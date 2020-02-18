Değirmencilerin yeni rotası Latin Amerika

18 Şubat 2020

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, , değirmencilik sektöründeki uluslararası faaliyetler ve ihracat çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk değirmen imalatçılarını ve sektör makineleri üreticilerini tek çatı altında toplayan DESMÜD'ün 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Demirtaşoğlu, dernek üyesi firmaların 140'tan fazla ülkeye ihracat yaparak Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığını söyledi.

Demirtaşoğlu, Türk değirmencilik sektörünün ülkede fazla bilinmemesine karşın dünyada çok güçlü bir marka haline geldiğine işaret ederek, "Türk değirmencilik sektörü, 2018 yılında 1,62 milyar dolarlık satışla ihracatta dünyada lider konumda. Geçen yılı ise 1 milyar 800 milyon dolarlık bir ihracatla tamamladık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te ihracatımızı 7 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Arjantin'in ihracat teşviklerini değerlendirmeliyiz"

Ülke ve sektörün ihracatını artırmak için yeni pazarlar aradıklarını vurgulayan Demirtaşoğlu, yaptıkları fizibilite çalışmaları sonucu yeni rotalar belirlediklerini bildirdi. Demirtaşoğlu, Latin Amerika'da tarımsal endüstrinin kilit sektör olduğunu ifade ederek, söz konusu bölgenin Türk değirmenciler için önemli fırsatlar barındırdığını dile getirdi.

Latin Amerika'nın, birçok tarım ürününün üretilmesine müsait bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Demirtaşoğlu, şöyle konuştu:

"Latin Amerika toprakları ve iklimi, özellikle hububat üretimi için olağanüstü bir potansiyel sunarken dünyada tahıl üretimi, tüketimi ve değirmencilik konusunda da önemli bir konumda yer alıyor. Öyle ki Latin Amerika'nın en önemli ülkelerinden Arjantin, dünya buğday üretiminde oldukça önemli noktada. Bir süre yatırımcıların güvenini sarsan Arjantin, 2015 yılından bu yana oldukça önemli bir ilerleme katederek, yatırım ve ihracatı teşvik eden reformlar geliştirdi. Bu anlamda Latin Amerika pazarına girilmesi, Türk değirmencilik sektörü ve ülke ekonomisi için önem arz ediyor. Dünya değirmencilik sektöründe lider olan bizler, bu pazarlarda olmalıyız."

"Brezilya, tarımda yeni teknolojilere ihtiyaç duyuyor"

Demirtaşoğlu, Arjantin'in yanı sıra Brezilya'nın da dünya tarım pazarında rekabetçi konumunda bulunduğunu söyledi. Topraklarının 75 milyon hektarını tarıma ayıran ve yüzde 8,8'lik ekilebilir alana sahip olan Brezilya'nın, şu anda dünyanın en büyük 3'üncü tarım üreticisi olduğunu belirten Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Brezilya, dünya işlenmiş gıda pazarında hacim açısından 2'nci, mali açıdan en büyük 5'inci ülke durumunda. Ülke ekonomisinin ana gelir kaynaklarından endüstriyel tarım, Brezilya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 30-31'ine tekabül ediyor. Ayrıca 2050 yılına kadar küresel gıda talebinin yüzde 40'ını karşılaması beklenen Brezilya endüstriyel tarım sektörü, dünyanın önde gelen gıda tedarikçisi olarak kalmak için gıda işlemede yeni teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada dünyada alanında lider olan Türk değirmencilik sektörü, artık bu coğrafyaya yönelmeli ve yatırımını buralara yapmalı. Bizler de 15 yıldan beri Endüstri 4.0'ı kullanarak tamamıyla yerli, milli olarak ürettiğimiz makinelerimizle, Latin Amerika topraklarında akıllı fabrikalar kurmalı ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamalıyız."