti.

Fuarda yerli ve yabancı 15 bin profesyoneli ağırlamayı hedeflediklerine vurgu yapan Demirtaşoğlu, “İlk gün itibarı yaklaşık 3 saatte 60 ülkeden katılımcılarımız kayıtlarını yaptı. Sektör olarak bizlerin Almanya, Japonya ve İtalya’yla rekabet edebilmemiz için yüksek teknoloji kullanmak seçenek değil zorunluluk. Şu anda sektör olarak buna erişmiş durumdayız. Bazı fabrikalarımızda 6 kişiyle saatte 600 ton ürün işleniyor.” dedi.

Üretimin yüzde 97’si ihracata gidiyor

Sektörün yatırımlara devam ettiğini ve yılsonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım tutarının yaklaşık 250 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Demirtaşoğlu, “Bunun sonrasında ilave olarak 10 bin kişinin istihdam edilmesini öngörüyoruz. Sektör olarak da toplam istihdamımız 300 bin dolayında.” şeklinde konuştu.

Sektörün imal ettiği ürünlerin yaklaşık yüzde 97’sini ihraç ettiğinin altını çizen Demirtaşoğlu, Türkiye‘nin değirmen ve un alanında makine ihtiyacını karşılama noktasında doygunluk seviyesine ulaştığını bildirdi.

Öte yandan sektöre nitelik personel kazandırılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’yla protokol imzalandığını anlatan Demirtaşoğlu, değirmen teknolojilerine yönelik üç adet meslek lisesinin açıldığını belirtti. Ana hedeflerinin değirmen teknolojileri alanında üniversitesi açılması olduğunu vurgu yapan Demirtaşoğlu, çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

460 dolara aldıkları buğday 300 dolara düştü

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise pandemi döneminde globalde olarak gıdaya erişimin zorlaştığına dikkat çekerek, “Bu dönemde hiç kimseyi ekmeksiz ve unsuz bırakmadık. Bu dönemde makine sektörünün de katkısı oldukça fazla. Lojistik sektörümüzde dahil olmak üzere önemli bir başarı öyküsü yazdık. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı bunun en belirgin örneği.” dedi.

Türkiye’nin bu dönemde tahıl koridorunun açılmasında stratejik bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Tezcan, 460 dolara aldıkların buğdayın 300 dolara düştüğünü söyledi.

“Şimdiden birçok bağlantının yapıldığını görüyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık olarak sektörel fuarlara katılmaya özen gösterdiklerine dikkat çekerek, “Açılışını yaptığımız Mill Tech Fuarı’da sektörün ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından büyük önem arz ediyor. Alanında dünyanın en büyük ticaret platformu özelliğine sahip fuarda 120’nin üzerinde markan ürünlerini sergiliyor.” dedi.

Katılımcı sayısı bakımından fuarı 4 gün boyunca 15 binini üzerinde sektör temsilcisinin ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Varank, “Şimdiden birçok bağlantının yapıldığını görüyoruz. Yerli üreticilerle uluslararası alıcıları bir araya getirerek sektörün ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Mill Tech Fuarı’nın herkese hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.